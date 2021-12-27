Тюменские дольщики третий год ждут ключи от своих квартир

Из-за спора властей и строителей ожидание может затянуться на неопределенный срок

27 декабря 2021 в 19:47 Размер текста - 17 +

Василий Юрочкин создал компанию «Сибстройсервис» в 1992 году Пресс-служба АО «Сибстройсервис» В 2019-м году в законную силу вступили изменения в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Они изменили правила игры в строительной индустрии. Из-за нововведений многие застройщики лишились доступа к проектному финансированию и навсегда исчезли с рынка. Ту же судьбу прочили компании «Сибстройсервис». Но ее глава Василий Юрочкин продолжает держаться на плаву и верить, что шанс на выход из затяжного кризиса есть. И он не намерен его упускать. ЖК «Олимпия» Пресс-служба АО «Сибстройсервис» — Василий Алексеевич, в следующем году «Сибстройсервис» отметит 30 — летний юбилей. Чего за это время удалось достичь? — За это время мы сдали около 700 тысяч квадратных метров жилья. И за все время нашего существования не было ни одного обманутого дольщика. В лучшие времена фирма насчитывала 493 сотрудника. Три тысячи кубометров кладки в месяц делали. 125 человек одних каменщиков было. У нас социализм был в полном смысле слова, мы людей кормили бесплатными обедами, выделяли путевки в санатории, выдавали жилье. После 5 лет работы у нас человек получал право написать заявление и купить в рассрочку на 5 лет квартиру без процентов. Я создал фирму, которая рабочая была и полностью обеспечивала сама себя. К переходному периоду компания подошла со строительством одновременно 90 тыс. м2 жилья комплексного строительства. Но ни банки, ни администрация города и области до конца не понимали, как работать с комплексами. Заключения о строительстве, оформленные по старой схеме, в переходный период не были выданы соответствующими чиновниками. Вместо этого мы получили отказ. ЗОСы нам не выдали. — После введения закона о защите прав дольщиков, у вас остались недостроенные объекты и обязательства перед людьми. Удалось ли как-то решить их за эти 2 года? — Чтобы понять эту ситуацию, вернемся к 2019 году. На тот момент у меня был 2681 дольщик. С того времени я потратил 1 млрд 242 млн рублей собственных средств. Все, что возможно, что продавалось, продал. И притом по заниженной цене. Вот оборудование, купленное на заводе крупнопанельного домостроения стоимостью 155 млн, я еле-еле продал за 50 млн. Но продал. На сегодняшний день у меня осталось 560 человек дольщиков. Для того чтобы достроить их квартиры, не хватает 250 — 300 млн рублей. Но наши взгляды на решение этой проблемы с администрацией Тюменской области разошлись. Цель одна — достроить дом, но подходы к ее достижению разные. Строящийся ГП — 6 ЖК «Москва» Пресс-служба АО «Сибстройсервис» — В чем разница этих подходов, если не секрет? Администрация области хочет, чтобы мы отдали два дома, ГП — 17 и ГП — 18, компании СБК, которой ранее мы передали ГП — 7 и ГП — 9 общей площадью 33, 4 тыс. кв. м. Но при этом достраивать эти дома они будут за наш счет. То есть мы обязаны будем им за это заплатить. Вот достроила компания «Страна Девелопмент» наши дома. И мы теперь должны до 1 января 2023 года отдать им 260 млн рублей. А каким образом я могу рассчитываться с Александром Гайдуковым, президентом «Страны»? Мне нужно для этого взять ГП — 17 и 18. Построить с любым инвестором и все. Не дают разрешение на строительство. — Почему? — Говорят, мол, Василий Алексеевич, будет строить СБК. Я говорю: «Нет, я не пойду никогда на это дело, чтобы я после был банкротом и скрывался, не в моем возрасте это делать. Я смотрел людям в глаза и буду смотреть людям в глаза до конца своей жизни». Они хотят забрать последнюю мою прибыль. И губернатор Александр Моор на пресс-конференции заявил, что будет СБК достраивать. А со мной не хотят даже считаться. Вот в этом и все расхождение у нас с администрацией: проблему создали совместно, а решать ее хотят за мой счет. Я прошу не отбирать у меня последнюю надежду. У меня уже