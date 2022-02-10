Путин вернул Казахстан в орбиту интересов России

Это изменит политику Нур-Султана в отношении Москвы

10 февраля 2022 в 22:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин усилит стратегическое партнерство с Казахстаном Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Беспорядки в Казахстане Президент России Владимир Путин смог укрепить отношения с Казахстаном, который до январских беспорядков в республике все больше отдалялся, перейдя на многовекторную политику. На встрече в Москве 10 февраля президенты стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев договорились усилить взаимодействие в торгово-экономической и внешнеполитической сфере. России удалось вернуть Казахстан в число близких союзников благодаря успешной миротворческой операции ОДКБ в республике, объясняют эксперты. В начале встречи Путин и Токаев обнялись и пожали друг другу руки. Это первая встреча лидеров двух стран с момента, когда Казахстан стал жертвой беспорядков. «Мы встречались с вами перед Новым годом, ничего не предвещало развития таких событий. Тем не менее ситуация восстановлена. И Россия, как одна из стран ОДКБ, подставила плечо Казахстану», — сказал Путин. Касым-Жомарт Токаев назвал Россию и Казахстан «соседями от бога» Фото: kremlin.ru Осенью прошлого года страны отметили 30-летие дипломатических отношений, напомнил президент РФ. Казахстан и Россия сотрудничают в сфере космоса, в энергетике и машиностроении. Российский лидер подчеркнул, что общий объем российских инвестиций составил 18 млрд долларов. Токаев поблагодарил Путина за помощью в урегулировании беспорядков в стране. «Казахстан и Россия являются соседями от бога, у нас самая протяженная сухопутная граница в мире, и кроме дружбы, сотрудничества во взаимоотношениях между нашими странами [ничего другого] быть не может», — заверил политик. Визит президента Казахстана показывает, что ситуация в стране стабилизировалась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эта встреча нужна была Путину, чтобы понять, как изменится внешняя политика Казахстана по отношению к Москве после того, как РФ помогла Токаеву, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. «Озабоченность России в том, что для периода правления Назарбаева была традиционной многовекторная политика. Нам бы не хотелось, чтобы правительство Токаева продолжило политику балансирования между Россией, Китаем и США. Нас также интересуют возможности инвестирования и защиты инвестиций в Казахстане», — отметил политолог. Для Путина этот визит важен, поскольку Россия намерена усилить стратегическое партнерство с Казахстаном, отмечает глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Встреча показала, что стороны настроены на укрепление отношений, прежде всего торгово-экономических, подтверждает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «Мы оказали содействие [в подавлении беспорядков]. Теперь Токаев приехал в Россию заключать выгодные контракты. Произошло увеличение совместных созидательных проектов для Москвы», — уверен собеседник. Статья по теме ОДКБ хотят сделать альтернативой НАТО Визит Токаева также показывает, что ситуация в Казахстане стабилизировалась. Теперь Путин может усиливать сотрудничество с республикой, полагает директор Института политических исследований Сергей Марков. «Ситуация в Казахстане нормализовалась настолько, что не требует непосредственного присутствия Токаева. Теперь Путину важно углублять интеграцию, воспользоваться огромным успехом России в помощи Казахстану и развивать его», — отметил эксперт. Протесты в Казахстане начались 2 января после роста цен на сжиженный газ. За несколько дней они переросли в массовые беспорядков с участием террористических группировок. Токаев заявил, что они проникли в страну через захваченный аэропорт Алма-Аты под видом трудовых мигрантов. После этого казахстанский лидер запросил помощь у стран ОДКБ. Миротворцы из России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана взяли под контроль важные объекты инфраструктуры республики, что позволило восстановить правопорядок в Казахстане, при этом не было произведено ни одного выстрела. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин смог укрепить отношения с Казахстаном, который до январских беспорядков в республике все больше отдалялся, перейдя на многовекторную политику. На встрече в Москве 10 февраля президенты стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев договорились усилить взаимодействие в торгово-экономической и внешнеполитической сфере. России удалось вернуть Казахстан в число близких союзников благодаря успешной миротворческой операции ОДКБ в республике, объясняют эксперты. В начале встречи Путин и Токаев обнялись и пожали друг другу руки. Это первая встреча лидеров двух стран с момента, когда Казахстан стал жертвой беспорядков. «Мы встречались с вами перед Новым годом, ничего не предвещало развития таких событий. Тем не менее ситуация восстановлена. И Россия, как одна из стран ОДКБ, подставила плечо Казахстану», — сказал Путин. Осенью прошлого года страны отметили 30-летие дипломатических отношений, напомнил президент РФ. Казахстан и Россия сотрудничают в сфере космоса, в энергетике и машиностроении. Российский лидер подчеркнул, что общий объем российских инвестиций составил 18 млрд долларов. Токаев поблагодарил Путина за помощью в урегулировании беспорядков в стране. «Казахстан и Россия являются соседями от бога, у нас самая протяженная сухопутная граница в мире, и кроме дружбы, сотрудничества во взаимоотношениях между нашими странами [ничего другого] быть не может», — заверил политик. Эта встреча нужна была Путину, чтобы понять, как изменится внешняя политика Казахстана по отношению к Москве после того, как РФ помогла Токаеву, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. «Озабоченность России в том, что для периода правления Назарбаева была традиционной многовекторная политика. Нам бы не хотелось, чтобы правительство Токаева продолжило политику балансирования между Россией, Китаем и США. Нас также интересуют возможности инвестирования и защиты инвестиций в Казахстане», — отметил политолог. Для Путина этот визит важен, поскольку Россия намерена усилить стратегическое партнерство с Казахстаном, отмечает глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Встреча показала, что стороны настроены на укрепление отношений, прежде всего торгово-экономических, подтверждает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «Мы оказали содействие [в подавлении беспорядков]. Теперь Токаев приехал в Россию заключать выгодные контракты. Произошло увеличение совместных созидательных проектов для Москвы», — уверен собеседник. Визит Токаева также показывает, что ситуация в Казахстане стабилизировалась. Теперь Путин может усиливать сотрудничество с республикой, полагает директор Института политических исследований Сергей Марков. «Ситуация в Казахстане нормализовалась настолько, что не требует непосредственного присутствия Токаева. Теперь Путину важно углублять интеграцию, воспользоваться огромным успехом России в помощи Казахстану и развивать его», — отметил эксперт. Протесты в Казахстане начались 2 января после роста цен на сжиженный газ. За несколько дней они переросли в массовые беспорядков с участием террористических группировок. Токаев заявил, что они проникли в страну через захваченный аэропорт Алма-Аты под видом трудовых мигрантов. После этого казахстанский лидер запросил помощь у стран ОДКБ. Миротворцы из России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана взяли под контроль важные объекты инфраструктуры республики, что позволило восстановить правопорядок в Казахстане, при этом не было произведено ни одного выстрела.