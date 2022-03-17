Паралимпиада в Ханты-Мансийске за день переплюнула пекинскую

Как живут спортсмены пяти стран. Эксклюзивные кадры URA.RU

17 марта 2022 в 21:35 Размер текста - 17 +

Паралимпийские игры в Ханты-Мансийске будут идти до 21 марта Фото: Павел Маркуш © URA.RU статья из сюжета Паралимпийские игры-2022 Паралимпиаде в ХМАО за день до официального открытия удалось создать праздник для спортсменов и фанатов, чего не удалось турниру в Пекине. Таким мнением с URA.RU поделились представители сборных Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и России в паралимпийской деревне. В Китае помешали коронавирусные ограничения, а в России нашли выход. О том, чем и как живут спортсмены — в материале URA.RU. Гостиница «Олимпийская» в столице ХМАО на данный момент является самым адаптивным и удобным местом для паралимпийцев в сфере гостеприимства города. Именно поэтому мест свободных здесь уже нет. «До 21 марта вы не сможете забронировать у нас номер. Все занято примерно 250 спортсменами, а с ними еще тренера и вспомогательный персонал. Третий этаж у нас полностью рассчитан на колясочников, и еще по три номера на каждом этаже предусматривают возможность размещения людей с ограниченными возможностями», — рассказали на ресепшене. Слова об удобстве подтверждают спортсмены. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по керлингу Анна Карпушина специально для URA.RU провела экскурсию по гостинице и своему номеру. В лифт, кроме Анны и журналиста, на колясках помещается еще двое. Всем хватает места. Они уже привыкли к таким лифтам и ловко маневрируют на ограниченных пространствах. Все выходят на третьем этаже, где располагаются номера спортсменов. Анна отмечает, что на этом этаже нет бортиков, выступов или перепадов высот на полу, что помешало бы проехать коляске. В самом номере видно, что пространство для Анны Карпушиной хватает. Особенно она отмечает удобные кровати, которые спортсмены стали больше ценить после скандала в Пекине, где олимпийцы жаловались на непрочные картонные покрытия. «Несмотря на то, что у гостиницы три звезды — я бы поставила все пять. Можно сравнить с тем, где у нас проходят сборы. А то и лучше», — уточняет Карпушина. Высоко оценила спортсменка и ванную комнату, где есть поручни, а шрифт Брайля может поможет сориентироваться слепым или слабовидящим гостям. Особенно спортсмены отмечают удобные кровати, которые стали больше ценить после скандала в Пекине Фото: Павел Маркуш © URA.RU Коронавирусные ограничения для спортсменов на время соревнований тоже ослабили. Все прибывшие в Ханты-Мансийск, в том числе обслуживающий персонал (среди них журналисты, волонтеры, массажисты и т. п.), должны были пройти бесплатное ПЦР-тестирование на COVID. Это позволило впервые с начала пандемии по-настоящему воплотить культуру Олимпийской деревни, на что жаловались как участники Олимпиады, так и паралимпийцы, столкнувшиеся с COVID-ограничениями. В Ханты-Мансийске спортсмены разных стран спокойно общаются в лобби отеля или на своем этаже. Некоторые из них делятся планами, но в разговорах никто не упоминает причин организации этих соревнований. «Зачем на это отвлекаться? Эти проблемы мы оставили в Пекине. Сюда мы приехали доказывать свою состоятельность и соревноваться друг с другом. Политические вопросы мы не обсуждаем. На это даже времени нет», — рассказал один из россиян, пожелавших остаться анонимным. Это ужин спортсменов 17 марта. Для них доступен шведский стол Фото: Павел Маркуш © URA.RU Кормят спортсменов в Ханты-Мансийске три раза в день. Российская делегация сравнивает питание с пекинским, так как в Китае спортсмены были пару дней, когда ждали решения о допуске к соревнованиям. Приходят к выводу — дома еда вкуснее. «Пища отличается от того, что было в Китае. Там больше спонсоров, была Кока-Кола, мороженное. Естественно, глаза разбегались и брал все подряд. Здесь же более сытная и правильная еда. Хотел бы выделить одно блюдо — на завтра взял себе блины с клюквой. Клюква тут потрясающая», — рассказывают за ужином следж-хоккеисты. В целом выбор среди блюд для спортсменов здесь обширный. Повара учитывают все разнообразие культур и национальностей. При этом в меню пока не было оленины или других югорских деликатесов. Возможно, ими будут удивлять уже после официального открытия, надеются спортсмены. Новость по теме В ХМАО на Паралимпиаду приедут гламурные звезды шоу-бизнеса. Инсайд Чтобы доехать до биатлонного центра или горнолыжного комплекса спортсменам не нужно заказывать специальное такси. Для участников Паралимпиады заказаны специальные шаттлы. «Центр адаптивного спорта Югры осуществляет свою деятельность 15 лет. За это время сформирован достаточный опыт проведения, соревнований среди людей с инвалидностью, в том числе международного уровня. У центра есть собственные спортсооружения в пяти городах и поселке, они обеспечены спецтранспортом для маломобильных групп населения, который соответствует всем требованиям. Мы взаимодействуем со всеми муниципалитетами региона и обеспечиваем материально- техническое сопровождение, чтобы физкультура и спорт инвалидов широко развивался», — рассказывают сотрудники центра адаптивного спорта. О высоком уровне подготовки говорят не только россияне, но и представители союзных стран. Глава делегации паралимпийцев из республики Беларусь Александр Флерко отметил, что они были поражены приемом в Ханты-Мансийске. «Когда прилетели в Ханты-Мансийск, мы были поражены концертом в пять утра. Мы увидели заботу и внимание со стороны организаторов еще в аэропорту. И это еще соревнования не начались. Не знаю, что будет по завершению Паралимпиады». Паралимпийские игры в Ханты-Мансийске пройдут с 16 по 21 марта. На