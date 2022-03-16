Правительство определило новые правила для российского бизнеса

Российские власти установили новые принципы работы для малого и среднего бизнеса. На брифинге 16 марта глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников объявил, что правительство расширяет программу льготного кредитования за счет выделения денег на инвестиции и пополнение оборотных средств. Заемные средства, ранее недоступные из-за повышения ключевой ставки, помогут стране перейти от относительно рыночной государственно-центричной экономики на полностью рыночную модель, объяснили URA.RU эксперты.
Начиная брифинг, Решетников напомнил, что правительственная комиссия под руководством премьер-министра Михаила Мишустина подготовила план из 110 мер поддержки экономики и сохранения рабочих мест. Из них 60 инициатив принято. Все меры направлены на «обеспечение максимально гибких условий работы для бизнеса». В частности, речь об освобождении от проверок, упрощение импорта продукции, продлении лицензий, упрощении сертификации продукции.
Правительство готово обеспечить максимально гибкие условия работы для бизнеса, отметил министр экономического развития Максим Решетников
Сейчас, по словам Решетникова, правительство дополняет уже принятые регуляторные меры финансовыми. Так, введены кредитные каникулы и возможность реструктуризации кредитов, Центробанк предоставил коммерческим банкам дополнительную ликвидность под льготную ставку, с тем чтобы они не останавливали кредитование малого и среднего бизнеса. «У средних компаний есть возможность под 13,5% получить кредиты, у малого и микробизнеса — под 15%», — рассказал министр.
Вторая программа, параметры которой утверждены накануне, связана с кредитованием под инвестиционные цели. В ней будут такие же условия, как и у предыдущей.
Российские власти принимают меры, чтобы снизить издержки малого и среднего бизнеса, считают эксперты
«Третья программа, которую мы сейчас обсуждаем и запускаем, — это кредитование тоже под те же параметры уже оборотного капитала предприятий. Ставка будет субсидироваться федеральным бюджетом», — разъяснил министр.
Правительство работает над перезагрузкой условий ведения бизнеса для перехода на новую модель экономического развития, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Ситуация, в которой мы оказались, показывает, что потенциал роста исчерпан.
Сейчас у нас относительно рыночная государственно-центричная экономика, а нам нужно выходить на рыночную модель, где главная движущая сила экономического роста — инвестиции частного бизнеса», — уточнил эксперт.
Малый и средний бизнес в основном ориентирован на внутренний рынок — обеспечение товарами и услугами жителей, объясняет директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Бизнес — это важная часть экономики, поэтому действия правительства направлены на ее поддержание. К тому же бизнес является важным с точки зрения занятости населения», — резюмировал эксперт.
Российские власти установили новые принципы работы для малого и среднего бизнеса. На брифинге 16 марта глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников объявил, что правительство расширяет программу льготного кредитования за счет выделения денег на инвестиции и пополнение оборотных средств. Заемные средства, ранее недоступные из-за повышения ключевой ставки, помогут стране перейти от относительно рыночной государственно-центричной экономики на полностью рыночную модель, объяснили URA.RU эксперты. Начиная брифинг, Решетников напомнил, что правительственная комиссия под руководством премьер-министра Михаила Мишустина подготовила план из 110 мер поддержки экономики и сохранения рабочих мест. Из них 60 инициатив принято. Все меры направлены на «обеспечение максимально гибких условий работы для бизнеса». В частности, речь об освобождении от проверок, упрощение импорта продукции, продлении лицензий, упрощении сертификации продукции. Сейчас, по словам Решетникова, правительство дополняет уже принятые регуляторные меры финансовыми. Так, введены кредитные каникулы и возможность реструктуризации кредитов, Центробанк предоставил коммерческим банкам дополнительную ликвидность под льготную ставку, с тем чтобы они не останавливали кредитование малого и среднего бизнеса. «У средних компаний есть возможность под 13,5% получить кредиты, у малого и микробизнеса — под 15%», — рассказал министр. Вторая программа, параметры которой утверждены накануне, связана с кредитованием под инвестиционные цели. В ней будут такие же условия, как и у предыдущей. «Третья программа, которую мы сейчас обсуждаем и запускаем, — это кредитование тоже под те же параметры уже оборотного капитала предприятий. Ставка будет субсидироваться федеральным бюджетом», — разъяснил министр. Правительство работает над перезагрузкой условий ведения бизнеса для перехода на новую модель экономического развития, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Ситуация, в которой мы оказались, показывает, что потенциал роста исчерпан. Сейчас у нас относительно рыночная государственно-центричная экономика, а нам нужно выходить на рыночную модель, где главная движущая сила экономического роста — инвестиции частного бизнеса», — уточнил эксперт. Малый и средний бизнес в основном ориентирован на внутренний рынок — обеспечение товарами и услугами жителей, объясняет директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Бизнес — это важная часть экономики, поэтому действия правительства направлены на ее поддержание. К тому же бизнес является важным с точки зрения занятости населения», — резюмировал эксперт.