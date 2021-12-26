Свердловский город на пороге коммунальных войн

Первый шаг к конфликту накануне главных выборов-2022 сделал глава

27 декабря 2021 в 20:45 Размер текста - 17 +

В Новоуральске назревает конфликт между ведущей УК и альтернативной компанией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Передел коммунального рынка, анонсированный новым главой Новоуральска Вячеславом Тюменцевым, может в итоге превратить закрытый свердловский город в проблемную точку. По версии собеседников URA.RU, это приведет к росту напряженности в муниципалитете, а значит — непредсказуемым результатам на выборах в местную думу, а позже — губернатора. О том, что ситуация в Новоуральске непростая, стало понятно после выборов в Законодательное собрание в минувшем сентябре. Тогда администрация не смогла обеспечить поддержку лидеру новоуральской «Единой России» Александру Волкову, который проиграл малоизвестному коммунисту Евгению Букрееву. К работе администрации Тюменцева имеются вопросы по некачественной уборке дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сейчас город обсуждает появление так называемой альтернативной управляющей компании, о которой в эфире местного телевидения заявил Тюменцев. «Создание альтернативной управляющей компании стоит очень остро. Компании, которая может подхватить либо упавшее знамя, либо встать рядом. Люди пусть решают, кто лучше — действующая или альтернативная», — сказал в программе «Напрямую о главном» «Новоуральской вещательной компании» мэр Новоуральска. По некоторым данным, директором альтернативной УК может стать бывший глава свердловского обкома КПРФ Дмитрий Шадрин. По словам Тюменцева, действующая компания (УЖК «Новоуральская», в ведении которой 96% домов, контролируется депутатом местной думы Ирене Ислентьевой — прим.ред) имеет долги перед ресурсоснабжающими организациями. «Мы постоянно ходим под риском, что компания может обанкротиться», — утверждает он. Однако по словам источника, у прокуратуры появились претензии и к тому, как администрация Тюменцева занимается коммунальными вопросами (URA.RU направило запрос в прокуратуру Свердловской области с просьбой прокомментировать, на момент публикации ответа не было). Сама Ислентьева в разговоре с корреспондентом URA.RU выдвинула свою версию, почему глава города стремится завести нового игрока на коммунальный рынок Новоуральска. Она также добавила, что ее управляющая компания не намерена отказываться от домов. «Ранее мать Тюменцева была одним из соучредителей управляющей компании. Ей пришлось покинуть правление после того, как бывший мэр Новоуральска пообещал обанкротить УЖК „Новоуральская“ и привезти УК из Екатеринбурга», — отметила Ислентьева. В свою очередь источники, близкие к администрации Новоуральска, не исключают, что перемены на коммунальном рынке приведут к конфликтам, двойным квитанциям, а это чревато обострением ситуации в городе. «Новоуральск и без того обсуждает повышение доходов мэра, который пришел на должность в апреле и уже на треть повысил зарплату, помнит, как глава ездил по коллективам, агитировал за создание новой УК, которая будет пытаться брать под контроль жилые дома», — уточняет собеседник. «Напряжение в муниципалитете может вырасти, безусловно. Более того, оно усилится, если тарифы на услуги будут сильно отличаться от предыдущих», — отметил в разговоре с URA.RU ведущий научный сотрудник в Институте философии и права УрО РАН Анатолий Гагарин. По словам Вячеслава Тюменцева, администрация города не имеет отношения к созданию альтернативной УК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Действительно, по данным экспертов рынка ЖКХ, основной причиной появления задолженности действующей управляющей компании может быть тот факт, что в Новоуральске самый низкий во всей Свердловской области тариф на «содержание жилья» — 16,52 рубля с квадратного метра. И в самом Новоуральске говорят, что для новой управляющей компании администрация может установить так называемые экономически обоснованные тарифы, то есть более высокие чем сейчас. Директор центра Европейско-азиатских исследований Андрей Русаков назвал подобные действия шагом назад. Он обратил внимание на риски, с которыми могут столкнуться жители Новоуральска: от плохого обслуживания все претензии пойдут к власти, к мэру, и все может дойти до региональных властей. Источник из окружения главы отметил, что в процессе создания альтернативной управляющей компании и передела рынка ЖКХ в Новоуральске тандем Тюменцев-Шадрин наткнулся на неожиданную преграду в лице замгубернатора Свердловской области Дмитрия Ионина. Впрочем, сам чиновник, подтвердив что слышал о попытках передела рынка ЖКХ, но участие в конфликте категорически отрицает. «В бытность депутатом мне доводилось заниматься проблемами этой сферы в Новоуральске в рамках проекта „Справедливое ЖКХ“. Но, в настоящее время, я тружусь совсем в другом месте и темой ЖКХ не занимаюсь», — пояснил в разговоре с URA.RU Ионин. Вячеслав Тюменцев в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что в городе создается альтернативная управляющая компания. «Но