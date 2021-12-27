Путин усилил позиции РФ на границе с Афганистаном

Есть риск начала войны соседей в Средней Азии

27 декабря 2021 в 20:52 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин усиливает позиции России на таджикско-афганской границе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия усиливает позиции на таджикско-афганской границе. На встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 27 декабря президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия не меньше заинтересована в стабильности ситуации в этом регионе, поясняют эксперты. Армейская группировка РФ в Таджикистане позволят сдерживать напряженность между соседями. Однако риск начала войны на территории Средней Азии, по словам политологов, сохраняется. Встреча Путина и Рахмона прошла в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Это первые двусторонние переговоры в рамках неформального саммита глав стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ), который пройдет 28 декабря. «Завтра будет возможность пообщаться с нашими коллегами и друзьями из других стран Евразэс, ОДКБ», — заметил Путин. Для России Таджикистан является одним из ключевых партнеров и союзников на постсоветском пространстве Фото: Официальный сайт президента РФ Подводя итоги торгово-экономического сотрудничества России и Таджикистана, российский президент сообщил, что в 2021 году его объемы увеличились на 45% (в 2020 году был спад на 15%). «Все, что мы потеряли в прошлом году, вернули и еще нарастали», — констатировал Путин. Одним из ключевых направлений сотрудничества Путин назвал гуманитарную сферу. Он отметил «внимание и заботу» лично Рахмона «в отношении развития русского языка» в Таджикистане. «Очень много желающих изучать русский язык — это и понятно, потому что в России проживает на временной основе и работает около миллиона человек из Таджикистана. В 2019 году они перевели домой где-то 1,8 млрд долларов, в прошлом… 1,7 млрд долларов получилось», — отметил президент РФ. Путин добавил, что российская промышленность, строительство и экономика в целом «заинтересованы в привлечении квалифицированных и трудолюбивых людей». Ситуация на таджикско-афганской границе стала более напряженной после ухода из Афганистана армии США Фото: Анна Майорова © URA.RU Наиболее острой остается для обеих стран ситуация на таджикско-афганской границе. Путин подчеркнул, что она «вызывает тревогу и озабоченность». «Мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана. В последнее время были осуществлены необходимые поставки вооружения, техники для того, чтобы укрепить вооруженные силы Таджикистана, с тем чтобы Таджикистан мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые исходят извне. Военная база… развивается, она является одним из значимых элементов безопасности в регионе», — отметил Владимир Путин. Эмомали Рахмон был краток в своем вступлении. И среди основных тем переговоров он называл «международные и региональные вопросы с акцентом на афганскую проблематику». 9 мая 2021 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон (справа) был гостем на Параде Победы на Красной площади в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Акцент на Афганистан, с которым у Таджикистана самая протяженная граница — 1,3 тысячи километров, Путин и Рахмон делают неслучайно, поясняют эксперты. Предыдущая встреча президентов была 8 мая 2021 года (на следующий день Рахмон вместе с Путиным участвовал в Параде Победы на Красной площади), и тогда эта тема тоже затрагивалась. Но ситуация обострилась, спустя несколько месяцев — в августе, когда США вывели свои войска из Афганистана, а власть в стране перешла к движению «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ). По словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, «таджики являются вторым этносом в Афганистане после пуштунов». «Талибан — это пуштунское движение, и оно во многом является этническим. Они подавляют таджиков, и Таджикистан этим не доволен. Таджики находятся на грани восстания в Афганистане», — отметил Марков. Для России важно не допустить проникновения на территорию страны террористов Фото: depositphotos.com Другая опасность — на севере Афганистана, продолжает эксперт. В этой части страны разместились базы отделения Исламского государства (ИГИЛ, или ИГ — террористическая организация, запрещенная в России) Вилаят Хорасан, которое «готовится к маршу в Таджикистан и Узбекистан». «ИГ помогало талибам воевать против американцев, но оно не претендует на власть в Афганистане. Игиловцы хотят захватить власть в Таджикистане и Узбекистане», — пояснил эксперт. По его словам, талибы требуют от России и Китая добиться разморозки счетов Афганистана в американских банках. Взамен они якобы готовы уничтожить группировки ИГ на севере страны. В этих условиях проблемы безопасности для Таджикистана остаются серьезными, убежден Сергей Марков. Серьезными могут оказаться и последствия для России: это повлечет волны беженцев из Афганистана, в том числе носителей радикальной идеологии, и увеличение наркотрафика. В случае дестабилизации ситуации в Афганистане через Таджикистан в Россию могут хлынуть потоки беженцев, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Не допустить волны беженцев из Афганистана — один из ключевых моментов для России, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин. А это реально, так как после ухода американцев в Афганистане «в зоне голодной смерти находятся порядка 25 млн человек, из них 3 млн детей в возрасте до 5 лет». «Это волна беженцев. Понятно, куда она хлынет. Путин старается найти точки соприкосновения с Рахмоном», — считает Кошкин. Он также добавил, что российский президент отслеживает и действия США вокруг Афганистана. «США требуют, чтобы центральноазиатские государства дали возможность разместить американские военные базы вокруг Афганистана. Эти процессы тоже нужно держать под контролем», — отметил Андрей Кошкин. Россия старается не допустить военных действий на таджикско-афганской границе, полагают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стабильность на таджикско-афганской границе обеспечивает стабильность и в целом в регионах Центральной Азии, считает эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. В геополитическом плане Таджикистан является своего рода барьером между Россией и Афганистаном. «Таджикистан является первой страной, которая может на себе испытать все последствия прихода талибов. Пока никаких обострений на границе не было, но никто не может исключать, что их не будет в 2022 году», — считает эксперт. 