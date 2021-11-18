Путин сорвал договоренности между Байденом и Си Цзиньпином

Владимир Путин впервые публично заявил, что знает о стратегии Запада расколоть отношения России и Китая Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин нарушил планы Запада по расколу отношений России и Китая. Выступая на ежегодной коллегии в МИД 18 ноября, президент впервые заявил, что эта стратегия также известна КНР, и она не сработает. Как объяснили эксперты URA.RU, Путин фактически сорвал договоренности, на которые рассчитывал президент США Джо Байден после переговоров с китайским главой Си Цзиньпином двумя днями ранее.

Путин во вступлении рассказал, что готовится новая Концепция внешней политики, которая станет «дорожной картой» для МИД, и выступил с главными тезисами. Он перечислил основные международные угрозы вроде Армяно-Азербайджанского конфликта, кризиса с беженцами, ситуации в Сирии, Афганистане и Донбассе. Выступил за расширение партнерство со странами СНГ, коллегами по договору коллективной безопасности ОДКБ и ШОС (куда входит также Китай). Однако особняком было противостояние с Западом.

Президент сделал заявление на коллегии МИД России, которую проводил глава ведомства Сергей Лавров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент начал с того, что Франция и Германия на словах выступают за реализацию минских соглашений на Украине, но на деле «потакают курсу киевского руководства на их демонтаж», что «заводит в тупик переговоры и само урегулирование». «Западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в регионах, близких к нашим границам, и в Черном море, что вообще выходит за рамки: на расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, которые несут очень серьезное оружие», — поделился Путин.

По его словам, Запад «поверхностно относится» к предупреждениям России. Так, в Румынии и Польше развернуты уже системы противоракетной обороны, и эти пусковые установки Mk-41, ударные комплексы «легко могут быть использованы» для атаки, это «вопрос только нескольких минут, чтобы поменять программное обеспечение».

Запад фактически потворствует Украине в нарушении минских договоренностей, считает Владимир Путин Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Путин отметил смещение центра мировой политики и экономики из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион и призвал «энергично развивать» отношения со странами АТР. «Мы будем и далее укреплять связи с нашими добрыми соседями и друзьями в Китае. Сейчас двусторонние отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства, можно сказать, являются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке. Западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином. Мы это прекрасно видим и вместе с китайскими друзьями будем и далее реагировать на них расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, координировать шаги на международной арене», — продолжил он.

Президент назвал Индию «особо привилегированным стратегическим партнером». Заявил, что Россия будет усиливать сотрудничество с Африкой, Латинской Америкой и дружественными странами Карибского бассейна. Однако с сожалением констатировал, что «возможности для сотрудничества с ЕС сужаются» из-за санкций, недружественных действий и голословных обвинений. НАТО «подчеркивает конфронтационный настрой» и усиливает активность у границ России, на что страна будет «адекватно реагировать». А отношения с США и вовсе в «неудовлетворительном состоянии».

Западу не удастся расколоть Россию и Китай, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин обозначил, откуда исходит нестабильность и назвал те полюса, опираясь на которые Россия будет бороться против сползания в глобальную конфронтацию и переходу к силовым методам выяснения отношений, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Национальные интересы в том, что на внешних рубежах количество угроз и военных опасностей должно быть минимизировано. В этих условиях дипломатия должна иметь активный наступательный характер. Главная задача — чтобы наша страна успешно прошла через этот период мировой турбулентности», — объясняет он.

В новой Концепции внешней политики будут направления по сдерживанию США и НАТО, уверен завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. «В этих условиях Россия должна наладить с другими странами взаимовыгодное сотрудничество, которое был обеспечивало развитие нашей страны», — добавляет эксперт.

Президент исходит из того, что отношения с Западом испорчены всерьез и надолго, что не нужно питать иллюзий по поводу быстрых изменений отношений к лучшему — перезагрузка, разрядка в ближайшем будущем не светит, объясняет глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«При этом он обратил внимание, что международная система меняется, в ней повышается роль Китая, Индии и других незападных стран, с которыми Россия находит общий язык. Здесь наши возможности более широкие, чем на западном направлении», — говорит эксперт.

Заявление Путина об отношениях с Китаем сделано на фоне длительных переговоров между главами США Джо Байденом и КНР Си Цзиньпинем, где по инициативе американца произошло, пусть временное и тактическое, но примирение, обратил внимание китаевед-публицист, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов. «Очевидно, что стратегия США рассчитана на то, чтобы как минимум ослабить взаимодействие России и Китая, а как максимум — расколоть партнерство и настроить страны друг против друга. Но заявление Путина говорит, что Москва привержена строительству долгосрочных отношений с Пекином. Это сигнал в сторону КНР и США», — заявляет собеседник.

По словам Вавилова, впервые столь высокопоставленный руководитель России открыто говорит о стратегии Великобритании и США по расколу российско-китайского взаимодействия. «В России никогда ранее не озвучивали эту тактику Запада, ее понимание и противодействие. Более того, Путин сказал, что об этом известно и китайской стороне, что существуют некие скоординированные действия по преодолению раскола. Очевидно, есть или разрабатывается программа по противодействию расколу такого союза в отношении акторов как за рубежом, так и внутри России, которые нагнетают китайскую угрозу и пытаются противодействовать сближению с Китаем», — резюмировал эксперт.