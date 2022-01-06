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Атака на пермскую школу и крушение военного самолета. Фотоитоги

Главные кадры 2021 года для жителей Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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ПГУ стрельба. Пермь, пгниу, полиция, полицейский, полицейский в маске
Пермским силовикам пришлось непросто осенью 2021 года Фото:

В минувшем году корреспонденты URA.RU рассказывали вам о самых значимых событиях Пермского края. Но не только словами можно передать жизнь региона — фото отражает нашу жизнь иногда лучше слов. Жизнь глухой и тихой глубинки, громкие ЧП, а также истории простых пермяков, которые совершают настоящие чудеса — все это в фоторепортажах URA.RU. Самое яркое, то, чем запомнился 2021 год — в этой фотоподборке.

Виды города. Пермь
Пермь — город контрастов
Фото:
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Пермь
Протесты в поддержку Алексея Навального
Фото:
Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь
Администрация губернатора оказалось не готова к результатам выборов осенью 2021 года
Фото:
Производство роботов в компании Промобот. Пермь
Пермские роботы — практически люди, пока только внешне
Фото:
Строительство второй очереди Чусовского моста. Пермь
Чусовской мост, возведение второй очереди
Фото:
Виды города. Пермь
Перевернутый «смысл жизни»
Фото:
Визит директора ЗАО «Совхоз имени Ленина», экс-кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина и секретаря ЦК КПРФ Марии Дробот. Пермь
Опальный коммунист в 2021 посещал Пермь
Фото:
Визит председателя партии Справедливая Россия - Патриоты - За правду Сергея Миронова. Пермь
Сергей Миронов привлекал внимание своих пермских сторонников
Фото:
Интервью с Алексеем Де?мкиным. Пермь
Мэр Перми Алексей Демкин удержался под огнем критики из-за транспортной реформы
Фото:
Товарищеский матч по хоккею с участием Дмитрия Махонина. Москва
Дмитрий Махонин на матче команды «Губерния»
Фото:
Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь
Результаты выборов-2021 стали неожиданными для «Единой России» в Пермском крае
Фото:
Выборы 2021 суббота 18 сентября, работа участков. Пермь
На выборах успел поработать и пермский робот
Фото:
Совет по предпринимательству при губернаторе. Пермь
Дмитрий Махонин во время совещания с министрами
Фото:
ПГУ стрельба. Пермь
Для силовиков инциденты в пермских учебных заведениях стали мрачной традицией
Фото:
Репортаж с места падения военного самолета Су-24 в Верещагинском районе. Пермь
На место крушения военного самолета Су-24 журналисты URA.RU прибыли первыми
Фото:
Лысьва. Пермь
Стрельба в Сарсе за на сутки вывела регион в федеральную повестку
Фото:
Сарс стрельба в школе. Пермь
И добавила работы полицейским
Фото:
Ева. Пермь
Пермячка Ева, отец которой борется за жизнь дочери вопреки всем обстоятельствам
Фото:
Гремячинск и его окрестности. Пермский край
Суровая столовая в пермской провинции
Фото:
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Пермский аналог Припяти
Фото:
Губахинский кокс и его окрестности. Екатеринбург
Губахинский кокс и его окрестности
Фото:
Новогоднее оформление города. Пермь
В Перми город к Новому году украшали как могли, но жителям все равно не понравилась елка
Фото:

В минувшем году корреспонденты URA.RU рассказывали вам о самых значимых событиях Пермского края. Но не только словами можно передать жизнь региона — фото отражает нашу жизнь иногда лучше слов. Жизнь глухой и тихой глубинки, громкие ЧП, а также истории простых пермяков, которые совершают настоящие чудеса — все это в фоторепортажах URA.RU. Самое яркое, то, чем запомнился 2021 год — в этой фотоподборке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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