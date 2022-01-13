Курганские инсайды: новая помощница Шумкова

О странном поздравлении губернатора, экс-пиарщице и потерянном генерале. Выпуск №953

14 января 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

А что вы себе пообещали сделать в новом году? Коллаж URA.RU Курганский губернатор Вадим Шумков обзавелся новой помощницей, которая сопровождает его на все протокольные мероприятия. При этом давняя соратница Шумкова Оксана Куташи получила новые полномочия в качестве замгубернатора. Правительство тем временем проводит платные встречи с бизнесменами. А риелторы бьют тревогу из-за чиновничьей бюрократии. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Шумков странно поздравил журналистов Губернатор Шумков передумал поздравлять журналистов, удалив пост в соцсети Фото: Анна Майорова © URA.RU Заявление губернатора Курганской области Вадима Шумкова на встрече с журналистами, посвященной Дню печати, удивило некоторых. «Губернатор давал жесткие посылы, приводил конкретные примеры, говорил об ответственности СМИ за неверную по его мнению подачу тех или иных материалов по проблемам. Не самый лучший способ поздравить с праздником, тем более среди присутствующих, судя по всему, не было тех, кому предназначался этот посыл», — говорят сплетники. Они обратили внимание, что Шумков выложил в соцсетях публикацию с подобной риторикой. У губернатора новый помощник Губернатор Курганской области Вадим Шумков нашел замену Павлу Каргаполову, назначенному первым замглавы Кургана. Инсайдеры из правительства рассказывают, что рядом с ним теперь всегда Олеся Сарапульцева, руководившая отделом протокола. «Выполняет те же функции, что и бывший помощник. На всех мероприятиях рядом с губернатором, но в отличие от Каргаполова старается в объективы камер не попадать. Может стесняется, а может и временный вариант пока не найдут другого помощника», — обсуждают слухачи. Куташи отдадут внутреннюю политику Замгубернатора Оксана Куташи получила новые полномочия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замгубернатора Оксана Куташи, рассказывают слухачи, будет курировать внутреннюю политику, которая осталась без куратора после ухода вице-губернатора Владислава Кузнецова. Сейчас она активно вникает в дела. Аппарат губернатора также останется в ее ведении. «Как и у [замгубернатора Константина] Ермакова, обязанностей у Куташи добавится. Раньше она никогда внутренней политикой не занималась. Учиться придется на ходу, а в таком деле опыт играет большую роль», — судачат сплетники. За встречу в правительстве бизнесмены платят деньги Курганские сплетники обсуждают, что один из крупных федеральных бизнесменов заплатил деньги за организацию встречи с крупными чиновниками. «По слухам, речь идет о миллионе рублей. На самой встрече обсуждались важные проблемы отрасли», — отмечают слухачи причастные к сфере бизнеса, связанного с недвижимостью. Другие инсайдеры уверяют, что практика не нова и активно используется в других регионах. «Куда и кому пошли деньги не вполне понятно, как и непонятно, знают ли высокопоставленные чиновники об этом. Но в любом случае Курган здесь точно не первопроходец», — отмечают курганцы. Выходец тюменской ФСБ не прошел согласование в АП Иван Зонтиков (в центре) не вернется в курганскую политику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Иван Зонтиков, экс-сотрудник тюменской ФСБ, которого власти согласовывали на пост вице-губернатора Курганской области, не прошел фильтр администрации президента. «По слухам, его не согласовали в одном из федеральных силовых ведомств. Поэтому Зонтиков и не вернется в правительство», — обсуждают инсайдеры. Ранее чиновники обсуждали, что Зонтиков (бывший замгубернатора Курганской области) займет пост вице-губернатора. Однако сейчас должность в правительстве полностью ликвидировали. В объединении курганских вузов нашли минусы Инициированное губернатором Вадимом Шумковым объединение Курганского госуниверситета (КГУ) и Курганской государственной сельхозакадемии (КГСХА) может негативно сказаться на материальном положении КГУ, считают сплетники. «На балансе КГСХА слишком много непрофильных активов. Например, вуз отвечает за теплоснабжение целого поселка. Сейчас все это ляжет на плечи КГУ, которому придется решать проблему, уже загнавшую в долги КГСХА», — переговариваются в регионе. Выходом из ситуации инсайдеры считают отказ вуза от всех непрофильных активов, но такой вариант развития событий они считают маловероятным. Бывшая пиарщица Шумкова снова стала чиновницей Анастасия Гусарова снова стала госслужащей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-директор департамента информационной и внутренней политики, пресс-секретарь губернатора Анастасия Гусарова нашла новое место работы. По слухам, пиарщица устроилась во властных структурах в Екатеринбурге. «Вероятно, работа в курганском правительстве позволила Анастасии Николаевне приобрести необходимый навык для госслужбы, которая ей пришлась по вкусу», — обсуждают курганские сотрудники правительства. Агентства недвижимости теряют деньги из-за чиновников В отделе опеке в Кургане всего два человека занимаются согласованием документов для проведения сделок купли-продажи жилья. «Для нашего города это очень мало. Молодым семьям с детьми приходится по долгу ждать очереди, чтобы оформить документы. Рынок жилья очень подвижен, цены часто меняются. Почему бы не дать дополнительных сотрудников», — обсуждают курганские риелторы. При этом они отмечают, что в других городах власти учитывают эти нюансы и там проблем с ожидаем решения опеки нет. Силовики ничего не нашли у директора ГТРК «Курган» Иван Белых остался вне подозрений у силовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители силовых структур во время обысков у директора ГТРК «Курган» Ивана Белых, по слухам, не нашли ничего, что могло бы указать на причастность того к каким-то преступлениям. «Силовики ничего не нашли во время обысков по всем семи адресам», — уточнили сплетники. В конце декабря, по данным источников URA.RU , у Белых прошли обыски. У главы УФСИН сорвалась генеральская должность Полковник внутренней службы, глава курганского УФСИН Михаил Мачушкин планировал перевестись в Забайскальский край. Там аналогичная должность числится генеральской, что повысило бы шансы на повышение в звании. «Вопрос был практически решенным, но переводу помешал инцидент в колонии, где осужденный убил одного сотрудника колонии, а второго ранил. При этом сам преступник был ликвидирован. Поэтому перевод в другой регион не состоялся», — обсуждают курганские слухачи. Жители Кетовского района запутались в главах Замглавы Кетовского района Ирина Корюкина, назначенная с 14 января врио главы района, скорее всего не будет претендовать на руководство муниципалитетом, считают инсайдеры. «С 15 января врио назначен [экс-глава Юргамышского района Олег] Язовских», — обсуждают слухачи. Вместе с тем, слухачи отмечают, что жители района уже запутались в руководителях. В 2019 году после отставки с поста главы Владимира Архипова (сейчас является замгубернатора), Кетовским районом руководили Виктор Дударев, Сергей Дудин, Андрей Дружков. «На некоторых других должностях в администрации района чиновники тоже меняются так часто, что их не успевают запоминать. Понятное дело, что в таких условиях сложно говорить об эффективности органов местного самоуправления», — переговариваются в районе. С нового главы района спросят за проблемную школу Олег Язовских приступит к обязанностям главы Кетовского района с 15 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU От Олега Язовских, если он действительно займет пост главы Кетовского района, областные власти потребуют решить проблему с новой школой и возникающими из-за нее недовольствами местных жителей, говорят инсайдеры. При этом они отмечают, что Язовских, в отличие от своих предшественников, имеет к этой школе непосредственное отношение. «Несколько лет он был замглавы района, отвечал как раз за сферу строительства и ЖКХ. Несколько месяцев даже исполнял обязанности главы Кетовского района. Как раз в это время и начиналось строительство школы», — переговариваются в районе. Защитники школы помогают протестующим в Кургане Мамам, которые выходят на пикеты в Кургане в защиту детей с диабетом, по слухам, помогают представители областного Родительского комитета, лоббирующего выкуп правительством новой школы у инвестора. «За протестами стоят представители родкомитета. Председатель