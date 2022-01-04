Власти ХМАО изменили правила политического выживания для мэров

Некоторых в 2022 году ждут неожиданные отставки

06 января 2022 в 08:47 Размер текста - 17 +

В 2021 году произошла масштабная рокировка глав муниципалитетов ХМАО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Югорские власти готовы в 2022 году провести внеплановые отставки мэров, чья работа будет вызывать вопросы, хотя официально следующий цикл смены глав муниципалитетов в ХМАО запланирован лишь на 2023 год. Но внутриполитический блок окружного правительства готов провести кадровые рокировки заблаговременно. Об этом URA.RU сообщил источник в югорском истеблишменте. «Все плановые рокировки в муниципалитетах завершены в 2021 году. В 2022 году ожидаются внеплановые, будет производиться замена глав, не справляющихся со своей работой. В регионе началась подготовка к выборам 2023 и 2023 года и времени на раскачку нет», — сообщил источник. Другой собеседник URA.RU, близкий к правительству ХМАО, сообщил, что власти меняют подход к определению кандидатов на должности мэров. «Во главу угла будет ставиться их равноудаленность от местных элит и лояльность к окружному правительству. А времена пассионариев, которые в приоритет для себя выбирают развитие территории без оглядки на официальный Ханты-Мансийск, окончательно уходят в прошлое», — сообщил источник. Ради избрания Андрея Филатова (крайний слева) на пост главы Сургута выборы пришлось проводить дважды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU 2021 год для Югры оказался крайне насыщенным и напряженным с точки зрения выборов глав муниципалитетов. За это время были переназначены или заменены 14 мэров, то есть две трети от общего количества. Несколько избирательных кампаний сопровождались громкими скандалами, а трижды — в Сургуте, Нефтеюганске и Советском районе окружным властям и вовсе пришлось полностью перезапускать процедуру выборов. «Избирательная кампания в Сургуте отличалась огромным количеством кандидатов на пост мэра. В конкурсную комиссию заявилось порядка 60 претендентов. Но среди них не было фаворита предвыборной гонки — на тот момент депутата Думы ХМАО Андрея Филатова. Он на момент сдачи документов заболел коронавирусом и находился на самоизоляции. В итоге официально было объявлено, что среди всех кандидатов только у одного были правильно заполненные документы, что противоречит принципам состязательности и выборы перезапустили. Со второго раза выздоровевший к тому моменту Филатов официально прошел все конкурсные перипетии и был избран главой Сургута», — описывает произошедшие события источник в политическом истеблишменте ХМАО. А вот история с выборами главы Нефтеюганска, по версии собеседника URA.RU, близкого к внутриполитическому блоку правительства ХМАО, была куда более драматичной и характеризовалась противостоянием региональных и местных элит. «Влиятельный депутат Думы ХМАО Степан Пыталев видел на месте главы Нефтеюганска бывшего межрайонного прокурора Павла Гусенкова. Но в региональном правительстве эта кандидатура не была согласована и попытка протащить его на эту должность, была заблокирована на этапе работы конкурсной комиссии. В качестве компромисса была найдена кандидатура Эльвиры Бугай, которая устроила всех заинтересованных лиц», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что теперь главная интрига заключается в том, справится ли с возложенными на нее обязанностями новый глава. «Нефтеюганск всегда сотрясали конфликты, итогом которых были убийства, уголовные дела, скандалы и подогревается весь этот котел страстей медиа, которые находятся как в частных руках элитных групп, так и на контрактах. Городу нужен сильный глава, способный навести порядок и урезонить все существующие силы. С приходом Бугай несколько месяцев в Нефтеюганске затишье, но вряд ли оно означает примирение элит, скорее это затишье перед очередной бурей», — считает источник. Выборов глав муниципалитетов ХМАО в 2022 году не запланировано Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Неожиданной оказалась развязка на выборах главы Советского района. Весной губернатор Югры Наталья Комарова публично поддержала Игоря Набатова, который хотел переизбраться на второй срок. Однако он не получил нужного числа голосов от депутатов на заседании районной думы. В итоге, выборы перенеслись на полгода. И уже осенью в качестве фаворита предвыборной гонки окружные власти увидели заместителя Набатова — Евгения Буренкова. «Набатов работал в крайне сложном муниципальном районе. Ему досталось тяжелое наследство после деятельности предыдущего главы, в том числе большая „дыра в бюджете“. Он справился со всеми поставленными задачами, ситуацию в районе выровнял, но не до конца. Советскому району требовалась новая энергия и Буренков оказался подходящей кандидатурой. Четыре года назад он был переведен из Белоярского района как потенциальный кандидат на эту должность. За время работы в Советском районе обеспечил высокие показатели в работе. Заручиться уважением и поддержкой не только своих коллег, но и общественности. Прошел обучение в нескольких региональных образовательных программах, в Сколково и РАНХиГС», — объяснил логику принятия решение собеседник URA.RU, близкий к руководству внутриполитического блока ХМАО. Следующие плановые выборы глав муниципалитетов в ХМАО пройдут в 2023 году — там будут избраны мэры Пыть-Яха, Радужного и Югорска. Политолог Александр Безделов считает, что политэлиты должны будут извлечь выводы из уже прошедших ключевых избирательных кампаний 2021 года. «Главных критериев для назначения мэра — два. Первый, это его эффективность. Необходимо продемонстрировать достижения, которых удалось добиться во время работы на предыдущем сроке, либо на другой руководящей работе. Ну и не менее важна лояльность региональным властям. Кейс бывшего главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева, который находился в некоей оппозиции окружному центру, это доказывает. У таких политиков нет шансов на переизбрание», — заключает эксперт. 