Играх ожидаются приезды помощника президента РФ Игоря Левитина, министра спорта РФ Олега Матыцина и полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Кроме того, на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске выступят певицы Ирина Дубцова и Валерия. Комментировать соревнования будет Дмитрий Губерниев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Паралимпиаде в ХМАО за день до официального открытия удалось создать праздник для спортсменов и фанатов, чего не удалось турниру в Пекине. Таким мнением с URA.RU поделились представители сборных Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и России в паралимпийской деревне. В Китае помешали коронавирусные ограничения, а в России нашли выход. О том, чем и как живут спортсмены — в материале URA.RU. Гостиница «Олимпийская» в столице ХМАО на данный момент является самым адаптивным и удобным местом для паралимпийцев в сфере гостеприимства города. Именно поэтому мест свободных здесь уже нет. «До 21 марта вы не сможете забронировать у нас номер. Все занято примерно 250 спортсменами, а с ними еще тренера и вспомогательный персонал. Третий этаж у нас полностью рассчитан на колясочников, и еще по три номера на каждом этаже предусматривают возможность размещения людей с ограниченными возможностями», — рассказали на ресепшене. Слова об удобстве подтверждают спортсмены. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по керлингу Анна Карпушина специально для URA.RU провела экскурсию по гостинице и своему номеру. В лифт, кроме Анны и журналиста, на колясках помещается еще двое. Всем хватает места. Они уже привыкли к таким лифтам и ловко маневрируют на ограниченных пространствах. Все выходят на третьем этаже, где располагаются номера спортсменов. Анна отмечает, что на этом этаже нет бортиков, выступов или перепадов высот на полу, что помешало бы проехать коляске. В самом номере видно, что пространство для Анны Карпушиной хватает. Особенно она отмечает удобные кровати, которые спортсмены стали больше ценить после скандала в Пекине, где олимпийцы жаловались на непрочные картонные покрытия. «Несмотря на то, что у гостиницы три звезды — я бы поставила все пять. Можно сравнить с тем, где у нас проходят сборы. А то и лучше», — уточняет Карпушина. Высоко оценила спортсменка и ванную комнату, где есть поручни, а шрифт Брайля может поможет сориентироваться слепым или слабовидящим гостям. Коронавирусные ограничения для спортсменов на время соревнований тоже ослабили. Все прибывшие в Ханты-Мансийск, в том числе обслуживающий персонал (среди них журналисты, волонтеры, массажисты и т. п.), должны были пройти бесплатное ПЦР-тестирование на COVID. Это позволило впервые с начала пандемии по-настоящему воплотить культуру Олимпийской деревни, на что жаловались как участники Олимпиады, так и паралимпийцы, столкнувшиеся с COVID-ограничениями. В Ханты-Мансийске спортсмены разных стран спокойно общаются в лобби отеля или на своем этаже. Некоторые из них делятся планами, но в разговорах никто не упоминает причин организации этих соревнований. «Зачем на это отвлекаться? Эти проблемы мы оставили в Пекине. Сюда мы приехали доказывать свою состоятельность и соревноваться друг с другом. Политические вопросы мы не обсуждаем. На это даже времени нет», — рассказал один из россиян, пожелавших остаться анонимным. Кормят спортсменов в Ханты-Мансийске три раза в день. Российская делегация сравнивает питание с пекинским, так как в Китае спортсмены были пару дней, когда ждали решения о допуске к соревнованиям. Приходят к выводу — дома еда вкуснее. «Пища отличается от того, что было в Китае. Там больше спонсоров, была Кока-Кола, мороженное. Естественно, глаза разбегались и брал все подряд. Здесь же более сытная и правильная еда. Хотел бы выделить одно блюдо — на завтра взял себе блины с клюквой. Клюква тут потрясающая», — рассказывают за ужином следж-хоккеисты. В целом выбор среди блюд для спортсменов здесь обширный. Повара учитывают все разнообразие культур и национальностей. При этом в меню пока не было оленины или других югорских деликатесов. Возможно, ими будут удивлять уже после официального открытия, надеются спортсмены. Чтобы доехать до биатлонного центра или горнолыжного комплекса спортсменам не нужно заказывать специальное такси. Для участников Паралимпиады заказаны специальные шаттлы. «Центр адаптивного спорта Югры осуществляет свою деятельность 15 лет. За это время сформирован достаточный опыт проведения, соревнований среди людей с инвалидностью, в том числе международного уровня. У центра есть собственные спортсооружения в пяти городах и поселке, они обеспечены спецтранспортом для маломобильных групп населения, который соответствует всем требованиям. Мы взаимодействуем со всеми муниципалитетами региона и обеспечиваем материально- техническое сопровождение, чтобы физкультура и спорт инвалидов широко развивался», — рассказывают сотрудники центра адаптивного спорта. О высоком уровне подготовки говорят не только россияне, но и представители союзных стран. Глава делегации паралимпийцев из республики Беларусь Александр Флерко отметил, что они были поражены приемом в Ханты-Мансийске. «Когда прилетели в Ханты-Мансийск, мы были поражены концертом в пять утра. Мы увидели заботу и внимание со стороны организаторов еще в аэропорту. И это еще соревнования не начались. Не знаю, что будет по завершению Паралимпиады». Паралимпийские игры в Ханты-Мансийске пройдут с 16 по 21 марта. На Играх ожидаются приезды помощника президента РФ Игоря Левитина, министра спорта РФ Олега Матыцина и полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Кроме того, на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске выступят певицы Ирина Дубцова и Валерия. Комментировать соревнования будет Дмитрий Губерниев.