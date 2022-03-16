Правительство определило новые правила для российского бизнеса

Правительство Михаила Мишустина дополнило программу поддержки бизнеса финансовыми мерами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские власти установили новые принципы работы для малого и среднего бизнеса. На брифинге 16 марта глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников объявил, что правительство расширяет программу льготного кредитования за счет выделения денег на инвестиции и пополнение оборотных средств. Заемные средства, ранее недоступные из-за повышения ключевой ставки, помогут стране перейти от относительно рыночной государственно-центричной экономики на полностью рыночную модель, объяснили URA.RU эксперты.

Начиная брифинг, Решетников напомнил, что правительственная комиссия под руководством премьер-министра Михаила Мишустина подготовила план из 110 мер поддержки экономики и сохранения рабочих мест. Из них 60 инициатив принято. Все меры направлены на «обеспечение максимально гибких условий работы для бизнеса». В частности, речь об освобождении от проверок, упрощение импорта продукции, продлении лицензий, упрощении сертификации продукции.

Правительство готово обеспечить максимально гибкие условия работы для бизнеса, отметил министр экономического развития Максим Решетников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сейчас, по словам Решетникова, правительство дополняет уже принятые регуляторные меры финансовыми. Так, введены кредитные каникулы и возможность реструктуризации кредитов, Центробанк предоставил коммерческим банкам дополнительную ликвидность под льготную ставку, с тем чтобы они не останавливали кредитование малого и среднего бизнеса. «У средних компаний есть возможность под 13,5% получить кредиты, у малого и микробизнеса — под 15%», — рассказал министр.

Вторая программа, параметры которой утверждены накануне, связана с кредитованием под инвестиционные цели. В ней будут такие же условия, как и у предыдущей.

Российские власти принимают меры, чтобы снизить издержки малого и среднего бизнеса, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Третья программа, которую мы сейчас обсуждаем и запускаем, — это кредитование тоже под те же параметры уже оборотного капитала предприятий. Ставка будет субсидироваться федеральным бюджетом», — разъяснил министр.

Правительство работает над перезагрузкой условий ведения бизнеса для перехода на новую модель экономического развития, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Ситуация, в которой мы оказались, показывает, что потенциал роста исчерпан.

Сейчас у нас относительно рыночная государственно-центричная экономика, а нам нужно выходить на рыночную модель, где главная движущая сила экономического роста — инвестиции частного бизнеса», — уточнил эксперт.

Малый и средний бизнес в основном ориентирован на внутренний рынок — обеспечение товарами и услугами жителей, объясняет директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Бизнес — это важная часть экономики, поэтому действия правительства направлены на ее поддержание. К тому же бизнес является важным с точки зрения занятости населения», — резюмировал эксперт.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам