Мишустин определил перспективные для переезда регионы России

В ближайшее время их ждет строительный бум

19 января 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

Правительство Михаила Мишустина планирует населить Дальний Восток с помощью строительного бума Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти намерены сделать Дальний Восток привлекательным для россиян, которые ищут регион для переезда, с помощью нового строительного бума. Благодаря ему планируется снизить цены на жилье в ДФО, которые приблизились к московскими, считают эксперты URA.RU. На Стратегической сессии по обеспечению роста населения ДФО 19 января премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что уже в ближайшую пятницу правительство рассмотрит соответствующий пакет законопроектов. Бонусы ждут и самих жителей. По словам главы правительства, в 11 регионах ДФО проживают более 8 миллионов человек, что «для такой огромной территории совсем немного». За последние три года число дальневосточников сократилось на 100 тысяч человек, при этом за то же время в регион приехало только 20 тысяч человек. Пока россияне неохотно переезжают на Дальний Восток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Такой очевидный дисбаланс в структуре населения надо исправлять, и для этого мы собрались сегодня здесь. Предстоит дать ответы на многие непростые вопросы: как сделать так, чтобы все меньше жителей уезжали с Дальнего Востока, чем привлечь туда молодежь, высококвалифицированных специалистов, причем не только на вахты, а на постоянной основе, чтобы они приобретали там жилье, земельный участок, открывали бизнес, делали вложения на будущее. Именно от того, в каких условиях живут люди в этих регионах, зависят качество и темп изменений в ДФО в целом», — сказал Мигустин. Премьер напомнил, что больше года назад по поручению президента Владимира Путина запущена национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на 13 лет. В этом году на нее выделено 100 млрд рублей. Основная цель программы — обеспечить приток людей в дальневосточные регионы. Чтобы привлечь на Дальний Восток врачей, правительство подняло и выплаты до двух миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рамках программы увеличены выплаты по проектам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» (врачи получают два миллиона рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры — один миллион), что должно решить кадровый вопрос в здравоохранении и повысить качество медпомощи. Хорошие результаты, по словам Мишустина, показывают программы «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека»: земельные участки получили около 100 тысяч человек, осваиваются более 68 тысяч гектаров, улучшить свои жилищные условия смогли почти 33 тысячи дальневосточников. «Тем не менее, ситуация в этой сфере остается непростой. Стоимость квадратного метра в ДФО на 15% выше, чем в среднем по стране. Чтобы стимулировать строительство доступного жилья и объектов транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры, необходимых для удобства людей, мы скорректируем законодательство. Застройщики смогут в упрощенном порядке получить льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. Соответствующий пакет законопроектов мы планируем рассмотреть на заседании правительства уже в эту пятницу», — продолжил премьер. Один из пунктов развития ДФО — востребованное на рынке образование Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Привлечь молодых специалистов, по мнению Мишустина, можно и перспективами. Для этого нужно востребованное рынком образование, которое поможет трудоустроиться и планировать свою карьеру в ДФО. «Считаю, что в решении кадровых вопросов важен комплексный подход, когда обеспечена доступность разностороннего образования, культурного развития для всех возрастов, на каждом этапе, начиная с детсада. Это касается также повышения квалификации и переобучения, в том числе с использованием дистанционных технологий. Президент неоднократно обращал внимание, что нужно учитывать стратегические перспективы Дальнего Востока, ставить амбициозные цели. Для их успешной реализации необходимы компетентные, хорошо обученные профессионалы и молодые лидеры, которых нам предстоит помочь подготовить», — добавил Мишустин. Массовое строительство жилья сможет снизить цены на квартиры на Дальнем Востоке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство сделало акцент на доступности жилья, поскольку цена за квадратный метр в ДФО сравнима с московской, и это на сегодня одна из причин переезда людей в западные регионы страны, сообщил URA.RU политконсультант, завкафедрой МГУТУ имени Разумовского Петр Ханас, 25 лет проживший на Дальнем Востоке. «Вызванный этим отток населения может привести к непоправимым последствиям — ослаблению влияния России в этом регионе. Дальний Восток входит в Тихоокеанско-Азиатский транспортный узел, который необходимо развивать, в том числе, с помощью высококвалифицированных специалистов, живущих там», — объясняет он причины особого внимания властей к ДФО. Политолог Дмитрий Еловский подчеркивает, что Дальний Восток — перспективная территория, поскольку