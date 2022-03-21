Власти ответили на главные страхи россиян

Заработал сайт о ценах на продукты, лекарствах и банковских картах

21 марта 2022 в 21:18 Размер текста - 17 +

Россияне боятся остаться без денег, продуктов и лекарств. Как заявили на портале «Объясняем.рф», созданном по поручению главы правительства России Михаила Мишустина, с запросами на эти темы чаще всего к ресурсу обращаются жители страны. Эксперты объяснили, что с помощью информационного проекта власти хотят снизить социальное напряжение населения, возникшее в условиях введения санкций Запада. В пресс-службе правительства РФ сообщили, что ресурс «Объясняем.рф» создан в начале марта по поручению правительства РФ в ответ на множество антироссийских фейков. Как рассказал URA.RU куратор портала, заместитель гендиректора по стратегии и контенту АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков, у каждой целевой аудитории свои приоритеты: бизнес интересуют меры поддержки, семьи с детьми — социальные выплаты, маткапитал, ипотека и другие темы. «Сначала людей интересовал механизм работы платежных систем, смогут ли они расплачиваться пластиковыми картами. Сейчас в топе вопросы, связанные с доступностью сахара, иногда гречки, а также некоторых лекарств. Как только ситуация нормализуется, поток вопросов по этим темам спадет», — пояснил Шумаков. Запрос на разъяснение социально-экономической повестки очень большой, подчеркивает Шумаков. «Отклики собираются из разных источников, группируются по общим темам и ежедневно уходят на обработку в министерства», — сказал Шумаков. На «Объясняем.рф» есть отдельный раздел «Стопфейк». «Фейки в большей степени носят федеральный, а не региональный характер, хотя и встречаются такие сообщения, которые актуальны только для конкретного региона. Все дело в природе дезинформации — она направлена на максимальное количество людей, вне зависимости от места проживания», — отметил собеседник. Проверкой фактов и развенчанием фейков занимаются специальные команды, уточнил Шумаков. Так, АНО «Диалог» ведет работу по опровержению недостоверной информации в рамках проекта «Лапша» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Сбор актуальных вопросов ведут Центры управления регионами, которые в свое время также создал «Диалог», в соцсетях и через сервис «Госуслуги. Решаем вместе». За время работы проекта «Объясняем.рф» собрано более 100 тысяч обращений из регионов, рассказал Шумаков. У людей в трудной жизненной ситуации должно быть единое информационное окно, где можно получить исчерпывающие ответы на волнующие вопросы, считает руководитель рабочей группы по борьбе с фейками Общественной палаты РФ Александр Малькевич. «Природа не терпит информационной пустоты. Если мы не даем ответы на волнующие вопросы, эти ответы дают фейкометы, которые профессионально работают против нас. „Объясняем.рф“ — это единое информационное окно. Человек в трудной жизненной ситуации, в непростые периоды фейковых атак, должен знать, где получить исчерпывающую информацию в режиме реального времени в достаточно плотном информационном потоке. Причем это не должно быть сухо и дидактично», — считает собеседник. Созданный правительством информационный ресурс — противовес негативу, который генерируют проекты антироссийской направленности, говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов. «Человеку нужны разъяснения по самым принципиальным вопросам, которые не имеют жесткой региональной привязки, например, что будет с долларом, с социальными выплатами. Такие порталы необходимы, потому что параллельно [со стороны Запада] запущено очень много проектов антироссийской направленности, генерирующих фейки и негатив. Нужны противовесы», — уточнил эксперт. В период паники объяснения нужны в любом случае, отмечает социальный психолог Алексей Рощин. «Паника есть и люди не знают, как реагировать. Объяснения хороши в любом случае», — подчеркнул собеседник. Изменения структуры медиапотребления сформировали запрос на подобные информационные ресурсы, полагает гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «У нас есть колоссальные изменения медиапотребления и весьма определенные социальные запросы — запрос на точность, на конкретную информацию: что будет, как мы будем жить и по каким критериям? И этот портал — ответ властей на запрос со стороны граждан», — подытожил эксперт.