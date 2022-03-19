Как в условиях войны и санкций работает донецкий McDonald’s

В ДНР призывают российский бизнес не паниковать и последовать их примеру — «ДонМак»

19 марта 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Сотрудница сети ресторанов «ДонМак» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Донбасс в 2014—2016 годах пережил кровавую бойню, которая не только стоила региону множества жизней, но и полностью разрушила экономику. Однако на руинах стали возникать новые и восстанавливаться старые предприятия с вполне узнаваемыми брендами. Корреспонденты URA.RU в Донецке отправились в сеть фастфуда «ДонМак», что пришла на смену знаменитым ресторанам McDonald’s, и разузнали, как строить бизнес в условиях войны и санкций. Фаза активных боевых действия на Донбассе в период 2014—2016 годов имела для региона тяжелые экономические последствия. В период кровавой бойни из региона ушли практически все иностранные инвесторы, западные бренды и крупные торговые сети. Продуктовая блокада со стороны Украины, на которую были завязаны основные торговые цепочки, фактически добила умирающую экономику региона. Однако в 2016 году на опустевшем рынке стали образовываться новые предприятия и торговые сети. В Донецке местные предприниматели сумели восстановить популярную сеть фастфуда McDonald’s, но назвали ее более понятным для жителей Донбасса именем — «ДонМак». Логотип лишь несколько видеоизменили Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Донецке сейчас три ресторана быстрого питания «ДонМак». Все они расположены в самых многолюдных местах города, в тех же самых помещениях, где и располагались до 2014 года рестораны McDonald’s. Яркую вывеску «ДонМак» можно заметить издалека и если у вас проблемы со зрением, то ее вполне можно спутать с логотипом знаменитой американской сети. Хозяева «ДонМака» не стали долго думать над логотипом и названием, а решили лишь внести небольшие изменения, дабы посетителям было удобно. По словам управляющей сетью ресторанов «ДонМак» в Донецке Нины, возобновить работу сети в Донецке было нелегко, но огромный опыт, полученный за годы работы в McDonald’s, стал отличным подспорьем. «McDonald’s еще при Украине стал моим первым местом работы. До начала войны я отработала там 10 лет, пройдя все ступени от рядового сотрудника до управляющего точкой. Однако война в 2014, увы, привела к закрытию заведений в Донецке, и я осталась без работы. После окончания активных боевых действий в 2016 году, один из местных предпринимателей решил реанимировать сеть ресторанов. Меня пригласили заняться этим нелегким делом. Решено было сменить название сети, оставив схожий с McDonald’s логотип, и запустить точки в тех же помещениях, где работала американская сеть. Именно поэтому, у нас тут очень знакомы вам элементы интерьера. Скажу сразу, это был нелегко. Но мы постарались, и уже шестой год к нам приходят довольные и счастливые люди. Все они конечно поклонники McDonald’s, но в ДНР от теперь именуется «ДонМак»», — рассказывает Нина. В «ДонМак» полностью сохранили технологию приготовления блюд Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В течение короткого периода первому ресторану «ДонМак» удалось восстановить всю технологию производства продуктов и наладить цепочки поставок. Сейчас практические все необходимые ингредиенты приобретаются у местных поставщиков. Управляющая сетью «ДонМак» в Донецке Нина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Когда мы открыли свою первую точку в 2016 году, многое пришлось реставрировать, восстанавливать, брать в аренду, покупать. До сих пор многое оборудование у нас находится в аренде. Сейчас в основном мы закупаемся у местных поставщиков. Лишь немногое необходимое приобретается за границей. В 2016 году мы полностью восстановили технологию приготовления продуктов. Мне это было сделать не сложно, поскольку за 10 лет в McDonald’s я полностью усвоила все бизнес-процессы. Сейчас наша технология приготовления абсолютна идентична той, что использует американская сеть в России. Все составы идентичны. Единственное, что