это мощная ресурсная база, где добывают золото, газ, нефть и другие полезные ископаемые. Поэтому государству крайне важно остановить отток населения и сделать ДФО привлекательным для переезда. «Если этот округ обезлюдит, то велика вероятность, что он просто отпадет от страны. Основное условие сохранения территории — это люди, которые там живут», — резюмировал Еловский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти намерены сделать Дальний Восток привлекательным для россиян, которые ищут регион для переезда, с помощью нового строительного бума. Благодаря ему планируется снизить цены на жилье в ДФО, которые приблизились к московскими, считают эксперты URA.RU. На Стратегической сессии по обеспечению роста населения ДФО 19 января премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что уже в ближайшую пятницу правительство рассмотрит соответствующий пакет законопроектов. Бонусы ждут и самих жителей. По словам главы правительства, в 11 регионах ДФО проживают более 8 миллионов человек, что «для такой огромной территории совсем немного». За последние три года число дальневосточников сократилось на 100 тысяч человек, при этом за то же время в регион приехало только 20 тысяч человек. «Такой очевидный дисбаланс в структуре населения надо исправлять, и для этого мы собрались сегодня здесь. Предстоит дать ответы на многие непростые вопросы: как сделать так, чтобы все меньше жителей уезжали с Дальнего Востока, чем привлечь туда молодежь, высококвалифицированных специалистов, причем не только на вахты, а на постоянной основе, чтобы они приобретали там жилье, земельный участок, открывали бизнес, делали вложения на будущее. Именно от того, в каких условиях живут люди в этих регионах, зависят качество и темп изменений в ДФО в целом», — сказал Мигустин. Премьер напомнил, что больше года назад по поручению президента Владимира Путина запущена национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на 13 лет. В этом году на нее выделено 100 млрд рублей. Основная цель программы — обеспечить приток людей в дальневосточные регионы. В рамках программы увеличены выплаты по проектам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» (врачи получают два миллиона рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры — один миллион), что должно решить кадровый вопрос в здравоохранении и повысить качество медпомощи. Хорошие результаты, по словам Мишустина, показывают программы «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека»: земельные участки получили около 100 тысяч человек, осваиваются более 68 тысяч гектаров, улучшить свои жилищные условия смогли почти 33 тысячи дальневосточников. «Тем не менее, ситуация в этой сфере остается непростой. Стоимость квадратного метра в ДФО на 15% выше, чем в среднем по стране. Чтобы стимулировать строительство доступного жилья и объектов транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры, необходимых для удобства людей, мы скорректируем законодательство. Застройщики смогут в упрощенном порядке получить льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. Соответствующий пакет законопроектов мы планируем рассмотреть на заседании правительства уже в эту пятницу», — продолжил премьер. Привлечь молодых специалистов, по мнению Мишустина, можно и перспективами. Для этого нужно востребованное рынком образование, которое поможет трудоустроиться и планировать свою карьеру в ДФО. «Считаю, что в решении кадровых вопросов важен комплексный подход, когда обеспечена доступность разностороннего образования, культурного развития для всех возрастов, на каждом этапе, начиная с детсада. Это касается также повышения квалификации и переобучения, в том числе с использованием дистанционных технологий. Президент неоднократно обращал внимание, что нужно учитывать стратегические перспективы Дальнего Востока, ставить амбициозные цели. Для их успешной реализации необходимы компетентные, хорошо обученные профессионалы и молодые лидеры, которых нам предстоит помочь подготовить», — добавил Мишустин. Правительство сделало акцент на доступности жилья, поскольку цена за квадратный метр в ДФО сравнима с московской, и это на сегодня одна из причин переезда людей в западные регионы страны, сообщил URA.RU политконсультант, завкафедрой МГУТУ имени Разумовского Петр Ханас, 25 лет проживший на Дальнем Востоке. «Вызванный этим отток населения может привести к непоправимым последствиям — ослаблению влияния России в этом регионе. Дальний Восток входит в Тихоокеанско-Азиатский транспортный узел, который необходимо развивать, в том числе, с помощью высококвалифицированных специалистов, живущих там», — объясняет он причины особого внимания властей к ДФО. Политолог Дмитрий Еловский подчеркивает, что Дальний Восток — перспективная территория, поскольку это мощная ресурсная база, где добывают золото, газ, нефть и другие полезные ископаемые. Поэтому государству крайне важно остановить отток населения и сделать ДФО привлекательным для переезда. «Если этот округ обезлюдит, то велика вероятность, что он просто отпадет от страны. Основное условие сохранения территории — это люди, которые там живут», — резюмировал Еловский.