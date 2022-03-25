Куйвашеву обнулят губернаторские сроки

Депутат Госдумы со скандальным заявлением не хайповал, а имел жесткий инсайд

25 марта 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

В Кремле обсуждается сценарий, как будут выбирать свердловского губернатора Фото: Александр Мамаев © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Выступивший на неделе депутат Госдумы Максим Иванов не хайповал, а демонстрировал глубокое понимание предмета, призывая изменить систему выборов губернатора Свердловской области, которую представляет в парламенте. Об этом URA.RU заявили сразу несколько собеседников во власти. «Надо менять механизм и вернуться к схеме, когда региональный парламент выбирает главу региона из числа кандидатов, предложенных президентом. Мне возразят: тогда губернатор будет не таким легитимным. Отвечу: у президента колоссальная поддержка со стороны населения, сегодня ему доверяет абсолютное большинством россиян. Люди одобряют его решения в вопросах внешней и внутренней политики. По кандидату в губернаторы, уверен, возражений также не будет», — написал в понедельник, 21 марта, Максим Иванов в своем telegram-канале. Максим Иванов первый поддержал возврат непрямых выборов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Депутат также выразил мнение, что один из аргументов в пользу такой схемы — экономия финансов и времени. По словам Иванова, сейчас в России наступила «ситуация, когда нужна сплоченность и мобилизация всех ресурсов», а всенародные выборы могут подождать до «спокойного времени». Иванов выступил не случайно, а реагируя на понедельничную публикацию в газете «Коммерсант», в которой рассказывалось, что выборы губернатора в Единый день голосования 2022 года могут быть перенесены на другое время, отменены или проведены по иной схеме. В частности, вспоминалось возвращение к назначению губернатора региональным парламентом по представлению президента России после консультаций его полпреда с представителями парламентских партий. Журналисты «Коммерсанта» сами не настаивали ни на одном сценарии, а Иванов решил «топить» за вполне конкретный вариант. Вопрос о возвращении непрямых выборов обсуждается на высшем уровне, утверждают инсайдеры Фото: Анна Майорова © URA.RU В тот же день многие политологи заявили, что изменение правил проведения выборов невозможно, поскольку «спецоперация на Украине позиционируется как набор мероприятий, которые не меняют привычного уклада жизни внутри России, а изменение правил проведения выборов губернатора может трактоваться, как признание того, что спецоперация меняет привычный уклад». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на традиционном конференц-колле лишь сообщил, что в руководстве страны «пока никаких решений не принималось». Однако активное обсуждение вопроса уже ведется. Как рассказал URA.RU источник, близкий к администрации свердловского губернатора, «сейчас все идет к тому, что выборы пройдут не всенародно, а через местные парламенты». Статья по теме Куйвашев ждет оценки своей работы от кремлевских аудиторов Другой собеседник ждет, что решение будет принято до конца марта, поскольку «на следующей неделе в АП будет новое совещание по этому поводу». Схема наделения полномочиями не на прямых выборах, а через парламенты не нова и сейчас существует в десяти из 85 регионов России (в частности, во входящих в УрФО Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах). На территории всей страны она действовала с 2004 по 2012 год. Вводя ее, Владимир Путин говорил о необходимости «повышать эффективность органов власти в решении всего комплекса стоящих перед страной проблем». Новую систему наделения полномочиями он включал в состав мер по «обеспечению единства страны, укреплению государственных структур и доверия к власти». Изменение сценария проведения выборов может быть поддержано в нынешних условиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сейчас, когда глава МИД РФ Сергей Лавров открыто сообщает, что США «хотят нас максимально долго держать в состоянии боевых действий» на Украине, а на россиян усиливается внешнее давление через фейки информационной войны, логика изменения сценария проведения выборов нескольких губернаторов тоже может получить поддержку. В политкругах выступление Максима Иванова находят неслучайным. «Иванов, учитывая его связи, обладает инсайдом. И он транслировал именно тот сценарий, который сейчас прорабатывается», — заметил источник в свердловской власти. Близкий к Иванову инсайдер подтвердил, что депутат знаком с деталями обсуждения в Кремле. Сам Иванов заявил URA.RU, что уже консультировался с представителями власти по возврату непрямых выборов. В частности, обсудил вопрос со спикером свердловского заксобрания Людмилой Бабушкиной — во время поездки в Екатеринбург 23 марта, где он участвовал в заседании оргкомитета по 300-летию