Мишустин определил особенные регионы России

Их жителей ждут бонусы от правительства

21 февраля 2022 в 23:10 Размер текста - 17 +

Мишустин назвал опережающее развитие Дальнего Востока приоритетной задачей правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство намерено сделать Дальний Восток привлекательным местом для туризма, работы и жизни. Для этого премьер-министр Михаил Мишустин на правительственном совещании 21 февраля одобрил комплекс мер, в результате которых авиабилеты станут дешевле, продукты — разнообразнее, а дороги, школы, детсады и поликлиники будут строиться быстрее, объясняют эксперты. Мишустин назвал опережающее развитие Дальневосточного федерального округа (ДФО) приоритетной задачей правительства. «Социально-экономическому развитию ДФО уделяется большое внимание. Направлены значительные усилия на формирование комфортных условий для жизни и выгодных — для ведения бизнеса», — сказал он. Правительство решит проблему дороговизны авиабилетов для жителей Дальнего Востока Фото: Владимир Жабриков Правительство решило, что новые субсидии от государства получат производители продуктов из рыбы, раков, моллюсков и сухого молока, а также масличных культур. Бюджетные деньги на строительство школ, детсадов, поликлиник, дорог и других объектов инфраструктуры будут выделяться по «дальневосточной концессии». «В рамках этого механизма частный инвестор строит инфраструктуру, а государство в течение 10—15 лет возвращает ему инвестиции», — пояснил вице-премьер Юрий Трутнев. Особо Мишустин остановился на проблеме дороговизны авиабилетов для жителей Дальнего Востока. «Для многих граждан передвигаться даже внутри самого округа еще не так давно было очень дорого. Не говоря уже о путешествии в Москву, Санкт-Петербург или куда-то на отдых, в Крым», — отметил он. Чтобы снизить цены, чуть больше года назад была создана Единая дальневосточная авиакомпания — часть стоимости билетов ей оплачивает государство, напомнил премьер. Правительство запускает точки роста экономики дальневосточных регионов Фото: пресс-служба правительства РФ Правительство запускает точки роста экономики дальневосточных регионов и активно поддерживает местные предприятия, чтобы сделать жизнь людей в регионе легче, объяснил URA.RU заведующий лабораторией политического консультирования и массовых коммуникаций «PRofi» МГУТУ имени Разумовского Петр Ханас, 25 лет проживший на Дальнем Востоке. «Эти меры способствуют тому, чтобы уровень жизни здесь стал выше, выровнялся по отношению к западным областям. Эту задачу можно решить только совместными усилиями власти, бизнеса и местного населения. Очень надеюсь, что у Мишустина получится развернуть экономику лицом к человеку», — сказал эксперт. В Дальневосточный федеральный округ (ДФО) входят регионы с суровыми условиями для жизни и правительство стремится удержать местных жителей от переезда, для этого их жизнь должна стать более комфортной, заметил в беседе с URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Малые города ДФО испытывают отток населения, его удержание — одна из стратегических целей властей. Чтобы ее достичь государство оказывает поддержку инвесторам», — пояснил Климанов. Статья по теме Мишустин определил перспективные для переезда регионы России В силу природных условий производить многие продукты на Дальнем Востоке сложно, часть из них завозят, в том числе из азиатских стран, так что поддержкой аграриев правительство решает вопросы продовольственной безопасности и импортозамещения, добавил Климанов. «Для этого и нужны субсидии из бюджета, то же касается туристической инфраструктуры, потенциально поток туристов может быть очень большим. Экономические инструменты в ДФО уже применяются самые разные, однако теперь правительство нацелилось на социальные, то есть на заботу о людях», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство намерено сделать Дальний Восток привлекательным местом для туризма, работы и жизни. Для этого премьер-министр Михаил Мишустин на правительственном совещании 21 февраля одобрил комплекс мер, в результате которых авиабилеты станут дешевле, продукты — разнообразнее, а дороги, школы, детсады и поликлиники будут строиться быстрее, объясняют эксперты. Мишустин назвал опережающее развитие Дальневосточного федерального округа (ДФО) приоритетной задачей правительства. «Социально-экономическому развитию ДФО уделяется большое внимание. Направлены значительные усилия на формирование комфортных условий для жизни и выгодных — для ведения бизнеса», — сказал он. Правительство решило, что новые субсидии от государства получат производители продуктов из рыбы, раков, моллюсков и сухого молока, а также масличных культур. Бюджетные деньги на строительство школ, детсадов, поликлиник, дорог и других объектов инфраструктуры будут выделяться по «дальневосточной концессии». «В рамках этого механизма частный инвестор строит инфраструктуру, а государство в течение 10—15 лет возвращает ему инвестиции», — пояснил вице-премьер Юрий Трутнев. Особо Мишустин остановился на проблеме дороговизны авиабилетов для жителей Дальнего Востока. «Для многих граждан передвигаться даже внутри самого округа еще не так давно было очень дорого. Не говоря уже о путешествии в Москву, Санкт-Петербург или куда-то на отдых, в Крым», — отметил он. Чтобы снизить цены, чуть больше года назад была создана Единая дальневосточная авиакомпания — часть стоимости билетов ей оплачивает государство, напомнил премьер. Правительство запускает точки роста экономики дальневосточных регионов и активно поддерживает местные предприятия, чтобы сделать жизнь людей в регионе легче, объяснил URA.RU заведующий лабораторией политического консультирования и массовых коммуникаций «PRofi» МГУТУ имени Разумовского Петр Ханас, 25 лет проживший на Дальнем Востоке. «Эти меры способствуют тому, чтобы уровень жизни здесь стал выше, выровнялся по отношению к западным областям. Эту задачу можно решить только совместными усилиями власти, бизнеса и местного населения. Очень надеюсь, что у Мишустина получится развернуть экономику лицом к человеку», — сказал эксперт. В Дальневосточный федеральный округ (ДФО) входят регионы с суровыми условиями для жизни и правительство стремится удержать местных жителей от переезда, для этого их жизнь должна стать более комфортной, заметил в беседе с URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Малые города ДФО испытывают отток населения, его удержание — одна из стратегических целей властей. Чтобы ее достичь государство оказывает поддержку инвесторам», — пояснил Климанов. В силу природных условий производить многие продукты на Дальнем Востоке сложно, часть из них завозят, в том числе из азиатских стран, так что поддержкой аграриев правительство решает вопросы продовольственной безопасности и импортозамещения, добавил Климанов. «Для этого и нужны субсидии из бюджета, то же касается туристической инфраструктуры, потенциально поток туристов может быть очень большим. Экономические инструменты в ДФО уже применяются самые разные, однако теперь правительство нацелилось на социальные, то есть на заботу о людях», — заключил эксперт.