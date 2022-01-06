Атака на пермскую школу и крушение военного самолета. Фотоитоги

В минувшем году корреспонденты URA.RU рассказывали вам о самых значимых событиях Пермского края. Но не только словами можно передать жизнь региона — фото отражает нашу жизнь иногда лучше слов. Жизнь глухой и тихой глубинки, громкие ЧП, а также истории простых пермяков, которые совершают настоящие чудеса — все это в фоторепортажах URA.RU. Самое яркое, то, чем запомнился 2021 год — в этой фотоподборке.
В минувшем году корреспонденты URA.RU рассказывали вам о самых значимых событиях Пермского края. Но не только словами можно передать жизнь региона — фото отражает нашу жизнь иногда лучше слов. Жизнь глухой и тихой глубинки, громкие ЧП, а также истории простых пермяков, которые совершают настоящие чудеса — все это в фоторепортажах URA.RU. Самое яркое, то, чем запомнился 2021 год — в этой фотоподборке.