города. «Мы говорили с Людмилой Валентиновной о том, что нужно сделать [для смены процедуры выборов]. Для этого должны быть внесены изменения в региональное законодательство», — поделился Иванов. Бабушкина в разговоре с URA.RU подтвердила, что такой разговор был, но уточнила: «В отдельно взятом регионе это [объявление непрямых выборов] невозможно. Должны быть изменения в Избирательный кодекс РФ. И если у регионов будет возможность самим принимать решения, то это другой вопрос. Сейчас такой возможности нет». По слухам, у Игоря Баринова была важная информация для Евгения Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По свидетельствам сразу нескольких участников оргкомитета 23 марта, кулуары заседания стали неформальной площадкой обсуждения судьбы губернаторских выборов. Знаковым называют приезд в Екатеринбург главы Федерального агентства по делам национальностей, бывшего свердловского депутата Госдумы Игоря Баринова — соратника Иванова. По одной из версий, Баринов, хорошо осведомленный о дискуссии в Кремле, во вторник лично уведомил губернатора Куйвашева, что обсуждение движется к возврату непрямых выборов. Впрочем, по-прежнему вероятными остаются и другие сценарии проведения выборов, не требующие переписывания законов. По словам источника URA.RU, в федеральной власти немало сторонников голосования в назначенный срок — в единый день 11 сентября. Однако в этом случае велик риск, что у регионов возникнут проблемы с финансированием кампаний: их спонсорами выступают местные крупные бизнесмены, которые на фоне спецоперации на Украине испытывают сложности. Перенос выборов на более поздний срок по-прежнему возможен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Другой возможный исход — перенос выборов на более поздний срок. Согласно действующему законодательству, для этого достаточно решения Центризбиркома, однако и в таком случае ставится под угрозу легитимность избранных глав. Опрошенные URA.RU эксперты ранее называли перенос выборов маловероятным. В чем сходятся все источники агентства, так это в том, что при любом сценарии проведения выборов, нынешний глава Свердловской области Евгений Куйвашев примет в них участие. Впервые он занял этот пост в 2012 году именно через наделение полномочиями через парламент, в 2017 году участвовал в прямых выборах. Изменение сценария избрания привело к тому, что его второй губернаторский срок стал первым, что позволяет ему баллотироваться в 2022 году. Возвращение системы назначения через парламент снова обнулит сроки Куйвашева, сделав его выдвижение в 2022 году снова первым. Олег Чемезов защитил концепцию кампании Куйвашева в Кремле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Собеседник агентства знает, что политический вице-губернатор Олег Чемезов несколько дней назад защитил в администрации президента России концепцию проведения избирательной кампании Куйвашева, и ее признали «блестящей». В представленных презентациях говорится, что рейтинг действующего губернатора около 65%, что делает его безальтернативным кандидатом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Выступивший на неделе депутат Госдумы Максим Иванов не хайповал, а демонстрировал глубокое понимание предмета, призывая изменить систему выборов губернатора Свердловской области, которую представляет в парламенте. Об этом URA.RU заявили сразу несколько собеседников во власти. «Надо менять механизм и вернуться к схеме, когда региональный парламент выбирает главу региона из числа кандидатов, предложенных президентом. Мне возразят: тогда губернатор будет не таким легитимным. Отвечу: у президента колоссальная поддержка со стороны населения, сегодня ему доверяет абсолютное большинством россиян. Люди одобряют его решения в вопросах внешней и внутренней политики. По кандидату в губернаторы, уверен, возражений также не будет», — написал в понедельник, 21 марта, Максим Иванов в своем telegram-канале. Депутат также выразил мнение, что один из аргументов в пользу такой схемы — экономия финансов и времени. По словам Иванова, сейчас в России наступила «ситуация, когда нужна сплоченность и мобилизация всех ресурсов», а всенародные выборы могут подождать до «спокойного времени». Иванов выступил не случайно, а реагируя на понедельничную публикацию в газете «Коммерсант», в которой рассказывалось, что выборы губернатора в Единый день голосования 2022 года могут быть перенесены на другое время, отменены или проведены по иной схеме. В частности, вспоминалось возвращение к назначению губернатора региональным парламентом по представлению президента России после консультаций его полпреда с представителями парламентских партий. Журналисты «Коммерсанта» сами не настаивали ни на одном сценарии, а Иванов решил «топить» за вполне конкретный вариант. В тот же день многие политологи заявили, что изменение правил проведения выборов невозможно, поскольку «спецоперация на Украине позиционируется как набор мероприятий, которые не меняют привычного уклада жизни внутри России, а изменение правил проведения выборов губернатора может трактоваться, как признание того, что спецоперация меняет привычный уклад». