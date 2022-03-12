Жители уничтоженной Волновахи: «Шакалы из ВСУ прятались за нами»

Фоторепортаж URA.RU из освобожденного города, который бы отбит в тяжелых боях

13 марта 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

Волноваху отбила армия ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Народная милиция ДНР отрапортовала о полном освобождении города Волноваха, что находится в нескольких десятках километрах от Донецка в южном направлении фронта. Интенсивные бои шли здесь все время с конца февраля — с начала спецоперации по денацификации Украины. Что увидели корреспонденты URA.RU и о чем рассказывают жители города, от которого остались руины — в материале URA.RU. Колонна армии ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Как немцы в 43-м» Освобожденная Волноваха предстала корреспондентам URA.RU в полностью разрушенном состоянии. Инфраструктура города уничтожена, в городе гуманитарная катастрофа, на улицах стоит разбитая украинская техника, валяются трупы. В отдельных участках населенного пункта продолжаются зачистки от уцелевших солдат ВСУ и нацбатальонов. «Здесь в 42-43-м годах точно также немцы стояли, как эти нацики из украинской армии. Тоже разрушали последнее перед отходом, точно как эти нелюди», — говорит местная жительница. Волноваха лежит в руинах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Инфраструктура города полностью уничтожена Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Город, лежащий в руинах — это полностью заслуга украинской армии, не устают повторять местные жители. «Украинская армия зашла в наш сюда и без врага и раздолбала наш город самостоятельно. Два танка стояло в нашем микрорайоне Северном. Он разворачивал свое дуло и стрелял в жилые дома. Они специально стреляли в центр города», — говорит жительница Волновахи Татьяна. Сейчас в городе нет отопления, воды, электричества и связи. Люди вынуждены пережидать холодные ночи в подвалах, где укутавшись в одеяла и теплую одежду еще хоть как-то можно согреться. «Ночевать в подвалах мы уже привыкли. Сейчас хотя бы прекратятся обстрелы», — в один голос говорят горожане. Бои жители пережидали в подвалах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Город лежит в руинах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По их словам, украинские военные, отстреливаясь по позициям ДНР, прятали технику за жилыми домами. И так продолжалось на протяжении всех боевых действий в Волновахе. «Сидели и не знали, что с нами будет. Бой длился 3,5 часа. „Град“ ложился как дождь постоянно. И задыхались пороховыми газами. Украинские войска выехали, отстрелялись и снова спрятались среди жилых домов. Поэтому дома и пострадали. Они укреплялись в жилых домах на втором третьем этажах. Там размещались пулеметные гнезда, где они сидели и оборонялись. „Защитники“ наши оборонялись под бабскими юбками», — в гневе говорит свидетель боев Сергей. Разбитая украинская техника здесь повсюду Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Они расстреливали дома из танков» Жители Волновахи также своими глазами наблюдали полную неадекватность некоторых украинских военных, которые находясь под сильнодействующими веществами, просто расстреливали с танков многоквартирные дома. «Я просто не понимаю, что они вытворяли. Никакой логики у людей. Они с каким-то диким смехом палили по жилому дому. Разнесли третий этаж из танка. Зачем и почему это было сделано я не понимаю. Словно они пьяные были или под наркотиками. Кстати, труп этого танкиста сейчас на улице валяется», — рассказывает Татьяна. Жители Волновахи уверены, что если бы Украинская армия просто ушла из города, то он остался бы цел. Но ВСУ и нацбаты не просто не хотели покидать город, но и не выпускали из него людей. На восстановление города уйдут годы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Если бы эти шакалы сразу бы ушли, то наш город был бы целый. Их никак не назовешь кроме как шакалами. Они кричали, что они нас защищают, а от кого они нас защищают. Они за нами прятались. Все кто здесь сидел, подтвердят, что это именно так. Пусть идут в свою область на Запад и там свои дома защищают. Нас тут не надо было защищать. Они нас пришли защищать, а оставили после себя разруху. Нацисты поганые. Ленину памятники поснимали, а Бандере памятник поставили. Кто такой Бандера, а кто такой Ленин?» — сокрушается