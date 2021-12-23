Кремль собрал уральских губернаторов перед разговором с Путиным

23 декабря 2021 в 11:26 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер (справа) и Евгений Куйвашев (слева) сделали заявления на семинаре в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Администрация президента РФ собрала уральских губернаторов и полпреда в УрФО Владимира Якушева на большое совещание в Москве. Встреча прошла в формате семинара перед совместным заседанием Госсовета и президентского Совета по науке, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Участники семинара рассмотрели вопросы роли регионов в научно-технологическом развитии страны», — рассказали в полпредстве, напомнив, что 2021 год по инициативе президента Владимира Путина был посвящен науке и технологиям. Вместе с полпредом Якушевым в совещании участвовали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр науки Валерий Фальков и помощник главы государства Андрей Фурсенко. С заявлением на семинаре выступил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он напомнил, что в Екатеринбурге к Универсиаде-2023 появится кампус, который позднее планируется передать Уральскому федеральному университету. Куйвашев призвал на федеральном уровне дать четкое юридическое определение кампусу. «Что он должен включать в себя, какие особенности в том или ином регионе. Это вопрос юридического статуса», — отметил губернатор. Тему развил его челябинский коллега Алексей Текслер. Он предложил снять барьеры, препятствующие строительству кампусов, поскольку кампусы позволяют удержать в регионе интеллектуальную молодежь. Также в семинаре участвовали главы ЯНАО Дмитрий Артюхов и ХМАО Наталья Комарова, а также губернатор Тюменской области Александр Моор. Совместное заседание Госсовета и президентского Совета по науке состоится до конца 2021 года. В режиме видеосвязи встречу проведет глава государства Владимир Путин. В рамках мероприятия он пообщается с губернаторами и федеральными чиновниками. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Администрация президента РФ собрала уральских губернаторов и полпреда в УрФО Владимира Якушева на большое совещание в Москве. Встреча прошла в формате семинара перед совместным заседанием Госсовета и президентского Совета по науке, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Участники семинара рассмотрели вопросы роли регионов в научно-технологическом развитии страны», — рассказали в полпредстве, напомнив, что 2021 год по инициативе президента Владимира Путина был посвящен науке и технологиям. Вместе с полпредом Якушевым в совещании участвовали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр науки Валерий Фальков и помощник главы государства Андрей Фурсенко. С заявлением на семинаре выступил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он напомнил, что в Екатеринбурге к Универсиаде-2023 появится кампус, который позднее планируется передать Уральскому федеральному университету. Куйвашев призвал на федеральном уровне дать четкое юридическое определение кампусу. «Что он должен включать в себя, какие особенности в том или ином регионе. Это вопрос юридического статуса», — отметил губернатор. Тему развил его челябинский коллега Алексей Текслер. Он предложил снять барьеры, препятствующие строительству кампусов, поскольку кампусы позволяют удержать в регионе интеллектуальную молодежь. Также в семинаре участвовали главы ЯНАО Дмитрий Артюхов и ХМАО Наталья Комарова, а также губернатор Тюменской области Александр Моор. Совместное заседание Госсовета и президентского Совета по науке состоится до конца 2021 года. В режиме видеосвязи встречу проведет глава государства Владимир Путин. В рамках мероприятия он пообщается с губернаторами и федеральными чиновниками.