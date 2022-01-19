Чкаловские единороссы Екатеринбурга начали перезагрузку

Секретарь отделения Валерий Савельев поставил амбициозные задачи на год

19 января 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Валерий Савельев переизбран секретарем Чкаловского местного отделения на пять лет Фото предоставлено Чкаловским местным отделением партии «Единая Россия» В Екатеринбурге начинается перезагрузка в Чкаловском отделении партии «Единая Россия». Лидер местной ячейки Валерий Савельев на отчетно-выборной конференции отделения 18 января был переизбран секретарем еще на пять лет. Выступая перед делегатами, он рассказал о весомых результатах работы за 2016—2021 годы и анонсировал масштабные планы. 30 миллионов на развитие района Лидер отделения Валерий Савельев поставил амбициозные задачи на год Фото предоставлено Чкаловским местным отделением партии «Единая Россия» По данным Савельева, за последние пять лет партийцы провели свыше 1000 личных приемов граждан, решили вопросы более трех тысяч жителей. «Мы помогли отремонтировать и оснастить учебным оборудованием практически каждое образовательное учреждение в районе, благоустроили более 30 дворовых территорий, в постоянном режиме оказываем поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам педагогического труда, многодетным и малоимущим семьям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями», — привел примеры лидер чкаловских единороссов. Валерий Савельев отметил, что партийцы всестороннее поддерживают жителей во время пандемии: доставили около 2000 продуктовых наборов, лекарства пожилым гражданам на дом, обеспечивали предприятия района масками и антисептиками, проводили вакцинацию и организовали внештатный контакт-центр для приема звонков в поликлиниках ЦГБ №24. Он также добавил, что вместе с коллегами готов возобновить эту работу по мере необходимости. Такая масштабная помощь чкаловцам, по мнению Савельева, стала возможной благодаря совместным действиям активистов отделения и депутатов-единороссов, избранных от Чкаловского района. «За эти годы мы с депутатами гордумы Еленой Бондаренко, Дмитрием Сергиным направили на благоустройство района и социальную поддержку почти 30 миллионов рублей — наших личных и бюджетных средств», — рассказал он. Чкаловцев призвали максимально включиться в новые избирательные кампании Фото предоставлено Чкаловским местным отделением партии «Единая Россия» Чкаловцы планируют увеличить представительство в гордуме Вместе с тем лидер чкаловских единороссов (не прошедший в новый состав свердловского заксобрания — прим.URA.RU) открыто призвал партийцев учесть все ошибки и недоработки прошлогодней избирательной кампании и объявил о необходимости перезагрузки местного отделения уже в этом году. Прежде всего, он обратил внимание коллег на то, что работу по реализации важнейших для района социальных проектов и общественных инициатив нужно вывести на качественно новый уровень, в том числе в онлайн-формате. Первый шаг, по его словам, в этом направлении сделан еще летом прошлого года, когда по инициативе самого Савельева и администрации Чкаловского района начал работу Общественный Совет, куда вошли руководители коммерческих предприятий, депутаты, руководство администрации района, общественники и просто активные горожане. С 1 февраля Совет продолжит помогать реализовывать социально значимые инициативы жителей района и возрождать, по предложению Савельева, систему шефства коммерческих предприятий над школами и детсадами, чтобы учреждения могли получать дополнительное, внебюджетное, финансирование. Участвовать в работе Совета готовы и новые члены Политсовета Чкаловского отделения, среди которых директора местных школ и пансионата «Уктусский», а также известный гонщик и новоиспеченный депутат областного заксобрания от Чкаловского района Сергей Карякин. Активистам местного отделения вручили благодарственные письма за вклад в реализацию социальных проектов Фото предоставлено Чкаловским местным отделением партии «Единая Россия» Валерий Савельев анонсировал амбициозные задачи Чкаловского отделения и в политическом направлении — заявил, что партийцы должны принять самое активное участие в сентябрьских выборах губернатора Свердловской области и Екатеринбургскую гордуму в 2023 году. «Нам важно увеличить представительство чкаловских депутатов от „Единой России“ с действующих двух до шести. Это позволит привлечь бюджетное финансирование на развитие района в кратном объеме», — уверен он.

В Екатеринбурге начинается перезагрузка в Чкаловском отделении партии «Единая Россия». Лидер местной ячейки Валерий Савельев на отчетно-выборной конференции отделения 18 января был переизбран секретарем еще на пять лет. Выступая перед делегатами, он рассказал о весомых результатах работы за 2016—2021 годы и анонсировал масштабные планы. 30 миллионов на развитие района По данным Савельева, за последние пять лет партийцы провели свыше 1000 личных приемов граждан, решили вопросы более трех тысяч жителей. «Мы помогли отремонтировать и оснастить учебным оборудованием практически каждое образовательное учреждение в районе, благоустроили более 30 дворовых территорий, в постоянном режиме оказываем поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам педагогического труда, многодетным и малоимущим семьям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями», — привел примеры лидер чкаловских единороссов. Валерий Савельев отметил, что партийцы всестороннее поддерживают жителей во время пандемии: доставили около 2000 продуктовых наборов, лекарства пожилым гражданам на дом, обеспечивали предприятия района масками и антисептиками, проводили вакцинацию и организовали внештатный контакт-центр для приема звонков в поликлиниках ЦГБ №24. Он также добавил, что вместе с коллегами готов возобновить эту работу по мере необходимости. Такая масштабная помощь чкаловцам, по мнению Савельева, стала возможной благодаря совместным действиям активистов отделения и депутатов-единороссов, избранных от Чкаловского района. «За эти годы мы с депутатами гордумы Еленой Бондаренко, Дмитрием Сергиным направили на благоустройство района и социальную поддержку почти 30 миллионов рублей — наших личных и бюджетных средств», — рассказал он. Чкаловцы планируют увеличить представительство в гордуме Вместе с тем лидер чкаловских единороссов (не прошедший в новый состав свердловского заксобрания — прим.URA.RU) открыто призвал партийцев учесть все ошибки и недоработки прошлогодней избирательной кампании и объявил о необходимости перезагрузки местного отделения уже в этом году. Прежде всего, он обратил внимание коллег на то, что работу по реализации важнейших для района социальных проектов и общественных инициатив нужно вывести на качественно новый уровень, в том числе в онлайн-формате. Первый шаг, по его словам, в этом направлении сделан еще летом прошлого года, когда по инициативе самого Савельева и администрации Чкаловского района начал работу Общественный Совет, куда вошли руководители коммерческих предприятий, депутаты, руководство администрации района, общественники и просто активные горожане. С 1 февраля Совет продолжит помогать реализовывать социально значимые инициативы жителей района и возрождать, по предложению Савельева, систему шефства коммерческих предприятий над школами и детсадами, чтобы учреждения могли получать дополнительное, внебюджетное, финансирование. Участвовать в работе Совета готовы и новые члены Политсовета Чкаловского отделения, среди которых директора местных школ и пансионата «Уктусский», а также известный гонщик и новоиспеченный депутат областного заксобрания от Чкаловского района Сергей Карякин. Валерий Савельев анонсировал амбициозные задачи Чкаловского отделения и в политическом направлении — заявил, что партийцы должны принять самое активное участие в сентябрьских выборах губернатора Свердловской области и Екатеринбургскую гордуму в 2023 году. «Нам важно увеличить представительство чкаловских депутатов от „Единой России“ с действующих двух до шести. Это позволит привлечь бюджетное финансирование на развитие района в кратном объеме», — уверен он.