наш собеседник Дмитрий. Волноваха практически зачищена силами армии ДНР, которые продвигаются дальше на юг. Впереди долгие и кровопролитные бои за Мариуполь. Пример Волновахи явно продемонстрировал, что ВСУ и нацбатальоны оставляют после себя выжженную землю. ВСУ прятали технику среди жилых домов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пейзажи Волновахи выглядят так Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Колонна армии ДНР продвигается дальше Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бронетехника армии ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В скором времени украинские символы здесь сменятся символами ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Народная милиция ДНР отрапортовала о полном освобождении города Волноваха, что находится в нескольких десятках километрах от Донецка в южном направлении фронта. Интенсивные бои шли здесь все время с конца февраля — с начала спецоперации по денацификации Украины. Что увидели корреспонденты URA.RU и о чем рассказывают жители города, от которого остались руины — в материале URA.RU. «Как немцы в 43-м» Освобожденная Волноваха предстала корреспондентам URA.RU в полностью разрушенном состоянии. Инфраструктура города уничтожена, в городе гуманитарная катастрофа, на улицах стоит разбитая украинская техника, валяются трупы. В отдельных участках населенного пункта продолжаются зачистки от уцелевших солдат ВСУ и нацбатальонов. «Здесь в 42-43-м годах точно также немцы стояли, как эти нацики из украинской армии. Тоже разрушали последнее перед отходом, точно как эти нелюди», — говорит местная жительница. Город, лежащий в руинах — это полностью заслуга украинской армии, не устают повторять местные жители. «Украинская армия зашла в наш сюда и без врага и раздолбала наш город самостоятельно. Два танка стояло в нашем микрорайоне Северном. Он разворачивал свое дуло и стрелял в жилые дома. Они специально стреляли в центр города», — говорит жительница Волновахи Татьяна. Сейчас в городе нет отопления, воды, электричества и связи. Люди вынуждены пережидать холодные ночи в подвалах, где укутавшись в одеяла и теплую одежду еще хоть как-то можно согреться. «Ночевать в подвалах мы уже привыкли. Сейчас хотя бы прекратятся обстрелы», — в один голос говорят горожане. По их словам, украинские военные, отстреливаясь по позициям ДНР, прятали технику за жилыми домами. И так продолжалось на протяжении всех боевых действий в Волновахе. «Сидели и не знали, что с нами будет. Бой длился 3,5 часа. „Град“ ложился как дождь постоянно. И задыхались пороховыми газами. Украинские войска выехали, отстрелялись и снова спрятались среди жилых домов. Поэтому дома и пострадали. Они укреплялись в жилых домах на втором третьем этажах. Там размещались пулеметные гнезда, где они сидели и оборонялись. „Защитники“ наши оборонялись под бабскими юбками», — в гневе говорит свидетель боев Сергей. «Они расстреливали дома из танков» Жители Волновахи также своими глазами наблюдали полную неадекватность некоторых украинских военных, которые находясь под сильнодействующими веществами, просто расстреливали с танков многоквартирные дома. «Я просто не понимаю, что они вытворяли. Никакой логики у людей. Они с каким-то диким смехом палили по жилому дому. Разнесли третий этаж из танка. Зачем и почему это было сделано я не понимаю. Словно они пьяные были или под наркотиками. Кстати, труп этого танкиста сейчас на улице валяется», — рассказывает Татьяна. Жители Волновахи уверены, что если бы Украинская армия просто ушла из города, то он остался бы цел. Но ВСУ и нацбаты не просто не хотели покидать город, но и не выпускали из него людей. «Если бы эти шакалы сразу бы ушли, то наш город был бы целый. Их никак не назовешь кроме как шакалами. Они кричали, что они нас защищают, а от кого они нас защищают. Они за нами прятались. Все кто здесь сидел, подтвердят, что это именно так. Пусть идут в свою область на Запад и там свои дома защищают. Нас тут не надо было защищать. Они нас пришли защищать, а оставили после себя разруху. Нацисты поганые. Ленину памятники поснимали, а Бандере памятник поставили. Кто такой Бандера, а кто такой Ленин?» — сокрушается наш собеседник Дмитрий. Волноваха практически зачищена силами армии ДНР, которые продвигаются дальше на юг. Впереди долгие и кровопролитные бои за Мариуполь. Пример Волновахи явно продемонстрировал, что ВСУ и нацбатальоны оставляют после себя выжженную землю.