Как солдаты ДНР и ВСУ в Мариуполе бьются за каждый дом

Спецрепортаж из эпицентра, где мирные жители добывают еду под обстрелами ВСУ

20 марта 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

Мариуполь находится в осаде Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Войска армии ДНР медленно вгрызаются в кварталы Мариуполя, но бои по-прежнему идут на окраинах, которые лежат в руинах. Горожане, оставшиеся существовать в условиях боевых действий, вынуждены добивать себе пропитание в разгромленных супермаркетах и складах. Как выживают и о чем молят жители Мариуполя, попавшие под перекрестный огонь — в материале URA.RU. На подступах к Мариуполю раскидана разбитая гражданская и военная техника, а виднеющиеся вдалеке вершины спального района, окутывает черный дым. Апокалиптическую картину дополняет аранжировка постоянно работающей артиллерии. Журналистов, прибывших на место, строго просят не расходиться. Если уйти от точки сбора всего на несколько кварталов в сторону, то можно легко попасть под огонь. Бои ведутся совсем близко, а в условиях крупного города, понять, откуда начнут стрелять невозможно и вовсе. Тем более, что для украинских нацбатальонов подстрелить представителя российской прессы сейчас считается за честь. Выезд из Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Разрушенный торговый центр Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Люди уносят припасы в укрытие Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Точка сбора — это трамвайное кольцо. Неподалеку еще недавно стояли крупные торговые центры и продовольственные базы. Сейчас часть из них сгорели, а другие стали единственным спасением для терпящих гуманитарную катастрофу местных жителей. Там, те, кто еще в силах, разбирают последнее съестное и все необходимое, что может помочь выжить в текущей ситуации. В руинах находятся практически все многоэтажные дома поблизости. Наиболее пострадали именно верхние этажи — туда работала артиллерия. В этих домах укреплялись украинские военные, загоняя мирных жителей в подвалы. Окраины Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Дни люди пережидают у подъездов жилых домов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сейчас в городской черте Мариуполя опасно ходить в принципе. Повсюду неразорвавшиеся снаряды, мины, растяжки. От этого еще страшнее наблюдать за людьми, которые по каким-то причинам решили остаться в воюющем городе. Они небольшими группами несут загруженные тележки или мешки в свои укрытия в подвалах или еще уцелевших квартирах. Так выглядят масштабы гуманитарной катастрофы в Маруполе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Заходим во двор жилого дома. Активно шумит артиллерия. В соседнем квартале слышна огнестрельная стрельба. У подъезда собрались несколько человек — в основном пенсионеры. Две женщина с собачками на руках, которых они заботливо закутали в одеяла. В их глазах непонимание и шок от происходящего. «Вы знаете, мы просто и представить себе не могли что такое возможно. Вот это вот все вокруг — стрельба, разруха, смерти. Нам кажется, что это все нереально, а завтра мы проснемся, и все будет как раньше. Мирная жизнь, работа, дети, играющие во дворе», — говорит местная жительница Инна. Активную фазу войны в этих квартала пережидали в подвале. Находиться в квартирах, по словам местных, было просто страшно и небезопасно. Свидетели сражений на окраинах Мариуполя, рассказывают журналистам то, что нам уже приходилось слышать в других освобожденных городах. Украинские военные фактически прикрывались мирными жителями, используя их как живой щит. Украинские военные использовали людей в качестве живого щита Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Они постоянно загоняли свою технику сюда между домов. Затем палили куда-то в сторону от города — видимо по позициям противника, а после этого сразу же смывались. И затем сюда летело все подряд. Они же нас просто подставляли. Мы им говорим: „Ну если вы хотите воевать, то идите в поле, что же вы отсюда то стреляете“. Естественно на нас ноль внимания. Даже тела наших соседей не помогли убрать. Сказали, закапывайте в землю. А как мы закопаем? Земля же мерзлая», — говорит Инна. Среди всеобщего хаоса находится место и героическому поступку. Например, местный житель Александр, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, регулярно делает вылазки в местный сгоревший супермаркет и добывает там еду для всех соседей, кто просто физически не в состоянии этого делать. Во время активной фазы боев он же вытаскивал из горящих квартир своих соседей. Продовольственная база в Мариуполе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Шокирует обстановка и на расположенной неподалеку продовольственной базе. В округе это едва ли не единственное место, где еще можно раздобыть еду и вещи первой необходимости. Толпы людей здесь набирают полные сумки, баулы и даже поддоны, которые тащат до своих убежищ. Из-за отсутствия воды, электричества и газа, готовить приходится прямо на костре возле подъезда. Больше разрушений и гуманитарной катастрофы в Мариуполе шокирует полное незнание местных жителей о происходящем в мире. Они уже несколько недель сидят не только без еды, но и в полном информационном вакууме. «Вы