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на традиционном конференц-колле лишь сообщил, что в руководстве страны «пока никаких решений не принималось». Однако активное обсуждение вопроса уже ведется. Как рассказал URA.RU источник, близкий к администрации свердловского губернатора, «сейчас все идет к тому, что выборы пройдут не всенародно, а через местные парламенты». Другой собеседник ждет, что решение будет принято до конца марта, поскольку «на следующей неделе в АП будет новое совещание по этому поводу». Схема наделения полномочиями не на прямых выборах, а через парламенты не нова и сейчас существует в десяти из 85 регионов России (в частности, во входящих в УрФО Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах). На территории всей страны она действовала с 2004 по 2012 год. Вводя ее, Владимир Путин говорил о необходимости «повышать эффективность органов власти в решении всего комплекса стоящих перед страной проблем». Новую систему наделения полномочиями он включал в состав мер по «обеспечению единства страны, укреплению государственных структур и доверия к власти». Сейчас, когда глава МИД РФ Сергей Лавров открыто сообщает, что США «хотят нас максимально долго держать в состоянии боевых действий» на Украине, а на россиян усиливается внешнее давление через фейки информационной войны, логика изменения сценария проведения выборов нескольких губернаторов тоже может получить поддержку. В политкругах выступление Максима Иванова находят неслучайным. «Иванов, учитывая его связи, обладает инсайдом. И он транслировал именно тот сценарий, который сейчас прорабатывается», — заметил источник в свердловской власти. Близкий к Иванову инсайдер подтвердил, что депутат знаком с деталями обсуждения в Кремле. Сам Иванов заявил URA.RU, что уже консультировался с представителями власти по возврату непрямых выборов. В частности, обсудил вопрос со спикером свердловского заксобрания Людмилой Бабушкиной — во время поездки в Екатеринбург 23 марта, где он участвовал в заседании оргкомитета по 300-летию города. «Мы говорили с Людмилой Валентиновной о том, что нужно сделать [для смены процедуры выборов]. Для этого должны быть внесены изменения в региональное законодательство», — поделился Иванов. Бабушкина в разговоре с URA.RU подтвердила, что такой разговор был, но уточнила: «В отдельно взятом регионе это [объявление непрямых выборов] невозможно. Должны быть изменения в Избирательный кодекс РФ. И если у регионов будет возможность самим принимать решения, то это другой вопрос. Сейчас такой возможности нет». По свидетельствам сразу нескольких участников оргкомитета 23 марта, кулуары заседания стали неформальной площадкой обсуждения судьбы губернаторских выборов. Знаковым называют приезд в Екатеринбург главы Федерального агентства по делам национальностей, бывшего свердловского депутата Госдумы Игоря Баринова — соратника Иванова. По одной из версий, Баринов, хорошо осведомленный о дискуссии в Кремле, во вторник лично уведомил губернатора Куйвашева, что обсуждение движется к возврату непрямых выборов. Впрочем, по-прежнему вероятными остаются и другие сценарии проведения выборов, не требующие переписывания законов. По словам источника URA.RU, в федеральной власти немало сторонников голосования в назначенный срок — в единый день 11 сентября. Однако в этом случае велик риск, что у регионов возникнут проблемы с финансированием кампаний: их спонсорами выступают местные крупные бизнесмены, которые на фоне спецоперации на Украине испытывают сложности. Другой возможный исход — перенос выборов на более поздний срок. Согласно действующему законодательству, для этого достаточно решения Центризбиркома, однако и в таком случае ставится под угрозу легитимность избранных глав. Опрошенные URA.RU эксперты ранее называли перенос выборов маловероятным. В чем сходятся все источники агентства, так это в том, что при любом сценарии проведения выборов, нынешний глава Свердловской области Евгений Куйвашев примет в них участие. Впервые он занял этот пост в 2012 году именно через наделение полномочиями через парламент, в 2017 году участвовал в прямых выборах. Изменение сценария избрания привело к тому, что его второй губернаторский срок стал первым, что позволяет ему баллотироваться в 2022 году. Возвращение системы назначения через парламент снова обнулит сроки Куйвашева, сделав его выдвижение в 2022 году снова первым. Собеседник агентства знает, что политический вице-губернатор Олег Чемезов несколько дней назад защитил в администрации президента России концепцию проведения избирательной кампании Куйвашева, и ее признали «блестящей». В представленных презентациях говорится, что рейтинг действующего губернатора около 65%, что делает его безальтернативным кандидатом.