Куйвашев ждет оценки своей работы от кремлевских аудиторов

От них зависит дата встречи с президентом и шансы неожиданного конкурента

31 января 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев посвятил январь совещаниям перед личной встречей с президентом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого в сентябре 2022 года истекают полномочия, запустил череду встреч с руководителями федеральных структур, влияющих на оценку работы глав регионов. Даже выйдя из отпуска, губернатор снова планирует поездки в Москву. Как пояснил URA.RU источник во власти, так губернатор готовится к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Губернатор с начала года встречается с директорами федеральных центров и ведомств, с представителями всей огромной управленческой инфраструктуры. Лично объезжает офисы и таким образом хочет снять все возможные замечания к себе — этакий „обходной лист“ перед встречей с президентом», — поделился собеседник агентства, уточнив, что аналогичные встречи Куйвашев продолжал в отпуске, в который ушел с 24 января. Кулуарные встречи Евгения Куйвашева называют бюрократическим «обходным листом» перед встречей с президентом Фото: Анна Майорова © URA.RU Инсайдер URA.RU иллюстрирует: недавно губернатор неофициально совещался с руководством АНО «Диалог Регион». Учреждение является оператором Центров управления регионами, обрабатывающих жалобы населения на власть. До этого момента с московскими «диалоговцами» контактировал только директор свердловского филиала Илья Захаров. При этом в политической тусовке обсуждается, что сама процедура переназначения Евгения Куйвашева не будет простой. Как ранее сообщало URA.RU, на федеральном уровне рассматривается не техническое решение по одному региону, а возможность кадровой ротации «пакетом», когда одновременно поменяется несколько губернаторов, министров и их заместителей, возможно, полпредов президента. Такие ротации регулярны, последняя была осенью 2020 года. Статья по теме Будущее свердловского губернатора на паузе из-за Украины и США В ротациях задействованы интересы большого количества групп влияния, что дает надежды разным кандидатам. Собеседник агентства поясняет, что именно в ожидании такой ротации пошли слухи о рассмотрении кандидатуры замминистра финансов России Михаила Котюкова на пост губернатора Свердловской области (в этой связи Евгению Куйвашеву анонсируют пост федерального министра). «Карьера Котюкова вместо взлета закольцевалась, — рассказывает собеседник URA.RU в федеральных структурах. — Он уже был заместителем министра финансов, после чего получил в управление спецпроект — реформу Российской академии наук, стал федеральным министром, но вновь вернулся в Минфин замом. Считается, что у него есть право снова пойти в рост». Согласно биографии Котюкова на сайте Минфина РФ, в 37 лет он действительно работал в министерстве заместителем министра, после чего пять лет руководил Федеральным агентством научных организаций, а затем два года — Министерством науки. Сейчас Михаилу Котюкову 46 лет, последние полученные им госнаграды датированы 2014 годом. В Минфине он курирует вопросы финансовой грамотности россиян и является одной из самых непубличных персон. В пресс-службе Минфина и свердловском департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на запросы URA.RU. Первый замдиректора «Диалог Регионы» Кирилл Истомин заявил URA.RU, что руководство организации регулярно контактирует с главами субъектов, но с Куйвашевым за последнее время встреч не было. «Недавно мы были в Екатеринбурге, проводили мероприятие с [вице-губернатором Олегом] Чемезовым. Вопросы по нашей деятельности делегированы ему», — заключил Истомин. Михаилу Котюкову дают большие шансы на карьерный подъем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ожидается, что выборы губернатора Свердловской области пройдут 11 сентября. Официально о своем участии еще не объявил ни один из возможных кандидатов. В региональных политкругах ожидают, выдвинется ли на новый срок губернатор Евгений Куйвашев. Сам он заявлял URA.RU, что не готов принять решение до тех пор, пока свое слово не скажет президент РФ Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого в сентябре 2022 года истекают полномочия, запустил череду встреч с руководителями федеральных структур, влияющих на оценку работы глав регионов. Даже выйдя из отпуска, губернатор снова планирует поездки в Москву. Как пояснил URA.RU источник во власти, так губернатор готовится к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Губернатор с начала года встречается с директорами федеральных центров и ведомств, с представителями всей огромной управленческой инфраструктуры. Лично объезжает офисы и таким образом хочет снять все возможные замечания к себе — этакий „обходной лист“ перед встречей с президентом», — поделился собеседник агентства, уточнив, что аналогичные встречи Куйвашев продолжал в отпуске, в который ушел с 24 января. Инсайдер URA.RU иллюстрирует: недавно губернатор неофициально совещался с руководством АНО «Диалог Регион». Учреждение является оператором Центров управления регионами, обрабатывающих жалобы населения на власть. До этого момента с московскими «диалоговцами» контактировал только директор свердловского филиала Илья Захаров. При этом в политической тусовке обсуждается, что сама процедура переназначения Евгения Куйвашева не будет простой. Как ранее сообщало URA.RU, на федеральном уровне рассматривается не техническое решение по одному региону, а возможность кадровой ротации «пакетом», когда одновременно поменяется несколько губернаторов, министров и их заместителей, возможно, полпредов президента. Такие ротации регулярны, последняя была осенью 2020 года. В ротациях задействованы интересы большого количества групп влияния, что дает надежды разным кандидатам. Собеседник агентства поясняет, что именно в ожидании такой ротации пошли слухи о рассмотрении кандидатуры замминистра финансов России Михаила Котюкова на пост губернатора Свердловской области (в этой связи Евгению Куйвашеву анонсируют пост федерального министра). «Карьера Котюкова вместо взлета закольцевалась, — рассказывает собеседник URA.RU в федеральных структурах. — Он уже был заместителем министра финансов, после чего получил в управление спецпроект — реформу Российской академии наук, стал федеральным министром, но вновь вернулся в Минфин замом. Считается, что у него есть право снова пойти в рост». Согласно биографии Котюкова на сайте Минфина РФ, в 37 лет он действительно работал в министерстве заместителем министра, после чего пять лет руководил Федеральным агентством научных организаций, а затем два года — Министерством науки. Сейчас Михаилу Котюкову 46 лет, последние полученные им госнаграды датированы 2014 годом. В Минфине он курирует вопросы финансовой грамотности россиян и является одной из самых непубличных персон. В пресс-службе Минфина и свердловском департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на запросы URA.RU. Первый замдиректора «Диалог Регионы» Кирилл Истомин заявил URA.RU, что руководство организации регулярно контактирует с главами субъектов, но с Куйвашевым за последнее время встреч не было. «Недавно мы были в Екатеринбурге, проводили мероприятие с [вице-губернатором Олегом] Чемезовым. Вопросы по нашей деятельности делегированы ему», — заключил Истомин. Ожидается, что выборы губернатора Свердловской области пройдут 11 сентября. Официально о своем участии еще не объявил ни один из возможных кандидатов. В региональных политкругах ожидают, выдвинется ли на новый срок губернатор Евгений Куйвашев. Сам он заявлял URA.RU, что не готов принять решение до тех пор, пока свое слово не скажет президент РФ Владимир Путин.