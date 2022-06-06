Москва поддержала уникальный проект свердловских медиков

Аналогов ему нет в мировой медицинской практике

06 июня 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

На базе Клинического института мозга (Березовский, Свердловская область) готовят специалистов ранней реабилитации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области запустили глобальную программу обучения врачей, которая станет пилотной для всей страны. Врачи из десяти больниц региона будут объединены в мультифункциональные бригады. Цель — помогать реанимационным пациентам быстрее выходить из тяжелых состояний. Аналогов такого проекта еще не было в мировой медицинской практике, заявил URA.RU директор Клинического института мозга (КИМ) Андрей Белкин. В интервью агентству он подвел промежуточные итоги и рассказал о предстоящих планах. Андрей Белкин отметил, что поддержал проект главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Москве Денис Проценко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Андрей Августович, на днях обучение прошел штат Детской городской клинической больницы №9 в Екатеринбурге. Это уже шестая группа специалистов, которая прошла обучение на базе Клинического института мозга. Какая задача стоит перед КИМ? — Задача — выпустить 10 команд. На данный момент из КИМ выпустилось шесть команд. Также был подготовлены методические пособия. Была закуплена камера, которая позволяет транслировать на экран действия специалистов. — В чем уникальность проекта? — Проект обеспечивает подготовку специалистов в работе в соответствии с новыми методическими рекомендациями Минздрава РФ. Это абсолютно беспрецедентно в мировой медицинской практике. Наши зарубежные коллеги признали, что еще никому не удавалось запустить подобный проект в масштабе целой страны. Аналогов в мире с точки зрения системного подхода на сегодня нет. После обучения специалисты получают сертификаты государственного образца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — В чем заключается глобальная цель проекта? — Главная цель проекта состоит в объединении специалистов разных специальностей внутри одной больницы. Это поможет сформировать у них общую базу знаний и выработать эффективную систему взаимодействия. — Каких специалистов объединяют в мультифункциональную бригаду? — Сейчас вместе с врачом-реаниматологом будут работать специалисты физической реабилитационной медицины, клинические логопеды, неврологи и медицинские психологи. — Есть ли особые требования к врачам ранней реабилитации? — К врачам имеются специфические требования. Например, логопед должен научить человека глотать, потому что после интубирования (введение эндотрахеальной трубки в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей, — прим.ред.) у пациентов с этим большие проблемы. Каждая такая команда будет объединена в отделение ранней реабилитации. — Сколько по времени специалисты КИМ тратят на подготовку мультифункциональной бригады? Главная цель проекта состоит в объединении специалистов разных специальностей внутри одной больницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Каждая бригада на 72 часа забывает о текущей работе и превращается в студентов. Обучение команды проходит в несколько этапов: лекции, совместные, узкоспециализированные практические занятия и экзамен. Сегодня государственные сертификаты об успешной аттестации уже получили бригады из 40-й больницы Екатеринбурга и Серовской горбольницы. — Какую пользу для пациентов приносит работа многофункциональной команды? — Наша практика показывает, что пациент из реанимации выходит в среднем на день или полтора раньше. Для обывателя это только цифры, но важно понимать, что пациент меньше находится на ИВЛ, а это в свою очередь значит, что получит меньше инфекций, меньше используется тяжелых седативных препаратов, меньше антибиотиков. Формирование групп ранней реабилитации — это большой шаг вперед для всей медицины. На базе Клинического института мозга подготовят десять мультифункциональных бригад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Когда вы планируете выпустить юбилейную десятую команду высококлассных специалистов? — Мы предполагаем, что десятая команда специалистов окончит свое обучение в конце августа. Сразу после получения сертификатов государственного образца бригады приступят к работе в своих медицинских учреждениях. Ранее URA.RU сообщало, что главный внештатный анестезиолог-реаниматолог департамента здравоохранения Москвы Денис Проценко посетил Екатеринбург. Во время визита был предложен проект обучения мультифункциональной бригады врачей, а в качестве площадки для реализации проекта выбрали Клинический институт мозга. Предложение о запуске пилотного медпроекта поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. К проекту подключились и меценаты. Если закупка необходимого оборудования для больниц легла на Министерство здравоохранения, то финансирование обучения взяли на себя учредители Фонда Святой Екатерины. Создание и поддержание мощной научно-технической базы — это важное условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия. Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий, призванным усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области запустили глобальную программу обучения врачей, которая станет пилотной для всей страны. Врачи из десяти больниц региона будут объединены в мультифункциональные бригады. Цель — помогать реанимационным пациентам быстрее выходить из тяжелых состояний. Аналогов такого проекта еще не было в мировой медицинской практике, заявил URA.RU директор Клинического института мозга (КИМ) Андрей Белкин. В интервью агентству он подвел промежуточные итоги и рассказал о предстоящих планах. — Андрей Августович, на днях обучение прошел штат Детской городской клинической больницы №9 в Екатеринбурге. Это уже шестая группа специалистов, которая прошла обучение на базе Клинического института мозга. Какая задача стоит перед КИМ? — Задача — выпустить 10 команд. На данный момент из КИМ выпустилось шесть команд. Также был подготовлены методические пособия. Была закуплена камера, которая позволяет транслировать на экран действия специалистов. — В чем уникальность проекта? — Проект обеспечивает подготовку специалистов в работе в соответствии с новыми методическими рекомендациями Минздрава РФ. Это абсолютно беспрецедентно в мировой медицинской практике. Наши зарубежные коллеги признали, что еще никому не удавалось запустить подобный проект в масштабе целой страны. Аналогов в мире с точки зрения системного подхода на сегодня нет. — В чем заключается глобальная цель проекта? — Главная цель проекта состоит в объединении специалистов разных специальностей внутри одной больницы. Это поможет сформировать у них общую базу знаний и выработать эффективную систему взаимодействия. — Каких специалистов объединяют в мультифункциональную бригаду? — Сейчас вместе с врачом-реаниматологом будут работать специалисты физической реабилитационной медицины, клинические логопеды, неврологи и медицинские психологи. — Есть ли особые требования к врачам ранней реабилитации? — К врачам имеются специфические требования. Например, логопед должен научить человека глотать, потому что после интубирования (введение эндотрахеальной трубки в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей, — прим.ред.) у пациентов с этим большие проблемы. Каждая такая команда будет объединена в отделение ранней реабилитации. — Сколько по времени специалисты КИМ тратят на подготовку мультифункциональной бригады? — Каждая бригада на 72 часа забывает о текущей работе и превращается в студентов. Обучение команды проходит в несколько этапов: лекции, совместные, узкоспециализированные практические занятия и экзамен. Сегодня государственные сертификаты об успешной аттестации уже получили бригады из 40-й больницы Екатеринбурга и Серовской горбольницы. — Какую пользу для пациентов приносит работа многофункциональной команды? — Наша практика показывает, что пациент из реанимации выходит в среднем на день или полтора раньше. Для обывателя это только цифры, но важно понимать, что пациент меньше находится на ИВЛ, а это в свою очередь значит, что получит меньше инфекций, меньше используется тяжелых седативных препаратов, меньше антибиотиков. Формирование групп ранней реабилитации — это большой шаг вперед для всей медицины. — Когда вы планируете выпустить юбилейную десятую команду высококлассных специалистов? — Мы предполагаем, что десятая команда специалистов окончит свое обучение в конце августа. Сразу после получения сертификатов государственного образца бригады приступят к работе в своих медицинских учреждениях. Ранее URA.RU сообщало, что главный внештатный анестезиолог-реаниматолог департамента здравоохранения Москвы Денис Проценко посетил Екатеринбург. Во время визита был предложен проект обучения мультифункциональной бригады врачей, а в качестве площадки для реализации проекта выбрали Клинический институт мозга. Предложение о запуске пилотного медпроекта поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. К проекту подключились и меценаты. Если закупка необходимого оборудования для больниц легла на Министерство здравоохранения, то финансирование обучения взяли на себя учредители Фонда Святой Екатерины. Создание и поддержание мощной научно-технической базы — это важное условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия. Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий, призванным усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.