диабетического общества Наталья Воробьева приняла участие в пикетах позже», — рассказывают сплетники. При этом, есть и другое мнение — информацию о причастности родкомитета к протестам распространяют их противники. «Комитету хотят придать облик врагов, раскачивающих ситуацию», — уверены слухачи. В Кургане не могут закончить стройку, завершенную на 99,5% В Кургане тянут газ к жилым домам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работы по прокладке газопровода в Кургане в районе улиц Коли Мяготина, Станционной, Ипподромной, Пролетарской и Савельева продолжаются несмотря на истекшие сроки контракта, говорят очевидцы. «Судя по всему, только начали прокладывать подземную часть газопровода. Странно, каким образом власти подсчитали, что работы приняты на 99,5%, и уже подписали акты», — удивляются слухачи. По их словам, сроки проведения работ изначально были невыполнимые. «Газифицировать 18 больших многоквартирных домов за две недели, еще и зимой, мне кажется нереальным. Не понятно, как тюменский подрядчик согласился на это», — переговариваются в Кургане. В Кургане продают старейшее СМИ Компании Kurgan.ru в Кургане пытаются найти нового собственника. Купить СМИ предлагали владельцам других местных телевизионных изданий, однако предложение их не заинтересовало. «Актив не очень привлекателен из-за высоких расходов. Телевидение вообще становится неприбыльным бизнесом, требующим крупных вложений и затрат. На это сегодня готовы не многие. Да и у компании не все благополучно. По открытым данным, есть исполнительные документы с крупными штрафами, проверяющие органы фиксировали нарушения трудового законодательства», — отмечают слухачи. Один из владельцев компании Kurgan.ru (юрлицо ООО «ТВ-Зауралье») — Алексей Дудич, который сейчас проживает в Черногории. А давний директор, управлявший компанией в течение 16 лет Михаил Белоусов, покинул пост в марте 2021 года. Курганский учитель «разводит» родителей на деньги В курганской школе учитель заняла деньги у родителей учеников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане родители учеников возмущаются поведением учителя. Поговаривают, что женщина — родственница крупного курганского предпринимателя занимает деньги у родителей, но вовремя не отдает. Речь идет даже о суммах в 15-20 тысяч рублей. При этом педагог недвусмысленно намекает, что требовать деньги обратно не стоит, иначе это отразится на успеваемости детей. «Один из кредиторов учителя пытался решить проблему через руководителя — обратился к директору школы. И та, желая загасить скандал, обещала повлиять на подчиненную, но пока результата нет», — обсуждают курганцы. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . 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Курганский губернатор Вадим Шумков обзавелся новой помощницей, которая сопровождает его на все протокольные мероприятия. При этом давняя соратница Шумкова Оксана Куташи получила новые полномочия в качестве замгубернатора. Правительство тем временем проводит платные встречи с бизнесменами. А риелторы бьют тревогу из-за чиновничьей бюрократии. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Шумков странно поздравил журналистов Заявление губернатора Курганской области Вадима Шумкова на встрече с журналистами, посвященной Дню печати, удивило некоторых. «Губернатор давал жесткие посылы, приводил конкретные примеры, говорил об ответственности СМИ за неверную по его мнению подачу тех или иных материалов по проблемам. Не самый лучший способ поздравить с праздником, тем более среди присутствующих, судя по всему, не было тех, кому предназначался этот посыл», — говорят сплетники. Они обратили внимание, что Шумков выложил в соцсетях публикацию с подобной риторикой. У губернатора новый помощник Губернатор Курганской области Вадим Шумков нашел замену Павлу Каргаполову, назначенному первым замглавы Кургана. Инсайдеры из правительства рассказывают, что рядом с ним теперь всегда Олеся Сарапульцева, руководившая отделом протокола. «Выполняет те же функции, что и бывший помощник. На всех мероприятиях рядом с губернатором, но в отличие от Каргаполова старается в объективы камер не попадать. Может стесняется, а может и временный вариант пока не найдут другого помощника», — обсуждают