Путин ужесточил риторику в отношении Запада

Президент дал понять, как будет строиться внешняя политика России в ближайшие пять лет

28 января 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал понять Эммануэлю Макрону, что Россию не устраивает ответ США и НАТО на предложения по вопросам безопасности в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин 28 января дал понять, что Россия ужесточит свою риторику после отказа НАТО и США учитывать мнение РФ по вопросам безопасности. Так эксперты трактуют его разговор 28 января с французским коллегой Эммануэлем Макроном и принятие новой Концепции внешней политики РФ на пять лет. Развязка должна наступить после Олимпиады в Пекине, где Путин встретится с китайским лидером Си Цзиньпином, считают политологи. День международных отношений Путин открыл заседанием Совета безопасности РФ. Президент сообщил, что министерство иностранных дел РФ подготовило проект обновленной редакции Концепции внешней политики страны. «Этот документ относится к категории документов стратегического планирования. МИД учел здесь последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет», — подчеркнул Путин и попросил доложить Лаврова. На заседании Совбеза Владимир Путин обсудил новую концепцию внешней политики России Фото: kremlin.ru Далее мероприятие проходило в закрытом режиме. Однако после него Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном продолжил говорить о внешней политике страны. Так, российский лидер заявил, что еще «внимательно изучит» полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности. Однако уже обратил внимание, что оппоненты «так и не учли принципиальные озабоченности РФ»: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. «Проигнорирован и ключевой вопрос — как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран», — передала пресс-служба Кремля мнение президента после переговоров. По словам Владимира Путина, Киев должен наладить прямой диалог с ДНР и ЛНД Фото: Карина Ванеш © URA.RU При обсуждении ситуации на Украине, Путин акцентировал внимание на неукоснительном выполнении Киевом положений минского «Комплекса мер» и других договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. Путин и Макрон договорились продолжить диалог. Судя по словам Путина, США и НАТО не дали гарантий безопасности, следовательно Россия «будет реализовывать ответные меры военного и военно-технической характера», чтобы «обеспечить свою безопасность», считает главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Думаю, в феврале после встречи Путина с Си Цзиньпином в Пекине, будет дан военный или военно-технический ответ, станут ясны исчерпывающие взгляды России том, как страна будет обеспечивать свою безопасность», — говорит эксперт. МИД Сергея Лаврова подготовил новую стратегию внешней политики на ближайшие пять лет, которая учитывает обострившуюся ситуацию в мире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ответные действия России по дипломатической линии Путин обозначил на коллегии МИД, когда анонсировал завершение работы над Концепцией внешней политики РФ на ближайшие пять лет, считает глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Тогда, напомним, Путин заявил, что «возможности для сотрудничества с ЕС сужаются» из-за санкций и вооружения Украины со стороны Европы. НАТО «подчеркивает конфронтационный настрой» и усиливает активность у границ России. Отношения с США в «неудовлетворительном состоянии». При этом Путин выступил за расширение партнерства в СНГ, ОДКБ и ШОС. Отметил смещение центра мировой политики и экономики из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион и призвал «энергично развивать» отношения со странами АТР. В частности, с Индией и «нашими добрыми соседями и друзьями в Китае». Статья по теме Путин сорвал договоренности между Байденом и Си Цзиньпином «Многие тенденции, которые обозначил тогда Путин, нашли свое дополнительное подтверждение за прошедшее время. Мир характеризовался нестабильностью во многих регионах — от Казахстана до Буркина-Фасо. Попытки добиться от Запада учета российских интересов, по крайней мере нерасширения НАТО и гарантий безопасности в Европе, оказались безуспешными. Поэтому пока нет оснований говорить, что тренды изменились или ситуация качественно улучшилась и что можно менять те подходы, которые сформулировал президент тогда», — отмечает Кортунов. Те направления, которые обозначил Путин на коллегии МИД, остаются актуальными для новой Концепции внешней политики России, подтверждает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. Пот этом, по его словам, пик обострения отношений с Западом пройден, они находятся на условном плато. «Мы ждем развязки по эскалации вокруг Украины, наверное, после Олимпиады», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин 28 января дал понять, что Россия ужесточит свою риторику после отказа НАТО и США учитывать мнение РФ по вопросам безопасности. Так эксперты трактуют его разговор 28 января с французским коллегой Эммануэлем Макроном и принятие новой Концепции внешней политики РФ на пять лет. Развязка должна наступить после Олимпиады в Пекине, где Путин встретится с китайским лидером Си Цзиньпином, считают политологи. День международных отношений Путин открыл заседанием Совета безопасности РФ. Президент сообщил, что министерство иностранных дел РФ подготовило проект обновленной редакции Концепции внешней политики страны. «Этот документ относится к категории документов стратегического планирования. МИД учел здесь последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет», — подчеркнул Путин и попросил доложить Лаврова. Далее мероприятие проходило в закрытом режиме. Однако после него Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном продолжил говорить о внешней политике страны. Так, российский лидер заявил, что еще «внимательно изучит» полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности. Однако уже обратил внимание, что оппоненты «так и не учли принципиальные озабоченности РФ»: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. «Проигнорирован и ключевой вопрос — как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран», — передала пресс-служба Кремля мнение президента после переговоров. При обсуждении ситуации на Украине, Путин акцентировал внимание на неукоснительном выполнении Киевом положений минского «Комплекса мер» и других договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. Путин и Макрон договорились продолжить диалог. Судя по словам Путина, США и НАТО не дали гарантий безопасности, следовательно Россия «будет реализовывать ответные меры военного и военно-технической характера», чтобы «обеспечить свою безопасность», считает главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Думаю, в феврале после встречи Путина с Си Цзиньпином в Пекине, будет дан военный или военно-технический ответ, станут ясны исчерпывающие взгляды России том, как страна будет обеспечивать свою безопасность», — говорит эксперт. Ответные действия России по дипломатической линии Путин обозначил на коллегии МИД, когда анонсировал завершение работы над Концепцией внешней политики РФ на ближайшие пять лет, считает глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Тогда, напомним, Путин заявил, что «возможности для сотрудничества с ЕС сужаются» из-за санкций и вооружения Украины со стороны Европы. НАТО «подчеркивает конфронтационный настрой» и усиливает активность у границ России. Отношения с США в «неудовлетворительном состоянии». При этом Путин выступил за расширение партнерства в СНГ, ОДКБ и ШОС. Отметил смещение центра мировой политики и экономики из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион и призвал «энергично развивать» отношения со странами АТР. В частности, с Индией и «нашими добрыми соседями и друзьями в Китае». «Многие тенденции, которые обозначил тогда Путин, нашли свое дополнительное подтверждение за прошедшее время. Мир характеризовался нестабильностью во многих регионах — от Казахстана до Буркина-Фасо. Попытки добиться от Запада учета российских интересов, по крайней мере нерасширения НАТО и гарантий безопасности в Европе, оказались безуспешными. Поэтому пока нет оснований говорить, что тренды изменились или ситуация качественно улучшилась и что можно менять те подходы, которые сформулировал президент тогда», — отмечает Кортунов. Те направления, которые обозначил Путин на коллегии МИД, остаются актуальными для новой Концепции внешней политики России, подтверждает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. Пот этом, по его словам, пик обострения отношений с Западом пройден, они находятся на условном плато. «Мы ждем развязки по эскалации вокруг Украины, наверное, после Олимпиады», — резюмировал эксперт.