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Югорские власти готовы в 2022 году провести внеплановые отставки мэров, чья работа будет вызывать вопросы, хотя официально следующий цикл смены глав муниципалитетов в ХМАО запланирован лишь на 2023 год. Но внутриполитический блок окружного правительства готов провести кадровые рокировки заблаговременно. Об этом URA.RU сообщил источник в югорском истеблишменте. «Все плановые рокировки в муниципалитетах завершены в 2021 году. В 2022 году ожидаются внеплановые, будет производиться замена глав, не справляющихся со своей работой. В регионе началась подготовка к выборам 2023 и 2023 года и времени на раскачку нет», — сообщил источник. Другой собеседник URA.RU, близкий к правительству ХМАО, сообщил, что власти меняют подход к определению кандидатов на должности мэров. «Во главу угла будет ставиться их равноудаленность от местных элит и лояльность к окружному правительству. А времена пассионариев, которые в приоритет для себя выбирают развитие территории без оглядки на официальный Ханты-Мансийск, окончательно уходят в прошлое», — сообщил источник. 2021 год для Югры оказался крайне насыщенным и напряженным с точки зрения выборов глав муниципалитетов. За это время были переназначены или заменены 14 мэров, то есть две трети от общего количества. Несколько избирательных кампаний сопровождались громкими скандалами, а трижды — в Сургуте, Нефтеюганске и Советском районе окружным властям и вовсе пришлось полностью перезапускать процедуру выборов. «Избирательная кампания в Сургуте отличалась огромным количеством кандидатов на пост мэра. В конкурсную комиссию заявилось порядка 60 претендентов. Но среди них не было фаворита предвыборной гонки — на тот момент депутата Думы ХМАО Андрея Филатова. Он на момент сдачи документов заболел коронавирусом и находился на самоизоляции. В итоге официально было объявлено, что среди всех кандидатов только у одного были правильно заполненные документы, что противоречит принципам состязательности и выборы перезапустили. Со второго раза выздоровевший к тому моменту Филатов официально прошел все конкурсные перипетии и был избран главой Сургута», — описывает произошедшие события источник в политическом истеблишменте ХМАО. А вот история с выборами главы Нефтеюганска, по версии собеседника URA.RU, близкого к внутриполитическому блоку правительства ХМАО, была куда более драматичной и характеризовалась противостоянием региональных и местных элит. «Влиятельный депутат Думы ХМАО Степан Пыталев видел на месте главы Нефтеюганска бывшего межрайонного прокурора Павла Гусенкова. Но в региональном правительстве эта кандидатура не была согласована и попытка протащить его на эту должность, была заблокирована на этапе работы конкурсной комиссии. В качестве компромисса была найдена кандидатура Эльвиры Бугай, которая устроила всех заинтересованных лиц», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что теперь главная интрига заключается в том, справится ли с возложенными на нее обязанностями новый глава. «Нефтеюганск всегда сотрясали конфликты, итогом которых были убийства, уголовные дела, скандалы и подогревается весь этот котел страстей медиа, которые находятся как в частных руках элитных групп, так и на контрактах. Городу нужен сильный глава, способный навести порядок и урезонить все существующие силы. С приходом Бугай несколько месяцев в Нефтеюганске затишье, но вряд ли оно означает примирение элит, скорее это затишье перед очередной бурей», — считает источник. Неожиданной оказалась развязка на выборах главы Советского района. Весной губернатор Югры Наталья Комарова публично поддержала Игоря Набатова, который хотел переизбраться на второй срок. Однако он не получил нужного числа голосов от депутатов на заседании районной думы. В итоге, выборы перенеслись на полгода. И уже осенью в качестве фаворита предвыборной гонки окружные власти увидели заместителя Набатова — Евгения Буренкова. «Набатов работал в крайне сложном муниципальном районе. Ему досталось тяжелое наследство после деятельности предыдущего главы, в том числе большая „дыра в бюджете“. Он справился со всеми поставленными задачами, ситуацию в районе выровнял, но не до конца. Советскому району требовалась новая энергия и Буренков оказался подходящей кандидатурой. Четыре года назад он был переведен из Белоярского района как потенциальный кандидат на эту должность. За время работы в Советском районе обеспечил высокие показатели в работе. Заручиться уважением и поддержкой не только своих коллег, но и общественности. Прошел обучение в нескольких региональных образовательных программах, в Сколково и РАНХиГС», — объяснил логику принятия решение собеседник URA.RU, близкий к руководству внутриполитического блока ХМАО. Следующие плановые выборы глав муниципалитетов в ХМАО пройдут в 2023 году — там будут избраны мэры Пыть-Яха, Радужного и Югорска. Политолог Александр Безделов считает, что политэлиты должны будут извлечь выводы из уже прошедших ключевых избирательных кампаний 2021 года. «Главных критериев для назначения мэра — два. Первый, это его эффективность. Необходимо продемонстрировать достижения, которых удалось добиться во время работы на предыдущем сроке, либо на другой руководящей работе. Ну и не менее важна лояльность региональным властям. Кейс бывшего главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева, который находился в некоей оппозиции окружному центру, это доказывает. У таких политиков нет шансов на переизбрание», — заключает эксперт.