Мишустин определил союзника, который поможет выдержать санкции

Давление Запада ускорило объединение стран

14 марта 2022 в 22:59 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел переговоры с коллегой из союзного государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции Запада ускорили интеграцию России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Эта тема стала главной 14 марта на переговорах премьер-министра Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Эксперты объясняют, что страны помогут друг другу решить значительную часть экономических проблем и выдержать давление Запада. В приветственном слове Мишустин отметил, что визит Головченко в Москву проходит в развитие состоявшихся 11 марта переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Нам необходимо согласовать действия по решениям, принятым на высшем уровне», — уточнил премьер-министр РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко согласовали действия по решениям, принятым 11 марта на президентском уровне В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией, обратил внимание Мишустин. «Страны Запада оказывают сегодня масштабное санкционное давление на РФ, на Белоруссию. И в этой ситуации мы принимаем скоординированные меры, чтобы защитить нашу экономическую безопасность и технологический суверенитет. Прежде всего, считаем надо усилить интеграцию в Союзном государстве», — сказал премьер-министр РФ. По словам Мишустина, власти обеих стран занимаются сближением в налоговой, таможенной сферах, в антимонопольном законодательстве, формируют правила работы в финансовой и банковской областях. Страны продолжают реализацию инвестпроектов, ускоряют запуск инициатив, укрепляют цепочки поставок, расширяют программы импортозамещения. «Нелегитимные экономические санкции не смогут помешать продвижению интеграции в Союзном государстве и дальнейшему развитию наших отношений. Роман Головченко предложил перейти на новое ценообразование при продаже нефти для Белоруссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мы готовы обсудить задачи торгово-экономического сотрудничества, которые поставили главы наших государств», — заключил Мишустин и передал слово коллеге из Белоруссии. Головченко рассказал об ситуации в своей стране, которая также оказалась под санкциями. «С учетом высокой уязвимости белорусской экономики к внешним шокам рассчитываем на поддержку РФ. Мы подтверждаем готовность экономической интеграции в рамках Союзного государства. Но, в связи с изменением обстановки, есть острая необходимость оперативной реализации мер поддержки, которые относились „на потом“», — заявил Головченко. Премьер-министр Белоруссии предложил нарастить поставки продукции машиностроения в Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Он предложил реструктурировать «задолженность по госкредитам правительства и финансовых институтов России», перейти на новые цены за российскую нефть, зафиксировать цены на газ и привязать их стоимость к ближайшим российским регионам. Кроме того, нарастить поставки продукции белорусского машиностроения в Россию. «Предстоит работа отраслевых министерств, для того чтобы задействовать потенциал по замещению выпадающих поставок по импорту. Это и полноценное участие оборонного сектора экономики Белоруссии в гособоронзаказе РФ, снятие административных барьеров в военно-техническом сотрудничестве. Мы эту сферу как-то не особо обсуждали в последнее время, тем не менее я считаю, что она зря у нас выпала», — заметил Головченко. Россия и Белоруссия решают проблемы взаимного расчета в условиях санкций, отмечают эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Белоруссии выгодно сотрудничать с Россией, полагает глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. «У нас две отдельные экономики, две отдельные валюты. Россия и ранее дотировала экономику Белоруссии, предоставляя льготы на газ и нефть. Но на этом кооперация заканчивалась. Сейчас Союзное государство превращается в реальность. Понятно, что никто не заинтересован в том, чтобы на месте двух государств появилось единое, это все равно будет конфедерация», — считает собеседник. За сближение с Белоруссией России придется решить экономические проблемы соседей, отмечает главный редактор издания «Евразия эксперт» Вячеслав Сутырин. По его словам, одна из тем повестки — транзит калийных удобрений, который был прерван, так как Литва расторгла соглашение. Калийная отрасль — один из основных источников белорусского бюджета. Статья по теме Путин представил союзника по борьбе с санкциями США и Европы «Один из ключевых вопросов сегодня — взаимные платежи в условиях санкций. Товарооборот между Россией и Белоруссией огромный. Нельзя допустить остановки взаимных расчетов», — уточнил эксперт. Белоруссия перестала метаться в стратегии многовекторности, и там поняли, что их будущее в более тесном союзе с Россией, считает политолог, сотрудник МГИМО Виктор Мизин. «Санкции — не сахар. Они оказывают существенное давление на экономику двух союзных стран и противостоять им придется вместе, потому что обвиняются вместе. Несмотря на то, что на бумаге мы Союзное государство, процесс слияния, в том числе экономик, идет очень медленно. Вероятно, давление, как это часто бывает в мировой истории, ускорит этот процесс и страны начнут двигаться вперед, как исторически единые и братские славянские народы», — резюмировал эксперт. 