Мишустин усилил защиту России от санкций Запада

Правительство прикрыло самую уязвимую сферу экономики

17 февраля 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Правительство Михаила Мишустина предоставит субсидии отечественным производителям высокотехнологичной продукции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство намерено повысить устойчивость экономики России к санкционному давлению США и Евросоюза, поддержав деньгами высокотехнологичные отрасли промышленности. Этим эксперты объясняют поручение премьер-министра Михаила Мишустина выделить 19 млрд рублей на импортозамещение в наиболее уязвимых для западных санкций сферах. Политологи назвали этот шаг властей ответом на угрозы оставить Россию без передового оборудования и технологий. Правительство предоставит отечественным производителям конкурентоспособной продукции специальный инструмент — универсальную субсидию на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), заявил Мишустин 17 февраля. «Такой инструмент позволяет бизнесу компенсировать существенную часть затрат на подготовку и закупку оборудования, комплектующих, сырья и материалов, изготовление опытных образцов. Соответствующее постановление подписано», — объявил премьер. Развитие России пытаются затормозить технологической блокадой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам главы правительства, государственную поддержку получат и те отечественные производители, кто выпускают критически важную продукцию малыми сериями, например, сложную технику для химической промышленности или нефтегазового машиностроения. Предусмотрели власти и регуляторные меры. «Станет меньше контрольной отчетности. Это защитит добросовестные компании. Ведь иногда срывы сроков и показателей вызваны объективными причинами, в том числе влиянием санкционных рисков», — заметил Мишустин. В начале февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила России на случай эскалации вокруг Украины санкциями против сферы высоких технологий, напомнил в беседе с URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Мы видим, что эти угрозы абсолютно реальны и правительство на них реагирует. Россия за последние годы значительно усилила свою санкционную защиту, так что осталось не так много областей, где страны Запада могут нанести ущерб, не повредив самим себе. Одна из таких областей — высокотехнологичный импорт», — рассказал он. Новые санкции Запада могут ударить по высокотехнологичной промышленности РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Какие-то проблемы можно решить за счет поставок из Китая, но там есть вопросы к качеству, а универсальная субсидия на НИОКР направлена на разработку критически важной продукции внутри России. Это нужно, чтобы в случае новых санкций можно было бы заместить импортное оборудование и не допустить перебоев в высокотехнологичных отраслях», — добавил Данилин. Политолог уверен в том, что санкции рано или поздно введут, а политика правительства на импортозамещение является безальтернативной. Новые антироссийские санкции наверняка будут касаться поставок высокотехнологичной продукции, согласился профессор Финансового университета при правительстве РФ, депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев. Поэтому России необходимо производить критически важную продукцию самой, даже если наладить эту работу сложно. «С прежними санкциями наше правительство справилось, и мы вышли в этом году на экономический рост. Нефтяные деньги больше не расходуются на закупку сельхозпродукции, то есть не проедаются, а идут на развитие промышленности, в том числе хайтека. Это совсем другое качество управления страной», — подчеркнул эксперт. Статья по теме Правительство решит проблему «утечки мозгов» за счет мигрантов Угрозы новыми санкциями в Москве вынуждены слушать практически каждый день, не обращать на это внимания нельзя, отметил Матвейчев. «Развитие России попытаются затормозить технологической блокадой. Подобное, кстати, уже было в 1970-е, когда США пытались помешать СССР прокладывать газопроводы в Европу и запрещали немцам поставлять нужное оборудование. Тогда эти проблемы удалось решить, я думаю, решим и сейчас. Возможно, наши собственные технологические решения будут даже лучше тех, что закупались на Западе», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство намерено повысить устойчивость экономики России к санкционному давлению США и Евросоюза, поддержав деньгами высокотехнологичные отрасли промышленности. Этим эксперты объясняют поручение премьер-министра Михаила Мишустина выделить 19 млрд рублей на импортозамещение в наиболее уязвимых для западных санкций сферах. Политологи назвали этот шаг властей ответом на угрозы оставить Россию без передового оборудования и технологий. Правительство предоставит отечественным производителям конкурентоспособной продукции специальный инструмент — универсальную субсидию на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), заявил Мишустин 17 февраля. «Такой инструмент позволяет бизнесу компенсировать существенную часть затрат на подготовку и закупку оборудования, комплектующих, сырья и материалов, изготовление опытных образцов. Соответствующее постановление подписано», — объявил премьер. По словам главы правительства, государственную поддержку получат и те отечественные производители, кто выпускают критически важную продукцию малыми сериями, например, сложную технику для химической промышленности или нефтегазового машиностроения. Предусмотрели власти и регуляторные меры. «Станет меньше контрольной отчетности. Это защитит добросовестные компании. Ведь иногда срывы сроков и показателей вызваны объективными причинами, в том числе влиянием санкционных рисков», — заметил Мишустин. В начале февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила России на случай эскалации вокруг Украины санкциями против сферы высоких технологий, напомнил в беседе с URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Мы видим, что эти угрозы абсолютно реальны и правительство на них реагирует. Россия за последние годы значительно усилила свою санкционную защиту, так что осталось не так много областей, где страны Запада могут нанести ущерб, не повредив самим себе. Одна из таких областей — высокотехнологичный импорт», — рассказал он. «Какие-то проблемы можно решить за счет поставок из Китая, но там есть вопросы к качеству, а универсальная субсидия на НИОКР направлена на разработку критически важной продукции внутри России. Это нужно, чтобы в случае новых санкций можно было бы заместить импортное оборудование и не допустить перебоев в высокотехнологичных отраслях», — добавил Данилин. Политолог уверен в том, что санкции рано или поздно введут, а политика правительства на импортозамещение является безальтернативной. Новые антироссийские санкции наверняка будут касаться поставок высокотехнологичной продукции, согласился профессор Финансового университета при правительстве РФ, депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев. Поэтому России необходимо производить критически важную продукцию самой, даже если наладить эту работу сложно. «С прежними санкциями наше правительство справилось, и мы вышли в этом году на экономический рост. Нефтяные деньги больше не расходуются на закупку сельхозпродукции, то есть не проедаются, а идут на развитие промышленности, в том числе хайтека. Это совсем другое качество управления страной», — подчеркнул эксперт. Угрозы новыми санкциями в Москве вынуждены слушать практически каждый день, не обращать на это внимания нельзя, отметил Матвейчев. «Развитие России попытаются затормозить технологической блокадой. Подобное, кстати, уже было в 1970-е, когда США пытались помешать СССР прокладывать газопроводы в Европу и запрещали немцам поставлять нужное оборудование. Тогда эти проблемы удалось решить, я думаю, решим и сейчас. Возможно, наши собственные технологические решения будут даже лучше тех, что закупались на Западе», — заключил он.