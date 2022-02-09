Подсудному свердловскому мэру грозит новое уголовное дело

В Богдановиче, где судят мэра Павла Мартьянова, развернулись новые проверки правоохранителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Богдановича (Свердловская область) Павел Мартьянов, которого судят по делу о злоупотреблении полномочиями, вновь оказался под пристальным вниманием силовиков. В данный момент правоохранительные органы изучают новые эпизоды, в которых фигурирует фамилия чиновника, сообщил URA.RU источник, знакомый с ходом следствия. По его данным, таких эпизодов на сегодня, по меньшей мере, три.

Сотрудники ФСБ задержали Мартьянова на рабочем месте в августе 2020 года. Его отвезли для допроса в Следственный комитет, а затем отпустили под обязательство явки. Чиновнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование предпринимательской деятельности. Органы подозревают Мартьянова в попытке передать компанию «Желдортранс» под контроль знакомых бизнесменов. В начале июля 2021-го уголовное дело ушло в суд.

По текущему уголовному делу Павел Мартьянов отрицает свою вину Фото: Анна Майорова © URA.RU

Теперь в истории Мартьянова вскрываются новые подробности. В конце прошлого года внимание силовиков привлек контракт администрации Богдановича на строительство ледового городка почти за 900 тысяч рублей. По данным сайта госзакупок, договор был заключен с единственным поставщиком, имя которого не называется. Собеседник URA.RU раскрыл, что подрядчиком стал екатеринбургский бизнесмен Кирилл Масягин — он много лет устанавливает детские площадки и ледовые городки по всему Уралу.

Близкий к следствию источник и инсайдер в мэрии предполагают, что подписание договоров именно с Масягиным пролоббировал Мартьянов. «Глава лично поручил заключить контракт на 890 тысяч рублей с фирмой Масягина на поставку льда и горок высотой 2,5 метра», — поясняет один из собеседников.

Закупка заинтересовала правоохранителей. Была заказана независимая экспертиза, которая показала — смета завышена на более чем 200 тысяч рублей.

Сотрудники органов запустили проверку: начали допрашивать свидетелей, изъяли горки в качестве вещественных доказательств и договор на строительство. В ходе его изучения, помимо прочего, выяснилось, что Масягину оплатили 100% суммы еще до начала работ, хотя внутренним документом мэрии разрешена предоплата лишь в 30%. По словам источника URA.RU, глава города пытался вмешаться в действия правоохранителей. «Мартьянов давит на свидетелей, чтобы [силовикам] ничего не рассказывали», — уточнил собеседник.

Масягин, в свою очередь, заявил корреспонденту URA.RU, что о проверках силовиков, как и завышении стоимости, ему неизвестно: «Мы для всех одинаково [по цене] продаем. А с главой города Мартьяновым я точно не общался».

Помимо этого, уточняет источник агентства, органы ведут проверку по еще одному объекту — Гарашкинскому сельскому дому культуры. Учреждение является одним из подведов администрации Богдановича. В декабре—январе местные власти проводили большую закупку оборудования для ДК. Изначально смета была заявлена на 6 млн рублей, однако, по словам инсайдера, фактически администрация тратит лишь 2 млн рублей: «Куда уйдут остальные деньги — вопрос».

Контрактами, которые заключала мэрия Богдановича, интересуются силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Третий подозрительный эпизод — работы по обновлению городского парка культуры и отдыха Богдановича. Собеседник, знакомый с ходом проверок, уточняет, что администрация с подачи Мартьянова (его связывают близкие отношения с директором парка Марией Бубенцовой) еще несколько месяцев назад подписала акты, однако работы, вопреки срокам, по-прежнему не выполнены. «Теперь контрактами интересуются борцы с коррупцией», — добавил инсайдер. Бубенцова не ответила на звонок корреспондента по рабочему номеру.

Сам Мартьянов заявил URA.RU, что ничего не знает о проверках по новым эпизодам. «Это новый виток информационной накачки общества. По поводу ледового городка — контракт подписывал не я, с Кириллом Масягиным я не знаком. Кто-то говорит о некоем завышении стоимости, тогда этот кто-то должен провести анализ рынка. По Гарашинскому ДК — о чем идет речь, мне не совсем понятно. А городской парк — это вообще федеральный проект, первый этап проверки Минфина уже завершился», — сказал мэр.

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