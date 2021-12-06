Путин решил помогать народу Афганистана вместе с Индией

Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Россия и Индия будут вместе оказывать гуманитарную поддержку народу Афганистана. Такое решение на переговорах приняли президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Путин и Моди приняли решение о незамедлительном оказании гуманитарной помощи афганскому народу», — передает ТАСС со ссылкой на заявление с переговоров. Подробностей о видах помощи не приводится.

Также политики договорились нарастить взаимную торговлю до 30 миллиардов долларов к 2025 году. Кроме того, Путин и Моди условились рассмотреть вопрос о восстановлении взаимного пассажиропотока, снизившегося из-за пандемии COVID.

Переговоры Путина и Моди проходили в Индии 6 декабря. В ходе беседы Путин заявил, что два государства продолжат развивать военное сотрудничество, передает RT.

Обстановка в Афганистане обострилась в конце лета. После ухода из страны войск США к власти пришли представители запрещенного ООН террористического движения «Талибан».