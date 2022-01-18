Число безработных ямальцев составило 1 621 человек, а свободных рабочий мест — 15 809 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По сравнению с прошлым годом в ЯНАО снизилось число безработных граждан, однако спрос рабочей силы все равно значительно превышает предложение. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства.

«Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения автономного округа, с начала года снизилась на 4 861 человека, и на 01 января 2022 года составила 1 621 человек. В сравнении с прошлым годом в структуре граждан, ищущих работу, отмечаются изменения по следующим категориям: длительно (более года) не работающие — уменьшение на 7,9 процентных пункта (11,5%), впервые ищущие работу — уменьшение на 6,1 процентный пункт (9,3%), женщины — уменьшение на 2,7 процентных пункта (54,6%)», — говорится в документе.

При этом, по информации службы занятости населения ЯНАО, во всех муниципалитетах региона спрос превышает предложение рабочей силы. Потребность в работниках с начала 2022 года составила 15 809 рабочих мест, в том числе 64% по рабочим профессиям.

Больше всего работников требуется в Новый Уренгой — там опубликовано более четырех тысяч вакансий о работе, а число граждан в поиске работы составило 226 человек. Специалисты в сферах строительства (31%), транспортировки и хранения (12%), добычи полезных ископаемых (12%) оказались самыми востребованными.

Ранее URA.RU сообщало, что на hh.ru самой востребованной у работодателей ЯНАО за 2021 год стала вакансия водителя. При этом больше всего вакансий было представлено в сфере строительства и недвижимости.

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