Как самостоятельно подготовиться к ЕГЭ за три месяца

Ученикам подсказали, как получить максимальные баллы за экзамен

10 марта 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Подготовиться к ЕГЭ за три месяца реально, отмечают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU До Единого государственного экзамена осталось три месяца, но некоторые выпускники только начинают серьезно задумываться о подготовке. К каким новшествам нужно быть готовым, на чем сосредоточиться при подготовке и какими ресурсами пользоваться, чтобы получить максимальный балл, — в материале URA.RU. Что нового в экзамене 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2022 году произошли изменения в заданиях ЕГЭ по всем учебным предметам, кроме информатики. Это было сделано для того, чтобы задания на экзамене соответствовали федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования. «Все изменения направлены на усиление деятельностной составляющей КИМ (контрольно-измерительных материалов — прим. URA.RU): применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Рособрнадзора. Экзамен меняется постепенно и будет окончательно сформирован только к 2024 году. Ничего нового учить не придется, успокаивают эксперты, но нужно будет научиться аргументировать свое решение. «Изменения в ЕГЭ направлены на то, чтобы расширить круг вопросов на понимание материала. Чтобы ученики не просто подставляли ответы, а объясняли свое решение,» — объясняет преподаватель физики в лицее НИУ ВШЭ Наталия Строганкова. Самое главное изменение в ЕГЭ в 2022 году — это уменьшение количества заданий с указанным количеством ответов. Например, в экзамене по математике убрали задания, где нужно выбрать один вариант. Вместо них сделали задания, в которых придется обосновывать свое решение. В ЕГЭ по биологии включено задание, в котором нужно будет прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы. А для экзамена по географии придется научиться определять и находить информацию, недостающую для решения задачи и необходимую для классификации географических объектов по заданным основаниям. В ЕГЭ по русскому языку впервые появилось задание на стили речи. В списке произведений к экзамену по литературе теперь шире представлена поэзия второй половины ХIХ—ХХ веков, отечественная литература ХХI века, включена зарубежная литература. Из экзамена по истории убрали историческое сочинение, но добавили задание на установление причинно-следственных связей. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Изменилась и техническая сторона экзамена: для ЕГЭ по истории и обществознанию сократили время на выполнение заданий с 235 до 180 минут,

время для выполнения письменной части работы по иностранному языку увеличено на десять минут, а устной — на две. Эксперты в области ЕГЭ одобряют нововведения. «Это правильно, что экзамен движется. Если что-то начинает очень хорошо выполняться, значит, экзамен теряет свое главное предназначение — дифференцировать сильных учеников от слабых», — прокомментировал изменения кандидат педагогических наук, председатель ассоциации учителей русского языка и литературы города Москвы Роман Дощинский. Как самостоятельно подготовиться к экзамену за весну Три месяца — это достаточный срок для подготовки, уверен Дощинский. «В интернете есть много ресурсов, по которым можно подготовиться к ЕГЭ. Самый надежный — это открытый банк заданий ФИПИ», — советует Дощинский. Именно из него формируются реальные варианты ЕГЭ. Однако важно не ошибиться с демоверсией и выполнять задания, актуальные для 2022 года. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учителя рекомендуют в последние месяцы сосредоточиться на выполнении экзаменационных заданий. «Сейчас остается только открыть задачники и решать. Нет смысла пытаться изучить всю программу, нужно упорядочивать те знания, которые уже имеются», — советует Наталия Строганкова. Если во время подготовки возникает проблема, стоит уделить ей особое внимание и изучить тему заново. На youtube-канале Рособрнадзора есть видеоконсультации, которые проводили главы комиссий по разработке материалов. Выпускники могут услышать ценную информацию об экзамене из первых уст. «Эксперты объясняют, что именно подразумевает то или иное задание, какой у него смысл, какие нюансы. У ЕГЭ нет подводных камней, но есть детали, на которые следует обратить особое внимание. Поэтому видеоконсультации — это обязательный этап», — объясняет Роман Дощинский. Статья по теме Сдать ЕГЭ по математике в 2022 году будет сложнее, чем раньше Эксперты рекомендуют: онлайн-уроки Российской электронной школы,

тренировочные задания в «Яндекс.Учебнике»,

видеоуроки на «Яндекс.Репетитор»;