нам скажите, что происходит в мире? Зеленский еще у власти? Украину еще не разделили? Что там, на западных территориях? Мы ведь тут не понимаем, что происходит. Неужели началась Третья мировая?» — задают нам вопросы жители Мариуполя. Пытаемся успокоить и объяснить, что пока все в порядке. Но у нас и самих нет на эти вопросы полноценных ответов. Жилые дома разгромлены Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Люди несут еду разрушенных магазинов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На блокпостах каждого выезжающего проверяют военные Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Войска армии ДНР медленно вгрызаются в кварталы Мариуполя, но бои по-прежнему идут на окраинах, которые лежат в руинах. Горожане, оставшиеся существовать в условиях боевых действий, вынуждены добивать себе пропитание в разгромленных супермаркетах и складах. Как выживают и о чем молят жители Мариуполя, попавшие под перекрестный огонь — в материале URA.RU. На подступах к Мариуполю раскидана разбитая гражданская и военная техника, а виднеющиеся вдалеке вершины спального района, окутывает черный дым. Апокалиптическую картину дополняет аранжировка постоянно работающей артиллерии. Журналистов, прибывших на место, строго просят не расходиться. Если уйти от точки сбора всего на несколько кварталов в сторону, то можно легко попасть под огонь. Бои ведутся совсем близко, а в условиях крупного города, понять, откуда начнут стрелять невозможно и вовсе. Тем более, что для украинских нацбатальонов подстрелить представителя российской прессы сейчас считается за честь. Точка сбора — это трамвайное кольцо. Неподалеку еще недавно стояли крупные торговые центры и продовольственные базы. Сейчас часть из них сгорели, а другие стали единственным спасением для терпящих гуманитарную катастрофу местных жителей. Там, те, кто еще в силах, разбирают последнее съестное и все необходимое, что может помочь выжить в текущей ситуации. В руинах находятся практически все многоэтажные дома поблизости. Наиболее пострадали именно верхние этажи — туда работала артиллерия. В этих домах укреплялись украинские военные, загоняя мирных жителей в подвалы. Сейчас в городской черте Мариуполя опасно ходить в принципе. Повсюду неразорвавшиеся снаряды, мины, растяжки. От этого еще страшнее наблюдать за людьми, которые по каким-то причинам решили остаться в воюющем городе. Они небольшими группами несут загруженные тележки или мешки в свои укрытия в подвалах или еще уцелевших квартирах. Заходим во двор жилого дома. Активно шумит артиллерия. В соседнем квартале слышна огнестрельная стрельба. У подъезда собрались несколько человек — в основном пенсионеры. Две женщина с собачками на руках, которых они заботливо закутали в одеяла. В их глазах непонимание и шок от происходящего. «Вы знаете, мы просто и представить себе не могли что такое возможно. Вот это вот все вокруг — стрельба, разруха, смерти. Нам кажется, что это все нереально, а завтра мы проснемся, и все будет как раньше. Мирная жизнь, работа, дети, играющие во дворе», — говорит местная жительница Инна. Активную фазу войны в этих квартала пережидали в подвале. Находиться в квартирах, по словам местных, было просто страшно и небезопасно. Свидетели сражений на окраинах Мариуполя, рассказывают журналистам то, что нам уже приходилось слышать в других освобожденных городах. Украинские военные фактически прикрывались мирными жителями, используя их как живой щит. «Они постоянно загоняли свою технику сюда между домов. Затем палили куда-то в сторону от города — видимо по позициям противника, а после этого сразу же смывались. И затем сюда летело все подряд. Они же нас просто подставляли. Мы им говорим: „Ну если вы хотите воевать, то идите в поле, что же вы отсюда то стреляете“. Естественно на нас ноль внимания. Даже тела наших соседей не помогли убрать. Сказали, закапывайте в землю. А как мы закопаем? Земля же мерзлая», — говорит Инна. Среди всеобщего хаоса находится место и героическому поступку. Например, местный житель Александр, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, регулярно делает вылазки в местный сгоревший супермаркет и добывает там еду для всех соседей, кто просто физически не в состоянии этого делать. Во время активной фазы боев он же вытаскивал из горящих квартир своих соседей. Шокирует обстановка и на расположенной неподалеку продовольственной базе. В округе это едва ли не единственное место, где еще можно раздобыть еду и вещи первой необходимости. Толпы людей здесь набирают полные сумки, баулы и даже поддоны, которые тащат до своих убежищ. Из-за отсутствия воды, электричества и газа, готовить приходится прямо на костре возле подъезда. Больше разрушений и гуманитарной катастрофы в Мариуполе шокирует полное незнание местных жителей о происходящем в мире. Они уже несколько недель сидят не только без еды, но и в полном информационном вакууме. «Вы нам скажите, что происходит в мире? Зеленский еще у власти? Украину еще не разделили? Что там, на западных территориях? Мы ведь тут не понимаем, что происходит. Неужели началась Третья мировая?» — задают нам вопросы жители Мариуполя. Пытаемся успокоить и объяснить, что пока все в порядке. Но у нас и самих нет на эти вопросы полноценных ответов.