есть потенциальные соинвесторы. Я вложил в ГП — 17/18 150 млн рублей. Как только соинвестор появляется, я у него забираю 150 млн, мы идем в банк, получаем проект на финансирование, и я эти 300 млн могу вытаскивать, это уже вложенные деньги, они входят в себестоимость. Я их верну только тогда, когда продам. ГП — 6 ЖК «Москва» Пресс-служба АО «Сибстройсервис» — Есть выход? За последние 2 года цены в строительстве выросли более чем на 30%. В том числе цена рабочей силы. И это все равно преодолели мы. Я все уже продал. Меня и членов моей семьи загоняют в многомиллионные поручительства и долги. И сейчас надеюсь только на одно — разрешение на строительство ГП — 17 и 18 с продлением сроков хотя бы на год — до 1 марта 2022. Больше я от администрации ничего не прошу. Ребята, давайте жить дружно, как раньше. Преодолеем вместе и закончим эту эпопею, чтобы дольщикам было нормально и нам. Методы подхода у администрации и у меня разные. Они: административную часть забрать и отдать. А у меня: не могу я взять и отдать, давайте поделим зоны ответственности по-человечески. Я думаю, что это недоразумение между администрацией и мной, мы его должны решить. — Если чиновники пойдут вам навстречу, то?.. — Компании нужны ГП — 17 и 18, чтобы администрация помогла попасть на проект по финансированию. Мы его закончим и перейдем к другому, на Амурской. Там подготовлена площадка и мы также ждем разрешение на строительство и продление на участок, хотя бы на год. Там будут в кирпичном исполнении два дома. Первый — 6,5 тыс. кв. м, второй — 18 тыс. кв. м. Первый будет построен на участке 65 соток + 50 соток для машиномест. А второй, после сноса частных домов — на площадке 1,8 Га + 2 участка предусмотрено проектом для парковок. — А финансовая помощь вам требуется какая-то? — Нисколько. Мы с вами разговаривали год назад. Я задавал вам уже этот вопрос. С каким настроением вы смотрите в Новый год? Несмотря на массу негативных явлений я считаю, что всегда нужно иметь надежду на будущее. Для того чтобы она была, ты должен сначала нарисовать эту надежду и твердо верить, что она осуществима. Вот моя надежда все-таки на то, что администрация меня поймет. Поймет, что перед нами стоят одни цели. Коли нас считают за предпринимателей земли русской, так пусть хоть чуть-чуть к нам прислушаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В 2019-м году в законную силу вступили изменения в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Они изменили правила игры в строительной индустрии. Из-за нововведений многие застройщики лишились доступа к проектному финансированию и навсегда исчезли с рынка. Ту же судьбу прочили компании «Сибстройсервис». Но ее глава Василий Юрочкин продолжает держаться на плаву и верить, что шанс на выход из затяжного кризиса есть. И он не намерен его упускать. — Василий Алексеевич, в следующем году «Сибстройсервис» отметит 30 — летний юбилей. Чего за это время удалось достичь? — За это время мы сдали около 700 тысяч квадратных метров жилья. И за все время нашего существования не было ни одного обманутого дольщика. В лучшие времена фирма насчитывала 493 сотрудника. Три тысячи кубометров кладки в месяц делали. 125 человек одних каменщиков было. У нас социализм был в полном смысле слова, мы людей кормили бесплатными обедами, выделяли путевки в санатории, выдавали жилье. После 5 лет работы у нас человек получал право написать заявление и купить в рассрочку на 5 лет квартиру без процентов. Я создал фирму, которая рабочая была и полностью обеспечивала сама себя. К переходному периоду компания подошла со строительством одновременно 90 тыс. м2 жилья комплексного строительства. Но ни банки, ни администрация города и области до конца не понимали, как работать с комплексами. Заключения о строительстве, оформленные по старой схеме, в переходный период не были выданы соответствующими чиновниками. Вместо этого мы получили отказ. ЗОСы нам не выдали. — После введения закона о защите прав дольщиков, у вас остались недостроенные объекты и обязательства перед людьми. Удалось ли как-то решить их за эти 2 года? — Чтобы понять эту ситуацию, вернемся к 2019 году. На тот момент у меня был 2681 дольщик. С того времени я потратил 1 млрд 242 млн рублей собственных средств. Все, что возможно, что продавалось, продал. И притом по заниженной цене. Вот оборудование, купленное на заводе крупнопанельного домостроения стоимостью 155 млн, я еле-еле продал за 50 млн. Но продал. На сегодняшний день у меня осталось 560 человек дольщиков. Для того чтобы достроить их квартиры, не хватает 250 — 300 млн рублей. Но наши взгляды на решение этой проблемы с администрацией Тюменской области разошлись. Цель одна — достроить дом, но подходы к ее достижению разные. — В чем разница этих подходов, если не секрет? Администрация области хочет, чтобы мы отдали два дома, ГП — 17 и ГП — 18, компании СБК, которой ранее мы передали ГП — 7 и ГП — 9 общей площадью 33, 4 тыс. кв. м. Но при этом достраивать эти дома они будут за наш счет. То есть мы обязаны будем им за это заплатить. Вот достроила компания «Страна Девелопмент» наши дома. И мы теперь должны до 1 января 2023 года отдать им 260 млн рублей. А каким образом я могу рассчитываться с Александром Гайдуковым, президентом «Страны»? Мне нужно для этого взять ГП — 17 и 18. Построить с любым инвестором и все. Не дают разрешение на строительство. — Почему? — Говорят, мол, Василий Алексеевич, будет строить СБК. Я говорю: «Нет, я не пойду никогда на это дело, чтобы я после был банкротом и скрывался, не в моем возрасте это делать. Я смотрел людям в глаза и буду смотреть людям в глаза до конца своей жизни». Они хотят забрать последнюю мою прибыль. И губернатор Александр Моор на пресс-конференции заявил, что будет СБК достраивать. А со мной не хотят даже считаться. Вот в этом и все расхождение у нас с администрацией: проблему создали совместно, а решать ее хотят за мой счет. Я прошу не отбирать у меня последнюю надежду. У меня уже есть потенциальные соинвесторы. Я вложил в ГП — 17/18 150 млн рублей. Как только соинвестор появляется, я у него забираю 150 млн, мы идем в банк, получаем проект на финансирование, и я эти 300 млн могу вытаскивать, это уже вложенные деньги, они входят в себестоимость. Я их верну только тогда, когда продам. — Есть выход? За последние 2 года цены в строительстве выросли более чем на 30%. В том числе цена рабочей силы. И это все равно преодолели мы. Я все уже продал. Меня и членов моей семьи загоняют в многомиллионные поручительства и долги. И сейчас надеюсь только на одно — разрешение на строительство ГП — 17 и 18 с продлением сроков хотя бы на год — до 1 марта 2022. Больше я от администрации ничего не прошу. Ребята, давайте жить дружно, как раньше. Преодолеем вместе и закончим эту эпопею, чтобы дольщикам было нормально и нам. Методы подхода у администрации и у меня разные. Они: административную часть забрать и отдать. А у меня: не могу я взять и отдать, давайте поделим зоны ответственности по-человечески. Я думаю, что это недоразумение между администрацией и мной, мы его должны решить. — Если чиновники пойдут вам навстречу, то?.. — Компании нужны ГП — 17 и 18, чтобы администрация помогла попасть на проект по финансированию. Мы его закончим и перейдем к другому, на Амурской. Там подготовлена площадка и мы также ждем разрешение на строительство и продление на участок, хотя бы на год. Там будут в кирпичном исполнении два дома. Первый — 6,5 тыс. кв. м, второй — 18 тыс. кв. м. Первый будет построен на участке 65 соток + 50 соток для машиномест. А второй, после сноса частных домов — на площадке 1,8 Га + 2 участка предусмотрено проектом для парковок. — А финансовая помощь вам требуется какая-то? — Нисколько. Мы с вами разговаривали год назад. Я задавал вам уже этот вопрос. С каким настроением вы смотрите в Новый год? Несмотря на массу негативных явлений я считаю, что всегда нужно иметь надежду на будущее. Для того чтобы она была, ты должен сначала нарисовать эту надежду и твердо верить, что она осуществима. Вот моя надежда все-таки на то, что администрация меня поймет. Поймет, что перед нами стоят одни цели. Коли нас считают за предпринимателей земли русской, так пусть хоть чуть-чуть к нам прислушаются.