Проблему бродячих собак в России будут решать гуманно

Пионером может стать Владивосток. Местные власти хотят создать мегаприют

03 февраля 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Сейчас потребность в приютах для животных закрыта в России всего на треть Фото: Размик Закарян © URA.RU В ближайшее время «Единая Россия» внесет в Госдуму РФ законопроект, который кардинально изменит подход к проблеме безнадзорных животных. Он разрешит муниципалитетам строить приюты для бродяжек, используя механизм государственно-частного партнерства. Подвижек в этом вопросе очень ждут на Дальнем Востоке, особенно во Владивостоке. Там, не дожидаясь бюрократических проволочек, уже разработали уникальный для страны мегапроект. Местные общественники рассчитывают, что их вариант спасения городского населения от бродячих собак станет примером для всей страны. Горячие точки — по всей стране Сообщения о покусанных бродячими собаками россиянах появляются регулярно. Часть из этих историй — с трагическим концом. 22 января в Забайкальском крае стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. Она возвращалась из музыкальной школы домой. 26 января одичавшие животные растерзали 58-летнего жителя Астрахани — он шел на работу. Новый закон позволит местным властям привлечь к решению проблемы бродячих собак частных инвесторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Эти трагические случаи — подтверждение того, что система работы с безнадзорными псами выстроена неправильно, и ее срочно нужно менять. Одна из составляющих проблемы — нехватка приютов для безнадзорных животных. Как сообщил URA.RU первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сейчас потребность в приютах в стране закрыта всего лишь на треть. Муниципалитетам попросту не хватает финансирования на строительство муниципальных учреждений. А привлекать средства инвесторов они не имеют права: согласно федеральному закону «О местном самоуправлении», чиновники не могут заключать соглашения о ГЧП на строительство приютов. Этот пункт как раз и планируется изменить. «В результате муниципалитеты получат возможность выделять частным приютам землю и коммуникации, а это две трети, если не три четверти от стоимости приюта… Получается, что в выигрыше все. Муниципалитет, не тратя ничего, получает приют за копейки вложений, а частный инвестор получает возможность вложения средств, не выкупая землю и не проводя коммуникации. У волонтеров появляется возможность создания приютов, не убогих и похожих на концлагеря, а нормальных, качественных построек», — прокомментировал Бурматов. Он уверен, что такие проекты вполне могут заинтересовать инвесторов. Сверхдоходов коммерсанты с этого не получат, но история вполне может быть прибыльной. Один из примеров такого коммерчески эффективного приюта есть в Нижнем Новгороде. На очереди — еще более крупный проект во Владивостоке. Там, помимо стандартного приюта, где животных будут кормить и лечить, займутся еще и их социализацией. В штате будут кинологи и зоопсихологи. Помимо стандартных вольеров, там построят ветклинику, гостиницу и ряд спортивных объектов. «Я видел этот проект. Уверен, что он удастся и будет эффективным», — отметил Бурматов. Первый в России гуманный ответ на проблему бродячих собак Проект первого в России мегаприюта разрабатывает мэрская команда Владивостока Фото: личная страница Азата Ислаева в Facebook По словам источника URA.RU в мэрии Владивостока, рабочая концепция приюта уже сформирована. Общую стоимость проекта пока еще не ясна. Как сообщил URA.RU вице-мэр Владивостока Азат Ислаев (кстати, тоже профессиональный заводчик алабаев), официально концепция будет представлена общественности 4 февраля. «Действующее законодательство предусматривает работу с безнадзорными животными скорее ветеринарным путем: отлов, вакцинация, стерилизация и выпуск. Это не решает абсолютно проблему. Мы хотим в нашем приюте внедрить еще две дополнительные функции — социализацию и адаптацию животных с последующей пристройкой в семьи», — прокомментировал Ислаев. Он рассказал, что мегапроект будет реализовываться поэтапно. В части непосредственно приюта документация уже готова. В марте мэрия направит его на экспертизу, в мае рассчитывает приступить к строительству. И к октябрю, если все пойдет по плану, для животных построят вольеры (холодные и теплые), хозблок для сотрудников и площадки для выгула. Позже мэрия планирует заняться строительством ветклиники, гостиницы и прочих объектов. Под все эти постройки уже отведен участок площадью 17 тыс. кв. м. Позже администрация рассчитывает получить из федеральной собственности еще один участок поблизости и соорудить там полноценный городской дог-парк. Предполагается, что