слухачи. Куташи отдадут внутреннюю политику Замгубернатора Оксана Куташи, рассказывают слухачи, будет курировать внутреннюю политику, которая осталась без куратора после ухода вице-губернатора Владислава Кузнецова. Сейчас она активно вникает в дела. Аппарат губернатора также останется в ее ведении. «Как и у [замгубернатора Константина] Ермакова, обязанностей у Куташи добавится. Раньше она никогда внутренней политикой не занималась. Учиться придется на ходу, а в таком деле опыт играет большую роль», — судачат сплетники. За встречу в правительстве бизнесмены платят деньги Курганские сплетники обсуждают, что один из крупных федеральных бизнесменов заплатил деньги за организацию встречи с крупными чиновниками. «По слухам, речь идет о миллионе рублей. На самой встрече обсуждались важные проблемы отрасли», — отмечают слухачи причастные к сфере бизнеса, связанного с недвижимостью. Другие инсайдеры уверяют, что практика не нова и активно используется в других регионах. «Куда и кому пошли деньги не вполне понятно, как и непонятно, знают ли высокопоставленные чиновники об этом. Но в любом случае Курган здесь точно не первопроходец», — отмечают курганцы. Выходец тюменской ФСБ не прошел согласование в АП Иван Зонтиков, экс-сотрудник тюменской ФСБ, которого власти согласовывали на пост вице-губернатора Курганской области, не прошел фильтр администрации президента. «По слухам, его не согласовали в одном из федеральных силовых ведомств. Поэтому Зонтиков и не вернется в правительство», — обсуждают инсайдеры. Ранее чиновники обсуждали, что Зонтиков (бывший замгубернатора Курганской области) займет пост вице-губернатора. Однако сейчас должность в правительстве полностью ликвидировали. В объединении курганских вузов нашли минусы Инициированное губернатором Вадимом Шумковым объединение Курганского госуниверситета (КГУ) и Курганской государственной сельхозакадемии (КГСХА) может негативно сказаться на материальном положении КГУ, считают сплетники. «На балансе КГСХА слишком много непрофильных активов. Например, вуз отвечает за теплоснабжение целого поселка. Сейчас все это ляжет на плечи КГУ, которому придется решать проблему, уже загнавшую в долги КГСХА», — переговариваются в регионе. Выходом из ситуации инсайдеры считают отказ вуза от всех непрофильных активов, но такой вариант развития событий они считают маловероятным. Бывшая пиарщица Шумкова снова стала чиновницей Экс-директор департамента информационной и внутренней политики, пресс-секретарь губернатора Анастасия Гусарова нашла новое место работы. По слухам, пиарщица устроилась во властных структурах в Екатеринбурге. «Вероятно, работа в курганском правительстве позволила Анастасии Николаевне приобрести необходимый навык для госслужбы, которая ей пришлась по вкусу», — обсуждают курганские сотрудники правительства. Агентства недвижимости теряют деньги из-за чиновников В отделе опеке в Кургане всего два человека занимаются согласованием документов для проведения сделок купли-продажи жилья. «Для нашего города это очень мало. Молодым семьям с детьми приходится по долгу ждать очереди, чтобы оформить документы. Рынок жилья очень подвижен, цены часто меняются. Почему бы не дать дополнительных сотрудников», — обсуждают курганские риелторы. При этом они отмечают, что в других городах власти учитывают эти нюансы и там проблем с ожидаем решения опеки нет. Силовики ничего не нашли у директора ГТРК «Курган» Представители силовых структур во время обысков у директора ГТРК «Курган» Ивана Белых, по слухам, не нашли ничего, что могло бы указать на причастность того к каким-то преступлениям. «Силовики ничего не нашли во время обысков по всем семи адресам», — уточнили сплетники. В конце декабря, по данным источников URA.RU, у Белых прошли обыски. У главы УФСИН сорвалась генеральская должность Полковник внутренней службы, глава курганского УФСИН Михаил Мачушкин планировал перевестись в Забайскальский край. Там аналогичная должность числится генеральской, что повысило бы шансы на повышение в звании. «Вопрос был практически решенным, но переводу помешал инцидент в колонии, где осужденный убил одного сотрудника колонии, а второго ранил. При этом сам преступник был ликвидирован. Поэтому перевод в другой регион не состоялся», — обсуждают курганские