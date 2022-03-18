«От Мариуполя остались руины». Жуткие кадры разгромленного города

Войска продвигаются вглубь Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Войска ДНР при поддержке армии РФ продолжают зачищать окраины Мариуполя, постепенно прорываясь вглубь города. Благодаря работе военных, наконец, заработали гуманитарные коридоры и люди начали массово покидать самую горячую точку на военном фронте Донбасса. О том, как выглядят руины Мариуполя и что говорят выжившие — в материале URA.RU.

Корреспондентам URA.RU удалось побывать в черте города Мариуполь, которая сейчас кажется относительно безопасной — это 18-й и 22-й микрорайоны города. Увиденное поражает воображение — картинка словно из постапокалиптического кино. Разрушенные многоэтажные дома, покрытые копотью. Разбитые автомобили, осколки от снарядов, неразорвавшиеся мины, воронки от взрывов и тысячи людей, стремящихся как можно скорее покинуть мариупольский ад.

Блокпосты на выезде из Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Люди покидают город пешком Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На выезде из города образовалась пробка из сотни автомобилей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На выезде из городской черты КПП. Перед ним пробка из сотни автомобилей. У многих разбиты стекла, а в салоне измученные войной люди. Часть машин увешана белыми флагами и надписями, что в салоне дети. Это страховка от обстрелов. Выезжающие автомобили из города активно обстреливали ВСУ и нацбатальоны, но видимо даже у них еще осталась хоть какая-то человечность, если наличие в салоне детей останавливало их от кровопролития.

На КПП солдаты армии ДНР досматривают каждый автомобиль. Мужчин проверяют на наличие националистических татуировок и следов от использования оружия. Участники нацбатальонов могут предпринять попытку выбраться из города, переодевшись в гражданскую одежду — отсюда и такие меры предосторожности.

Многие автомобили повреждены Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В многоэтажных домах укреплялись бойцы «Азова» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Люди выносят еду из уцелевших магазинов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Неподалеку разрушенные торговые центры. Здесь шли активные бои. Видны следы последствия обстрелов артиллерии. Из разрушенного магазина Metro люди выносят еду и воду. В городе сейчас гуманитарная катастрофа, но в скором времени сюда буду направлены колонны помощи из России и ДНР. Здесь же морг, на территории которого укреплялись бойцы полка «Азов». Там обнаружили «коктейли Молотова» и множество трупов, сложенных друг на друга.

По словам мариупольцев, спешащих покинуть город, в городе не осталось практически ничего целого. Впоследствии интенсивных боев уничтожена практически вся инфраструктура города. «Нет Мариуполя. Все снесено и аптеки и больницы. Люди мертвые лежат на улицах. Люди голодают. Стариков осталось много голодных. Мы уехали, оставили какие-то продукты, может соседи разберут», — рассказала нам одна из покидающих город жительниц.

Мужчин проверяют на наличие татуировок и следов от использования оружия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Эвакуация людей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Машины помечали специально, чтобы не попасть под обстрелы украинских военных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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