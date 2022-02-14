Мишустин ввел систему, которая взбодрит губернаторов

Оценка глав регионов будет зависеть от зарплат россиян

14 февраля 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ввел новый KPI для чиновников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ввел систему, которая взбодрит губернаторов. Так объясняют эксперты новую методику расчета достижения целей социально-экономического развития в федеральных округах (KPI), которую председатель правительства представил 14 февраля на совещании со своими заместителями. Формально оцениваться будет работа вице-премьеров. Однако политологи считают, что в конечном итоге она позволит встряхнуть глав регионов. На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин напомнил, что по инициативе президента Владимира Путина с 2021 года все вице-премьеры курируют федеральные округа. «Основная задача — повысить качество жизни граждан, обеспечив развитие территорий, их экономики и социальной сферы с учетом национальных целей, которые утверждены главой государства. И конечно, необходимо найти точки роста в зависимости от особенностей и преимуществ наших регионов, что поможет им в полной мере раскрыть свой потенциал», — сказал Мишустин. Чиновников будут оценивать по нескольким показателям Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам премьер-министра, для выполнения этой цели отобрано 362 региональных проекта. Их реализация в ближайшие два года позволит нарастить объем частных инвестиций на 11,5 трлн рублей и создать 250 тысяч новых рабочих мест. «Важно четко понимать, какой реальный эффект дают такие проекты и какова в целом динамика социально-экономического развития российских субъектов и федеральных округов. Для этого правительство разработало и утвердило специальную единую методику. На ее основе станут рассчитываться фактические и плановые значения четырех основных показателей: доходы людей, число рабочих мест, выпуск товаров и услуг, объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств», — уточнил Мишустин. Методику оценки чиновников необходимо периодически менять, считает эксперт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель правительства добавил, что будет проводиться мониторинг того, как региональные социально-экономические проекты влияют на ситуацию на местах. «Обеспечение благополучия людей, создание комфортных условий для жизни на курируемых вами территориях — это задачи, решение которых должно быть в приоритете. Граждане ждут конкретных результатов», — заключил премьер-министр. Эксперты считают, что KPI вводятся для того, чтобы взбодрить региональных чиновников. «Введение новой методики — следствие общего подхода, который последние годы активно культивирует федеральный центр. Этот метод считается прогрессивным. Повод для критики найдется всегда, но нужно время от времени изобретать новые способы оценки. Чиновничий аппарат постепенно привыкает к любой старой методике, чтобы их взбодрить, надо периодически ее менять», — отмечает эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Новые KPI формально вводятся для вице-премьеров, но в большей степени это оценка работы губернаторов. «Это точно повлияет на результаты работы и отчеты», — комментирует научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Новость по теме Кремль: какой работой в регионах займутся окружные кураторы Кураторство над федеральными округами закреплено в июле 2021 года по поручению президента. Тогда Мишустин распределил обязанности между своими замами. Виктория Абрамченко стала ответственной за Сибирский федеральный округ, Юрий Борисов — за Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова — за Северо-Западный федеральный округ. Дмитрий Григоренко курирует Центральный федеральный округ, Александр Новак — Северо-Кавказский федеральный округ, Юрий Трутнев — Дальневосточный федеральный округ и Арктику, Марат Хуснуллин — Южный федеральный округ, Дмитрий Чернышенко — Приволжский федеральный округ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ввел систему, которая взбодрит губернаторов. Так объясняют эксперты новую методику расчета достижения целей социально-экономического развития в федеральных округах (KPI), которую председатель правительства представил 14 февраля на совещании со своими заместителями. Формально оцениваться будет работа вице-премьеров. Однако политологи считают, что в конечном итоге она позволит встряхнуть глав регионов. На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин напомнил, что по инициативе президента Владимира Путина с 2021 года все вице-премьеры курируют федеральные округа. «Основная задача — повысить качество жизни граждан, обеспечив развитие территорий, их экономики и социальной сферы с учетом национальных целей, которые утверждены главой государства. И конечно, необходимо найти точки роста в зависимости от особенностей и преимуществ наших регионов, что поможет им в полной мере раскрыть свой потенциал», — сказал Мишустин. По словам премьер-министра, для выполнения этой цели отобрано 362 региональных проекта. Их реализация в ближайшие два года позволит нарастить объем частных инвестиций на 11,5 трлн рублей и создать 250 тысяч новых рабочих мест. «Важно четко понимать, какой реальный эффект дают такие проекты и какова в целом динамика социально-экономического развития российских субъектов и федеральных округов. Для этого правительство разработало и утвердило специальную единую методику. На ее основе станут рассчитываться фактические и плановые значения четырех основных показателей: доходы людей, число рабочих мест, выпуск товаров и услуг, объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств», — уточнил Мишустин. Председатель правительства добавил, что будет проводиться мониторинг того, как региональные социально-экономические проекты влияют на ситуацию на местах. «Обеспечение благополучия людей, создание комфортных условий для жизни на курируемых вами территориях — это задачи, решение которых должно быть в приоритете. Граждане ждут конкретных результатов», — заключил премьер-министр. Эксперты считают, что KPI вводятся для того, чтобы взбодрить региональных чиновников. «Введение новой методики — следствие общего подхода, который последние годы активно культивирует федеральный центр. Этот метод считается прогрессивным. Повод для критики найдется всегда, но нужно время от времени изобретать новые способы оценки. Чиновничий аппарат постепенно привыкает к любой старой методике, чтобы их взбодрить, надо периодически ее менять», — отмечает эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Новые KPI формально вводятся для вице-премьеров, но в большей степени это оценка работы губернаторов. «Это точно повлияет на результаты работы и отчеты», — комментирует научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Кураторство над федеральными округами закреплено в июле 2021 года по поручению президента. Тогда Мишустин распределил обязанности между своими замами. Виктория Абрамченко стала ответственной за Сибирский федеральный округ, Юрий Борисов — за Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова — за Северо-Западный федеральный округ. Дмитрий Григоренко курирует Центральный федеральный округ, Александр Новак — Северо-Кавказский федеральный округ, Юрий Трутнев — Дальневосточный федеральный округ и Арктику, Марат Хуснуллин — Южный федеральный округ, Дмитрий Чернышенко — Приволжский федеральный округ.