его разделят на площадки для мелких, средних и крупных пород. Туда сможет приехать любой желающий и выгулять своего питомца. На этом же участке появится уникальная для России спортивная трасса международного уровня. Там можно будет проводить соревнования по ездовому спорту или прикладной кинологии. С большой долей вероятности к соревнованиям будут привлекаться и безнадзорные собаки, прошедшие курс работы с кинологами. Для зрителей планируется построить трибуны и теплые павильоны. Таким образом, во Владивостоке появится первый в стране мегаприют для животных, который станет неким центром притяжения и горожан, и гостей Владивостока. Первый в стране мегаприют для животных должен стать неким центром притяжения и горожан, и гостей Владивостока. Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Сейчас в мэрии обсуждают различные варианты финансирования мегапроекта. Один из них — ГЧП. Как сообщила URA.RU заводчица, руководитель кинологического клуба Марина Михайлова, проект может стать коммерчески успешным. И гостиница, и ветклиника, и спортивные объекты вполне могут быть окупаемыми. Она подчеркнула, что понимание между общественниками и чиновниками стало возможным во многом благодаря сильнейшей мэрской команде, и в том числе личным качествам вице-мэра Азата Ислаева. «Ислаев сам собаковод и профессиональный кинолог, он отлично понимает наше сообщество, поэтому ему и его команде не составило труда создать проект мегаприюта буквально с наших слов», — подчеркнула общественница. Проект можно будет распространить на всю страну Она отметила, что так как местные власти понимают, что концепция приюта должна быть тщательно продумана, то они активно работают с общественниками. По словам Марины Михайловой, которая также принимала активное участие в формировании концепции, на приюте во Владивостоке важно обкатать всю логистику (чтобы приют не превратился в источник опасных болезней) и методологию социализации собак. Для разных категорий она разная, но общая цель — пристроить животное в семью. «Зоозащита реально делает многое, но у них, как правило, хватает сил на то, чтобы собаку накормить и полечить, но не всегда хватает времени и сил на то, чтобы заниматься пиаром собак, чтобы подыскивать им семьи. Устройство в семью — это достаточно ответственная работа. Собаку нужно адаптировать, провести реабилитацию не только физическую, но и психологическую, поэтому мы говорим о том, что в приютах должны работать кинологи, которые излечат таких собак от травмы улицы», — поделилась своим мнением Марина Михайлова. Она высказала уверенность, что проект Владивостока вполне может стать типовым. В дальнейшем успешный опыт можно будет растиражировать по всей стране.

В ближайшее время «Единая Россия» внесет в Госдуму РФ законопроект, который кардинально изменит подход к проблеме безнадзорных животных. Он разрешит муниципалитетам строить приюты для бродяжек, используя механизм государственно-частного партнерства. Подвижек в этом вопросе очень ждут на Дальнем Востоке, особенно во Владивостоке. Там, не дожидаясь бюрократических проволочек, уже разработали уникальный для страны мегапроект. Местные общественники рассчитывают, что их вариант спасения городского населения от бродячих собак станет примером для всей страны. Горячие точки — по всей стране Сообщения о покусанных бродячими собаками россиянах появляются регулярно. Часть из этих историй — с трагическим концом. 22 января в Забайкальском крае стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. Она возвращалась из музыкальной школы домой. 26 января одичавшие животные растерзали 58-летнего жителя Астрахани — он шел на работу. Эти трагические случаи — подтверждение того, что система работы с безнадзорными псами выстроена неправильно, и ее срочно нужно менять. Одна из составляющих проблемы — нехватка приютов для безнадзорных животных. Как сообщил URA.RU первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сейчас потребность в приютах в стране закрыта всего лишь на треть. Муниципалитетам попросту не хватает финансирования на строительство муниципальных учреждений. А привлекать средства инвесторов они не имеют права: согласно федеральному закону «О местном самоуправлении», чиновники не могут заключать соглашения о ГЧП на строительство приютов. Этот пункт как раз и планируется изменить. «В результате муниципалитеты получат возможность выделять частным приютам землю и коммуникации, а это две трети, если не три четверти от стоимости приюта… Получается, что в выигрыше все. Муниципалитет, не тратя ничего, получает приют за копейки вложений, а частный инвестор получает возможность вложения средств, не выкупая землю и не проводя коммуникации. У