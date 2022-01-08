Тюменская облдума начнет год с нерешенного конфликта

Статусный новичок перекраивает парламент под себя

10 января 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Наталья Шевчик готовится возглавить Тюменскую облдуму в 2026 году Фото: Лариса Рычкова © URA.RU В Тюменской областной думе разгорается конфликт между вице-спикером Натальей Шевчик и командой первого вице-спикера, главы фракции партии «Единая Россия» Андрея Артюхова. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в тюменской политической элите. По мнению инсайдеров, в новый политический год региональный парламент входит с разногласиями, которые в будущем приведут к переделу власти. А сама облдума станет более зависимой от «серого кардинала» тюменской политики. Шевчик была избрана в облдуму по партийным спискам по итогам выборов 2021 года, получив, как и прогнозировало URA.RU, пост зампредседателя парламента. Артюхов сохранил за собой пост первого вице-спикера и регионального лидера ЕР, однако бывшая первый замгубернатора Тюменской области показывает, что не намерена довольствоваться вторыми ролями и активно включилась в борьбу за власть. Шевчик попала в облдуму по итогам выборов-2021 Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Шевчик пытается контролировать буквально все вопросы как в думе, так и в партии. Начиная от кадровых назначений в аппарате парламента, до оформления партийных презентаций. Артюхова и некоторых других депутатов-старожилов это естественно не устраивает, но на публику конфликт они стараются не выносить. Тем не менее, напряжение велико», — рассказал URA.RU инсайдер. По словам источника, за спиной Шевчик стоит фигура вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева. Ранее агентство писало, что он претендовал на пост спикера нового созыва областной думы, чтобы увеличить контроль за парламентом. Но амбиции Сарычева, считающего «серым кардиналом» тюменской внутренней политики, не поддержал уральский полпред Владимир Якушев — он настоял на том, чтобы пост председателя думы сохранил Сергей Корепанов. Статья по теме На пути «серого кардинала» Тюмени встали амбиции губернатора ЯНАО «Очевидно, что Шевчик выполняет задание Сарычева по установлению контроля над заксобранием, делая его более зависимым от исполнительной власти. С другой стороны, она как опытный аппаратный работник готовит почву для собственного роста. Шевчик всерьез претендует на пост спикера в следующем созыве», — передает инсайдер. Собеседник агентства добавляет, что Артюхов со своей командой пока не допускают резкого роста влияния Шевчик. «Не стоит забывать, что у первого вице-спикера есть серьезный аргумент в виде сына (губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова — прим. ред.). Кроме того, у него достойная поддержка в высшем руководстве партии», — считает источник. Последнее подтверждает и источник URA.RU в федеральном аппарате ЕР. «У плохих секретарей [реготделений] сыновья губернаторами не становятся», — отмечает он. По информации источника, спикер Тюменской облдумы Сергей Корепанов демонстративно не занимает ни одну из сторон в наметившемся противостоянии. «Это лишь добавляет веса мнению о том, что для Корепанова (руководящего парламентом с 1998 года — прим. ред.) этот созыв — последний. В 2026 году, или раньше, при форс-мажоре, у облдумы будет новый спикер», — подчеркивает инсайдер. Спикер облдумы Сергей Корепанов отстранился от конфликта в парламенте Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Политолог Аркадий Либерман замечает, что Шевчик вошла в облдуму, имея колоссальный управленческий опыт, команду и собственное видение того, как должен работать парламент. «Областная дума — крайне неповоротливый механизм в плане изменения кадров. Но я точно знаю, что в этом году сменился большой штат помощников [депутатов], то есть, изменения произошли», — рассказал политолог. При этом Либерман считает, что конфликт между Шевчик и Артюховым будет урегулирован. «Если такое напряжение существует, оно никогда не выльется на публику. Если не помирятся сами, то их помирят. Здесь победит внутрипартийная дисциплина — не будет такого, что зампредседателя думы от ЕР будет конфликтовать с первым зампредседателя думы от ЕР», — уверен эксперт. По мнению политолога Александр Безделова, конфликта скорее всего нет. «На мой взгляд, Корепанов просто возложил на Шевчик обязанность решать текущие аппаратные вопросы, заниматься которыми ему, в силу разных обстоятельств, уже не интересно. Она как опытный администратор иногда действовала жестко, поэтому у кого-то появилось впечатление, что она выстраивает собственную иерархию. Артюхова же больше интересуют представительско-политические функции», — отмечает он. В том, что касается перспектив Шевчик занять пост спикера облдумы в 2026 году, оба эксперта сходятся во мнении о высокой вероятности такого исхода. «Если Шевчик успешно погрузится во все внутридумские вопросы, она имеет все шансы претендовать на место председателя в 2026 году. Дело даже не в ее амбициях, а в том, что руководитель такого уровня будет востребован и губернаторами трех регионов (в тюменском парламенте заседают представители юга области, ХМАО и ЯНАО — прим. ред.), и аппаратом думы, и самими депутатами», — считает Безделов. Кандидатура Шевчик устроит губернаторов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU «Шевчик, как еще недавно одна их первых лиц региона, не могла бы заходить на законодательную ветвь власти без амбиций. Вполне допускаю такой вариант. Опыт, бэкграунд, финансовые возможности у нее подходящие. Тот же Артюхов здесь ей не конкурент — у него сын губернатор. К тому же, тюменский парламент никогда не возглавляла женщина», — замечает Либерман. URA.RU направило в тюменское региональное отделение «Единой России» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюменской областной думе разгорается конфликт между вице-спикером Натальей Шевчик и командой первого вице-спикера, главы фракции партии «Единая Россия» Андрея Артюхова. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в тюменской политической элите. По мнению инсайдеров, в новый политический год региональный парламент входит с разногласиями, которые в будущем приведут к переделу власти. А сама облдума станет более зависимой от «серого кардинала» тюменской политики. Шевчик была избрана в облдуму по партийным спискам по итогам выборов 2021 года, получив, как и прогнозировало URA.RU, пост зампредседателя парламента. Артюхов сохранил за собой пост первого вице-спикера и регионального лидера ЕР, однако бывшая первый замгубернатора Тюменской области показывает, что не намерена довольствоваться вторыми ролями и активно включилась в борьбу за власть. «Шевчик пытается контролировать буквально все вопросы как в думе, так и в партии. Начиная от кадровых назначений в аппарате парламента, до оформления партийных презентаций. Артюхова и некоторых других депутатов-старожилов это естественно не устраивает, но на публику конфликт они стараются не выносить. Тем не менее, напряжение велико», — рассказал URA.RU инсайдер. По словам источника, за спиной Шевчик стоит фигура вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева. Ранее агентство писало, что он претендовал на пост спикера нового созыва областной думы, чтобы увеличить контроль за парламентом. Но амбиции Сарычева, считающего «серым кардиналом» тюменской внутренней политики, не поддержал уральский полпред Владимир Якушев — он настоял на том, чтобы пост председателя думы сохранил Сергей Корепанов. «Очевидно, что Шевчик выполняет задание Сарычева по установлению контроля над заксобранием, делая его более зависимым от исполнительной власти. С другой стороны, она как опытный аппаратный работник готовит почву для собственного роста. Шевчик всерьез претендует на пост спикера в следующем созыве», — передает инсайдер. Собеседник агентства добавляет, что Артюхов со своей командой пока не допускают резкого роста влияния Шевчик. «Не стоит забывать, что у первого вице-спикера есть серьезный аргумент в виде сына (губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова — прим. ред.). Кроме того, у него достойная поддержка в высшем руководстве партии», — считает источник. Последнее подтверждает и источник URA.RU в федеральном аппарате ЕР. «У плохих секретарей [реготделений] сыновья губернаторами не становятся», — отмечает он. По информации источника, спикер Тюменской облдумы Сергей Корепанов демонстративно не занимает ни одну из сторон в наметившемся противостоянии. «Это лишь добавляет веса мнению о том, что для Корепанова (руководящего парламентом с 1998 года — прим. ред.) этот созыв — последний. В 2026 году, или раньше, при форс-мажоре, у облдумы будет новый спикер», — подчеркивает инсайдер. Политолог Аркадий Либерман замечает, что Шевчик вошла в облдуму, имея колоссальный управленческий опыт, команду и собственное видение того, как должен работать парламент. «Областная дума — крайне неповоротливый механизм в плане изменения кадров. Но я точно знаю, что в этом году сменился большой штат помощников [депутатов], то есть, изменения произошли», — рассказал политолог. При этом Либерман считает, что конфликт между Шевчик и Артюховым будет урегулирован. «Если такое напряжение существует, оно никогда не выльется на публику. Если не помирятся сами, то их помирят. Здесь победит внутрипартийная дисциплина — не будет такого, что зампредседателя думы от ЕР будет конфликтовать с первым зампредседателя думы от ЕР», — уверен эксперт. По мнению политолога Александр Безделова, конфликта скорее всего нет. «На мой взгляд, Корепанов просто возложил на Шевчик обязанность решать текущие аппаратные вопросы, заниматься которыми ему, в силу разных обстоятельств, уже не интересно. Она как опытный администратор иногда действовала жестко, поэтому у кого-то появилось впечатление, что она выстраивает собственную иерархию. Артюхова же больше интересуют представительско-политические функции», — отмечает он. В том, что касается перспектив Шевчик занять пост спикера облдумы в 2026 году, оба эксперта сходятся во мнении о высокой вероятности такого исхода. «Если Шевчик успешно погрузится во все внутридумские вопросы, она имеет все шансы претендовать на место председателя в 2026 году. Дело даже не в ее амбициях, а в том, что руководитель такого уровня будет востребован и губернаторами трех регионов (в тюменском парламенте заседают представители юга области, ХМАО и ЯНАО — прим. ред.), и аппаратом думы, и самими депутатами», — считает Безделов. «Шевчик, как еще недавно одна их первых лиц региона, не могла бы заходить на законодательную ветвь власти без амбиций. Вполне допускаю такой вариант. Опыт, бэкграунд, финансовые возможности у нее подходящие. Тот же Артюхов здесь ей не конкурент — у него сын губернатор. К тому же, тюменский парламент никогда не возглавляла женщина», — замечает Либерман. URA.RU направило в тюменское региональное отделение «Единой России» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.