слухачи. Жители Кетовского района запутались в главах Замглавы Кетовского района Ирина Корюкина, назначенная с 14 января врио главы района, скорее всего не будет претендовать на руководство муниципалитетом, считают инсайдеры. «С 15 января врио назначен [экс-глава Юргамышского района Олег] Язовских», — обсуждают слухачи. Вместе с тем, слухачи отмечают, что жители района уже запутались в руководителях. В 2019 году после отставки с поста главы Владимира Архипова (сейчас является замгубернатора), Кетовским районом руководили Виктор Дударев, Сергей Дудин, Андрей Дружков. «На некоторых других должностях в администрации района чиновники тоже меняются так часто, что их не успевают запоминать. Понятное дело, что в таких условиях сложно говорить об эффективности органов местного самоуправления», — переговариваются в районе. С нового главы района спросят за проблемную школу От Олега Язовских, если он действительно займет пост главы Кетовского района, областные власти потребуют решить проблему с новой школой и возникающими из-за нее недовольствами местных жителей, говорят инсайдеры. При этом они отмечают, что Язовских, в отличие от своих предшественников, имеет к этой школе непосредственное отношение. «Несколько лет он был замглавы района, отвечал как раз за сферу строительства и ЖКХ. Несколько месяцев даже исполнял обязанности главы Кетовского района. Как раз в это время и начиналось строительство школы», — переговариваются в районе. Защитники школы помогают протестующим в Кургане Мамам, которые выходят на пикеты в Кургане в защиту детей с диабетом, по слухам, помогают представители областного Родительского комитета, лоббирующего выкуп правительством новой школы у инвестора. «За протестами стоят представители родкомитета. Председатель диабетического общества Наталья Воробьева приняла участие в пикетах позже», — рассказывают сплетники. При этом, есть и другое мнение — информацию о причастности родкомитета к протестам распространяют их противники. «Комитету хотят придать облик врагов, раскачивающих ситуацию», — уверены слухачи. В Кургане не могут закончить стройку, завершенную на 99,5% Работы по прокладке газопровода в Кургане в районе улиц Коли Мяготина, Станционной, Ипподромной, Пролетарской и Савельева продолжаются несмотря на истекшие сроки контракта, говорят очевидцы. «Судя по всему, только начали прокладывать подземную часть газопровода. Странно, каким образом власти подсчитали, что работы приняты на 99,5%, и уже подписали акты», — удивляются слухачи. По их словам, сроки проведения работ изначально были невыполнимые. «Газифицировать 18 больших многоквартирных домов за две недели, еще и зимой, мне кажется нереальным. Не понятно, как тюменский подрядчик согласился на это», — переговариваются в Кургане. В Кургане продают старейшее СМИ Компании Kurgan.ru в Кургане пытаются найти нового собственника. Купить СМИ предлагали владельцам других местных телевизионных изданий, однако предложение их не заинтересовало. «Актив не очень привлекателен из-за высоких расходов. Телевидение вообще становится неприбыльным бизнесом, требующим крупных вложений и затрат. На это сегодня готовы не многие. Да и у компании не все благополучно. По открытым данным, есть исполнительные документы с крупными штрафами, проверяющие органы фиксировали нарушения трудового законодательства», — отмечают слухачи. Один из владельцев компании Kurgan.ru (юрлицо ООО «ТВ-Зауралье») — Алексей Дудич, который сейчас проживает в Черногории. А давний директор, управлявший компанией в течение 16 лет Михаил Белоусов, покинул пост в марте 2021 года. Курганский учитель «разводит» родителей на деньги В Кургане родители учеников возмущаются поведением учителя. Поговаривают, что женщина — родственница крупного курганского предпринимателя занимает деньги у родителей, но вовремя не отдает. Речь идет даже о суммах в 15-20 тысяч рублей. При этом педагог недвусмысленно намекает, что требовать деньги обратно не стоит, иначе это отразится на успеваемости детей. «Один из кредиторов учителя пытался решить проблему через руководителя — обратился к директору школы. И та, желая загасить скандал, обещала повлиять на подчиненную, но пока результата нет», — обсуждают курганцы. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.