волонтеров появляется возможность создания приютов, не убогих и похожих на концлагеря, а нормальных, качественных построек», — прокомментировал Бурматов. Он уверен, что такие проекты вполне могут заинтересовать инвесторов. Сверхдоходов коммерсанты с этого не получат, но история вполне может быть прибыльной. Один из примеров такого коммерчески эффективного приюта есть в Нижнем Новгороде. На очереди — еще более крупный проект во Владивостоке. Там, помимо стандартного приюта, где животных будут кормить и лечить, займутся еще и их социализацией. В штате будут кинологи и зоопсихологи. Помимо стандартных вольеров, там построят ветклинику, гостиницу и ряд спортивных объектов. «Я видел этот проект. Уверен, что он удастся и будет эффективным», — отметил Бурматов. Первый в России гуманный ответ на проблему бродячих собак По словам источника URA.RU в мэрии Владивостока, рабочая концепция приюта уже сформирована. Общую стоимость проекта пока еще не ясна. Как сообщил URA.RU вице-мэр Владивостока Азат Ислаев (кстати, тоже профессиональный заводчик алабаев), официально концепция будет представлена общественности 4 февраля. «Действующее законодательство предусматривает работу с безнадзорными животными скорее ветеринарным путем: отлов, вакцинация, стерилизация и выпуск. Это не решает абсолютно проблему. Мы хотим в нашем приюте внедрить еще две дополнительные функции — социализацию и адаптацию животных с последующей пристройкой в семьи», — прокомментировал Ислаев. Он рассказал, что мегапроект будет реализовываться поэтапно. В части непосредственно приюта документация уже готова. В марте мэрия направит его на экспертизу, в мае рассчитывает приступить к строительству. И к октябрю, если все пойдет по плану, для животных построят вольеры (холодные и теплые), хозблок для сотрудников и площадки для выгула. Позже мэрия планирует заняться строительством ветклиники, гостиницы и прочих объектов. Под все эти постройки уже отведен участок площадью 17 тыс. кв. м. Позже администрация рассчитывает получить из федеральной собственности еще один участок поблизости и соорудить там полноценный городской дог-парк. Предполагается, что его разделят на площадки для мелких, средних и крупных пород. Туда сможет приехать любой желающий и выгулять своего питомца. На этом же участке появится уникальная для России спортивная трасса международного уровня. Там можно будет проводить соревнования по ездовому спорту или прикладной кинологии. С большой долей вероятности к соревнованиям будут привлекаться и безнадзорные собаки, прошедшие курс работы с кинологами. Для зрителей планируется построить трибуны и теплые павильоны. Таким образом, во Владивостоке появится первый в стране мегаприют для животных, который станет неким центром притяжения и горожан, и гостей Владивостока. Сейчас в мэрии обсуждают различные варианты финансирования мегапроекта. Один из них — ГЧП. Как сообщила URA.RU заводчица, руководитель кинологического клуба Марина Михайлова, проект может стать коммерчески успешным. И гостиница, и ветклиника, и спортивные объекты вполне могут быть окупаемыми. Она подчеркнула, что понимание между общественниками и чиновниками стало возможным во многом благодаря сильнейшей мэрской команде, и в том числе личным качествам вице-мэра Азата Ислаева. «Ислаев сам собаковод и профессиональный кинолог, он отлично понимает наше сообщество, поэтому ему и его команде не составило труда создать проект мегаприюта буквально с наших слов», — подчеркнула общественница. Проект можно будет распространить на всю страну Она отметила, что так как местные власти понимают, что концепция приюта должна быть тщательно продумана, то они активно работают с общественниками. По словам Марины Михайловой, которая также принимала активное участие в формировании концепции, на приюте во Владивостоке важно обкатать всю логистику (чтобы приют не превратился в источник опасных болезней) и методологию социализации собак. Для разных категорий она разная, но общая цель — пристроить животное в семью. «Зоозащита реально делает многое, но у них, как правило, хватает сил на то, чтобы собаку накормить и полечить, но не всегда хватает времени и сил на то, чтобы заниматься пиаром собак, чтобы подыскивать им семьи. Устройство в семью — это достаточно ответственная работа. Собаку нужно адаптировать, провести реабилитацию не только физическую, но и психологическую, поэтому мы говорим о том, что в приютах должны работать кинологи, которые излечат таких собак от травмы улицы», — поделилась своим мнением Марина Михайлова. Она высказала уверенность, что проект Владивостока вполне может стать типовым. В дальнейшем успешный опыт можно будет растиражировать по всей стране.