администрация никаких УК не создает», — заявил он. Так или иначе, возможно что региональным властям придется вмешиваться и тушить коммунальный конфликт в закрытом городе, чтобы не позволить в преддверии большого предвыборного цикла получить «горячую точку» в и без того политически нестабильном муниципалитете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Передел коммунального рынка, анонсированный новым главой Новоуральска Вячеславом Тюменцевым, может в итоге превратить закрытый свердловский город в проблемную точку. По версии собеседников URA.RU, это приведет к росту напряженности в муниципалитете, а значит — непредсказуемым результатам на выборах в местную думу, а позже — губернатора. О том, что ситуация в Новоуральске непростая, стало понятно после выборов в Законодательное собрание в минувшем сентябре. Тогда администрация не смогла обеспечить поддержку лидеру новоуральской «Единой России» Александру Волкову, который проиграл малоизвестному коммунисту Евгению Букрееву. Сейчас город обсуждает появление так называемой альтернативной управляющей компании, о которой в эфире местного телевидения заявил Тюменцев. «Создание альтернативной управляющей компании стоит очень остро. Компании, которая может подхватить либо упавшее знамя, либо встать рядом. Люди пусть решают, кто лучше — действующая или альтернативная», — сказал в программе «Напрямую о главном» «Новоуральской вещательной компании» мэр Новоуральска. По некоторым данным, директором альтернативной УК может стать бывший глава свердловского обкома КПРФ Дмитрий Шадрин. По словам Тюменцева, действующая компания (УЖК «Новоуральская», в ведении которой 96% домов, контролируется депутатом местной думы Ирене Ислентьевой — прим.ред) имеет долги перед ресурсоснабжающими организациями. «Мы постоянно ходим под риском, что компания может обанкротиться», — утверждает он. Однако по словам источника, у прокуратуры появились претензии и к тому, как администрация Тюменцева занимается коммунальными вопросами (URA.RU направило запрос в прокуратуру Свердловской области с просьбой прокомментировать, на момент публикации ответа не было). Сама Ислентьева в разговоре с корреспондентом URA.RU выдвинула свою версию, почему глава города стремится завести нового игрока на коммунальный рынок Новоуральска. Она также добавила, что ее управляющая компания не намерена отказываться от домов. «Ранее мать Тюменцева была одним из соучредителей управляющей компании. Ей пришлось покинуть правление после того, как бывший мэр Новоуральска пообещал обанкротить УЖК „Новоуральская“ и привезти УК из Екатеринбурга», — отметила Ислентьева. В свою очередь источники, близкие к администрации Новоуральска, не исключают, что перемены на коммунальном рынке приведут к конфликтам, двойным квитанциям, а это чревато обострением ситуации в городе. «Новоуральск и без того обсуждает повышение доходов мэра, который пришел на должность в апреле и уже на треть повысил зарплату, помнит, как глава ездил по коллективам, агитировал за создание новой УК, которая будет пытаться брать под контроль жилые дома», — уточняет собеседник. «Напряжение в муниципалитете может вырасти, безусловно. Более того, оно усилится, если тарифы на услуги будут сильно отличаться от предыдущих», — отметил в разговоре с URA.RU ведущий научный сотрудник в Институте философии и права УрО РАН Анатолий Гагарин. Действительно, по данным экспертов рынка ЖКХ, основной причиной появления задолженности действующей управляющей компании может быть тот факт, что в Новоуральске самый низкий во всей Свердловской области тариф на «содержание жилья» — 16,52 рубля с квадратного метра. И в самом Новоуральске говорят, что для новой управляющей компании администрация может установить так называемые экономически обоснованные тарифы, то есть более высокие чем сейчас. Директор центра Европейско-азиатских исследований Андрей Русаков назвал подобные действия шагом назад. Он обратил внимание на риски, с которыми могут столкнуться жители Новоуральска: от плохого обслуживания все претензии пойдут к власти, к мэру, и все может дойти до региональных властей. Источник из окружения главы отметил, что в процессе создания альтернативной управляющей компании и передела рынка ЖКХ в Новоуральске тандем Тюменцев-Шадрин наткнулся на неожиданную преграду в лице замгубернатора Свердловской области Дмитрия Ионина. Впрочем, сам чиновник, подтвердив что слышал о попытках передела рынка ЖКХ, но участие в конфликте категорически отрицает. «В бытность депутатом мне доводилось заниматься проблемами этой сферы в Новоуральске в рамках проекта „Справедливое ЖКХ“. Но, в настоящее время, я тружусь совсем в другом месте и темой ЖКХ не занимаюсь», — пояснил в разговоре с URA.RU Ионин. Вячеслав Тюменцев в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что в городе создается альтернативная управляющая компания. «Но администрация никаких УК не создает», — заявил он. Так или иначе, возможно что региональным властям придется вмешиваться и тушить коммунальный конфликт в закрытом городе, чтобы не позволить в преддверии большого предвыборного цикла получить «горячую точку» в и без того политически нестабильном муниципалитете.