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Россия усиливает позиции на таджикско-афганской границе. На встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 27 декабря президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия не меньше заинтересована в стабильности ситуации в этом регионе, поясняют эксперты. Армейская группировка РФ в Таджикистане позволят сдерживать напряженность между соседями. Однако риск начала войны на территории Средней Азии, по словам политологов, сохраняется. Встреча Путина и Рахмона прошла в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Это первые двусторонние переговоры в рамках неформального саммита глав стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ), который пройдет 28 декабря. «Завтра будет возможность пообщаться с нашими коллегами и друзьями из других стран Евразэс, ОДКБ», — заметил Путин. Подводя итоги торгово-экономического сотрудничества России и Таджикистана, российский президент сообщил, что в 2021 году его объемы увеличились на 45% (в 2020 году был спад на 15%). «Все, что мы потеряли в прошлом году, вернули и еще нарастали», — констатировал Путин. Одним из ключевых направлений сотрудничества Путин назвал гуманитарную сферу. Он отметил «внимание и заботу» лично Рахмона «в отношении развития русского языка» в Таджикистане. «Очень много желающих изучать русский язык — это и понятно, потому что в России проживает на временной основе и работает около миллиона человек из Таджикистана. В 2019 году они перевели домой где-то 1,8 млрд долларов, в прошлом… 1,7 млрд долларов получилось», — отметил президент РФ. Путин добавил, что российская промышленность, строительство и экономика в целом «заинтересованы в привлечении квалифицированных и трудолюбивых людей». Наиболее острой остается для обеих стран ситуация на таджикско-афганской границе. Путин подчеркнул, что она «вызывает тревогу и озабоченность». «Мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана. В последнее время были осуществлены необходимые поставки вооружения, техники для того, чтобы укрепить вооруженные силы Таджикистана, с тем чтобы Таджикистан мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые исходят извне. Военная база… развивается, она является одним из значимых элементов безопасности в регионе», — отметил Владимир Путин. Эмомали Рахмон был краток в своем вступлении. И среди основных тем переговоров он называл «международные и региональные вопросы с акцентом на афганскую проблематику». Акцент на Афганистан, с которым у Таджикистана самая протяженная граница — 1,3 тысячи километров, Путин и Рахмон делают неслучайно, поясняют эксперты. Предыдущая встреча президентов была 8 мая 2021 года (на следующий день Рахмон вместе с Путиным участвовал в Параде Победы на Красной площади), и тогда эта тема тоже затрагивалась. Но ситуация обострилась, спустя несколько месяцев — в августе, когда США вывели свои войска из Афганистана, а власть в стране перешла к движению «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ). По словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, «таджики являются вторым этносом в Афганистане после пуштунов». «Талибан — это пуштунское движение, и оно во многом является этническим. Они подавляют таджиков, и Таджикистан этим не доволен. Таджики находятся на грани восстания в Афганистане», — отметил Марков. Другая опасность — на севере Афганистана, продолжает эксперт. В этой части страны разместились базы отделения Исламского государства (ИГИЛ, или ИГ — террористическая организация, запрещенная в России) Вилаят Хорасан, которое «готовится к маршу в Таджикистан и Узбекистан». «ИГ помогало талибам воевать против американцев, но оно не претендует на власть в Афганистане. Игиловцы хотят захватить власть в Таджикистане и Узбекистане», — пояснил эксперт. По его словам, талибы требуют от России и Китая добиться разморозки счетов Афганистана в американских банках. Взамен они якобы готовы уничтожить группировки ИГ на севере страны. В этих условиях проблемы безопасности для Таджикистана остаются серьезными, убежден Сергей Марков. Серьезными могут оказаться и последствия для России: это повлечет волны беженцев из Афганистана, в том числе носителей радикальной идеологии, и увеличение наркотрафика. Не допустить волны беженцев из Афганистана — один из ключевых моментов для России, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин. А это реально, так как после ухода американцев в Афганистане «в зоне голодной смерти находятся порядка 25 млн человек, из них 3 млн детей в возрасте до 5 лет». «Это волна беженцев. Понятно, куда она хлынет. Путин старается найти точки соприкосновения с Рахмоном», — считает Кошкин. Он также добавил, что российский президент отслеживает и действия США вокруг Афганистана. «США требуют, чтобы центральноазиатские государства дали возможность разместить американские военные базы вокруг Афганистана. Эти процессы тоже нужно держать под контролем», — отметил Андрей Кошкин. Стабильность на таджикско-афганской границе обеспечивает стабильность и в целом в регионах Центральной Азии, считает эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. В геополитическом плане Таджикистан является своего рода барьером между Россией и Афганистаном. «Таджикистан является первой страной, которая может на себе испытать все последствия прихода талибов. Пока никаких обострений на границе не было, но никто не может исключать, что их не будет в 2022 году», — считает эксперт.