мы прибегаем к услугам местных поставщиков продуктов и упаковки. В остальном абсолютно все идентично», — делится с нами управляющая сетью. В «ДонМак» ничуть не переживают из-за потенциальных претензий по поводу логотипа и названия некоторых блюд в меню, которые могут возникнуть у правообладателей бренда. »«ДонМак — это «ДонМак». Мы же отдельное государство, и им сейчас до нас никакого дела, как впрочем и нам до них. Некоторые узнаваемые наименования продуктов мы чуть-чуть переиначили, чтобы людям было проще адаптироваться», — отмечает Нина. Названия блюд также почти не изменились Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Воскрешение McDonald’s в ДНР пусть и под другим названием стало символом долгожданного мира и независимости в республике. «С 2016 года у нас в ресторанах всегда полно народу. Все были рады, что McDonald’s вернулся пусть и немного в обновленном виде. Очень сильный поток был в 2016 году. По мере открытия других точек продажи лишь росли. Закрываться мы не собираемся даже на сегодняшний довольно тяжелый момент. Даже сейчас из фастфуда мы едва ли не единственные, кто в такой тяжелый момент продолжает работать. Даже несмотря на перебои с поставками и военным положением», — подчеркивает Нина. В Донецке призывают россиян не паниковать Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Как подчеркивает наша собеседница, уход McDonald’s и возможность не работать по лекалам сети, дает большую свободу для творчества. «Для себя сделали два вывода. Мы будем соответствовать всем стандартам качества McDonald’s, но состав меню можем определять сами. Поэтому, у нас постоянно появляются какие-то новинки, что лишь идет на пользу бизнесу. В этом плане мы полностью независимы», — говорит Нина. В «ДонМаке» призывают не паниковать россиян и российский бизнес. Здесь уверены, что справиться можно с любыми трудностями. Нужно лишь упорно работать. «Самое главное это не паниковать. На самом деле сырье есть, все есть. Перепрофилироваться и перейти на местных поставщиков не так уж и сложно. Максимум это займет у вас два-три месяца. С такими большими объемами и таким большим выбором, который есть в России. Ничего не стоит закупать упаковку не заграницей, а у местных поставщиков. Тем самым вы дадите рабочие места и сохраните рабочие места. Так что — меньше паники больше дел», — подытоживает наша собеседница. Несмотря на сложное положение дел в ДНР, сеть «ДонМак» оптимистично смотрит в будущее и планирует расширять свое присутствие в Донецкой народной республике.

Донбасс в 2014—2016 годах пережил кровавую бойню, которая не только стоила региону множества жизней, но и полностью разрушила экономику. Однако на руинах стали возникать новые и восстанавливаться старые предприятия с вполне узнаваемыми брендами. Корреспонденты URA.RU в Донецке отправились в сеть фастфуда «ДонМак», что пришла на смену знаменитым ресторанам McDonald’s, и разузнали, как строить бизнес в условиях войны и санкций. Фаза активных боевых действия на Донбассе в период 2014—2016 годов имела для региона тяжелые экономические последствия. В период кровавой бойни из региона ушли практически все иностранные инвесторы, западные бренды и крупные торговые сети. Продуктовая блокада со стороны Украины, на которую были завязаны основные торговые цепочки, фактически добила умирающую экономику региона. Однако в 2016 году на опустевшем рынке стали образовываться новые предприятия и торговые сети. В Донецке местные предприниматели сумели восстановить популярную сеть фастфуда McDonald’s, но назвали ее более понятным для жителей Донбасса именем — «ДонМак». В Донецке сейчас три ресторана быстрого питания «ДонМак». Все они расположены в самых многолюдных местах города, в тех же самых помещениях, где и располагались до 2014 года рестораны McDonald’s. Яркую вывеску «ДонМак» можно заметить издалека и если у вас проблемы со зрением, то ее вполне можно спутать с логотипом знаменитой американской сети. Хозяева «ДонМака» не стали долго думать над логотипом и названием, а решили лишь внести небольшие изменения, дабы посетителям было удобно. По словам управляющей сетью ресторанов «ДонМак» в Донецке Нины, возобновить