можно подобрать и коммерческие ресурсы — например, онлайн-школа «Фоксфорд», Я.Классы. В 2022 году сдавать ЕГЭ будут те ребята, кто из-за пандемии не сдавал ОГЭ в 2020 году. Для них это будет первый экзамен за 11 лет. «Поэтому я рекомендую поучаствовать в репетиционных экзаменах, — говорит Дощинский. — «Во многих городах работают центры независимой диагностики, которые проводят пробные ЕГЭ. Вы сможете посмотреть, успеваете ли справиться со всеми заданиями, правильно ли вы распределяете время, как вы себя чувствуете на экзамене, на чем зацикливаетесь. Это застрахует вас от неожиданностей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

До Единого государственного экзамена осталось три месяца, но некоторые выпускники только начинают серьезно задумываться о подготовке. К каким новшествам нужно быть готовым, на чем сосредоточиться при подготовке и какими ресурсами пользоваться, чтобы получить максимальный балл, — в материале URA.RU. Что нового в экзамене 2022 года В 2022 году произошли изменения в заданиях ЕГЭ по всем учебным предметам, кроме информатики. Это было сделано для того, чтобы задания на экзамене соответствовали федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования. «Все изменения направлены на усиление деятельностной составляющей КИМ (контрольно-измерительных материалов — прим. URA.RU): применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Рособрнадзора. Экзамен меняется постепенно и будет окончательно сформирован только к 2024 году. Ничего нового учить не придется, успокаивают эксперты, но нужно будет научиться аргументировать свое решение. «Изменения в ЕГЭ направлены на то, чтобы расширить круг вопросов на понимание материала. Чтобы ученики не просто подставляли ответы, а объясняли свое решение,» — объясняет преподаватель физики в лицее НИУ ВШЭ Наталия Строганкова. Самое главное изменение в ЕГЭ в 2022 году — это уменьшение количества заданий с указанным количеством ответов. Например, в экзамене по математике убрали задания, где нужно выбрать один вариант. Вместо них сделали задания, в которых придется обосновывать свое решение. В ЕГЭ по биологии включено задание, в котором нужно будет прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы. А для экзамена по географии придется научиться определять и находить информацию, недостающую для решения задачи и необходимую для классификации географических объектов по заданным основаниям. В ЕГЭ по русскому языку впервые появилось задание на стили речи. В списке произведений к экзамену по литературе теперь шире представлена поэзия второй половины ХIХ—ХХ веков, отечественная литература ХХI века, включена зарубежная литература. Из экзамена по истории убрали историческое сочинение, но добавили задание на установление причинно-следственных связей. Изменилась и техническая сторона экзамена: Эксперты в области ЕГЭ одобряют нововведения. «Это правильно, что экзамен движется. Если что-то начинает очень хорошо выполняться, значит, экзамен теряет свое главное предназначение — дифференцировать сильных учеников от слабых», — прокомментировал изменения кандидат педагогических наук, председатель ассоциации учителей русского языка и литературы города Москвы Роман Дощинский. Как самостоятельно подготовиться к экзамену за весну Три месяца — это достаточный срок для подготовки, уверен Дощинский. «В интернете есть много ресурсов, по которым можно подготовиться к ЕГЭ. Самый надежный — это открытый банк заданий ФИПИ», — советует Дощинский. Именно из него формируются реальные варианты ЕГЭ. Однако важно не ошибиться с демоверсией и выполнять задания, актуальные для 2022 года. Учителя рекомендуют в последние месяцы сосредоточиться на выполнении экзаменационных заданий. «Сейчас остается только открыть задачники и решать. Нет смысла пытаться изучить всю программу, нужно упорядочивать те знания, которые уже имеются», — советует Наталия Строганкова. Если во время подготовки возникает проблема, стоит уделить ей особое внимание и изучить тему заново. На youtube-канале Рособрнадзора есть видеоконсультации, которые проводили главы комиссий по разработке материалов. Выпускники могут услышать ценную информацию об экзамене из первых уст. «Эксперты объясняют, что именно подразумевает то или иное задание, какой у него смысл, какие нюансы. У ЕГЭ нет подводных камней, но есть детали, на которые следует обратить особое внимание. Поэтому видеоконсультации — это обязательный этап», — объясняет Роман Дощинский. Эксперты рекомендуют: В 2022 году сдавать ЕГЭ будут те ребята, кто из-за пандемии не сдавал ОГЭ в 2020 году. Для них это будет первый экзамен за 11 лет. «Поэтому я рекомендую поучаствовать в репетиционных экзаменах, — говорит Дощинский. — «Во многих городах работают центры независимой диагностики, которые проводят пробные ЕГЭ. Вы сможете посмотреть, успеваете ли справиться со всеми заданиями, правильно ли вы распределяете время, как вы себя чувствуете на экзамене, на чем зацикливаетесь. Это застрахует вас от неожиданностей».