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Санкции Запада ускорили интеграцию России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Эта тема стала главной 14 марта на переговорах премьер-министра Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Эксперты объясняют, что страны помогут друг другу решить значительную часть экономических проблем и выдержать давление Запада. В приветственном слове Мишустин отметил, что визит Головченко в Москву проходит в развитие состоявшихся 11 марта переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Нам необходимо согласовать действия по решениям, принятым на высшем уровне», — уточнил премьер-министр РФ. В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией, обратил внимание Мишустин. «Страны Запада оказывают сегодня масштабное санкционное давление на РФ, на Белоруссию. И в этой ситуации мы принимаем скоординированные меры, чтобы защитить нашу экономическую безопасность и технологический суверенитет. Прежде всего, считаем надо усилить интеграцию в Союзном государстве», — сказал премьер-министр РФ. По словам Мишустина, власти обеих стран занимаются сближением в налоговой, таможенной сферах, в антимонопольном законодательстве, формируют правила работы в финансовой и банковской областях. Страны продолжают реализацию инвестпроектов, ускоряют запуск инициатив, укрепляют цепочки поставок, расширяют программы импортозамещения. «Нелегитимные экономические санкции не смогут помешать продвижению интеграции в Союзном государстве и дальнейшему развитию наших отношений. Мы готовы обсудить задачи торгово-экономического сотрудничества, которые поставили главы наших государств», — заключил Мишустин и передал слово коллеге из Белоруссии. Головченко рассказал об ситуации в своей стране, которая также оказалась под санкциями. «С учетом высокой уязвимости белорусской экономики к внешним шокам рассчитываем на поддержку РФ. Мы подтверждаем готовность экономической интеграции в рамках Союзного государства. Но, в связи с изменением обстановки, есть острая необходимость оперативной реализации мер поддержки, которые относились „на потом“», — заявил Головченко. Он предложил реструктурировать «задолженность по госкредитам правительства и финансовых институтов России», перейти на новые цены за российскую нефть, зафиксировать цены на газ и привязать их стоимость к ближайшим российским регионам. Кроме того, нарастить поставки продукции белорусского машиностроения в Россию. «Предстоит работа отраслевых министерств, для того чтобы задействовать потенциал по замещению выпадающих поставок по импорту. Это и полноценное участие оборонного сектора экономики Белоруссии в гособоронзаказе РФ, снятие административных барьеров в военно-техническом сотрудничестве. Мы эту сферу как-то не особо обсуждали в последнее время, тем не менее я считаю, что она зря у нас выпала», — заметил Головченко. Белоруссии выгодно сотрудничать с Россией, полагает глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. «У нас две отдельные экономики, две отдельные валюты. Россия и ранее дотировала экономику Белоруссии, предоставляя льготы на газ и нефть. Но на этом кооперация заканчивалась. Сейчас Союзное государство превращается в реальность. Понятно, что никто не заинтересован в том, чтобы на месте двух государств появилось единое, это все равно будет конфедерация», — считает собеседник. За сближение с Белоруссией России придется решить экономические проблемы соседей, отмечает главный редактор издания «Евразия эксперт» Вячеслав Сутырин. По его словам, одна из тем повестки — транзит калийных удобрений, который был прерван, так как Литва расторгла соглашение. Калийная отрасль — один из основных источников белорусского бюджета. «Один из ключевых вопросов сегодня — взаимные платежи в условиях санкций. Товарооборот между Россией и Белоруссией огромный. Нельзя допустить остановки взаимных расчетов», — уточнил эксперт. Белоруссия перестала метаться в стратегии многовекторности, и там поняли, что их будущее в более тесном союзе с Россией, считает политолог, сотрудник МГИМО Виктор Мизин. «Санкции — не сахар. Они оказывают существенное давление на экономику двух союзных стран и противостоять им придется вместе, потому что обвиняются вместе. Несмотря на то, что на бумаге мы Союзное государство, процесс слияния, в том числе экономик, идет очень медленно. Вероятно, давление, как это часто бывает в мировой истории, ускорит этот процесс и страны начнут двигаться вперед, как исторически единые и братские славянские народы», — резюмировал эксперт.