работу сети в Донецке было нелегко, но огромный опыт, полученный за годы работы в McDonald’s, стал отличным подспорьем. «McDonald’s еще при Украине стал моим первым местом работы. До начала войны я отработала там 10 лет, пройдя все ступени от рядового сотрудника до управляющего точкой. Однако война в 2014, увы, привела к закрытию заведений в Донецке, и я осталась без работы. После окончания активных боевых действий в 2016 году, один из местных предпринимателей решил реанимировать сеть ресторанов. Меня пригласили заняться этим нелегким делом. Решено было сменить название сети, оставив схожий с McDonald’s логотип, и запустить точки в тех же помещениях, где работала американская сеть. Именно поэтому, у нас тут очень знакомы вам элементы интерьера. Скажу сразу, это был нелегко. Но мы постарались, и уже шестой год к нам приходят довольные и счастливые люди. Все они конечно поклонники McDonald’s, но в ДНР от теперь именуется «ДонМак»», — рассказывает Нина. В течение короткого периода первому ресторану «ДонМак» удалось восстановить всю технологию производства продуктов и наладить цепочки поставок. Сейчас практические все необходимые ингредиенты приобретаются у местных поставщиков. «Когда мы открыли свою первую точку в 2016 году, многое пришлось реставрировать, восстанавливать, брать в аренду, покупать. До сих пор многое оборудование у нас находится в аренде. Сейчас в основном мы закупаемся у местных поставщиков. Лишь немногое необходимое приобретается за границей. В 2016 году мы полностью восстановили технологию приготовления продуктов. Мне это было сделать не сложно, поскольку за 10 лет в McDonald’s я полностью усвоила все бизнес-процессы. Сейчас наша технология приготовления абсолютна идентична той, что использует американская сеть в России. Все составы идентичны. Единственное, что мы прибегаем к услугам местных поставщиков продуктов и упаковки. В остальном абсолютно все идентично», — делится с нами управляющая сетью. В «ДонМак» ничуть не переживают из-за потенциальных претензий по поводу логотипа и названия некоторых блюд в меню, которые могут возникнуть у правообладателей бренда. »«ДонМак — это «ДонМак». Мы же отдельное государство, и им сейчас до нас никакого дела, как впрочем и нам до них. Некоторые узнаваемые наименования продуктов мы чуть-чуть переиначили, чтобы людям было проще адаптироваться», — отмечает Нина. Воскрешение McDonald’s в ДНР пусть и под другим названием стало символом долгожданного мира и независимости в республике. «С 2016 года у нас в ресторанах всегда полно народу. Все были рады, что McDonald’s вернулся пусть и немного в обновленном виде. Очень сильный поток был в 2016 году. По мере открытия других точек продажи лишь росли. Закрываться мы не собираемся даже на сегодняшний довольно тяжелый момент. Даже сейчас из фастфуда мы едва ли не единственные, кто в такой тяжелый момент продолжает работать. Даже несмотря на перебои с поставками и военным положением», — подчеркивает Нина. Как подчеркивает наша собеседница, уход McDonald’s и возможность не работать по лекалам сети, дает большую свободу для творчества. «Для себя сделали два вывода. Мы будем соответствовать всем стандартам качества McDonald’s, но состав меню можем определять сами. Поэтому, у нас постоянно появляются какие-то новинки, что лишь идет на пользу бизнесу. В этом плане мы полностью независимы», — говорит Нина. В «ДонМаке» призывают не паниковать россиян и российский бизнес. Здесь уверены, что справиться можно с любыми трудностями. Нужно лишь упорно работать. «Самое главное это не паниковать. На самом деле сырье есть, все есть. Перепрофилироваться и перейти на местных поставщиков не так уж и сложно. Максимум это займет у вас два-три месяца. С такими большими объемами и таким большим выбором, который есть в России. Ничего не стоит закупать упаковку не заграницей, а у местных поставщиков. Тем самым вы дадите рабочие места и сохраните рабочие места. Так что — меньше паники больше дел», — подытоживает наша собеседница. Несмотря на сложное положение дел в ДНР, сеть «ДонМак» оптимистично смотрит в будущее и планирует расширять свое присутствие в Донецкой народной республике.