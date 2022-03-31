Спор в Кремле поставил под вопрос карьеры 12 губернаторов

Дискуссия об их будущем превратилась в конфликт двух лоббистских групп

31 марта 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Решения, как будут избирать губернаторов в этом году, по-прежнему нет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 В федеральной власти разворачивается тяжелейшая полемика о правилах проведения выборов губернаторов, намеченных на сентябрь. Как заявили URA.RU сразу несколько источников, в обсуждение о том, что избрание должно вестись через парламент, вмешались противники этого сценария. Из-за этого, по одной из версий, практически принятое решение отложено. Тема изменения порядка губернаторских выборов активно обсуждается с начала марта; в публичном поле — после выхода заметки газеты «Коммерсант» о том, что голосование может быть перенесено позже Единого дня голосования-2022, отменено или проведено по иной схеме. В частности, упоминался возврат к назначению губернатора региональным парламентом по представлению президента РФ после консультаций его полпреда с партиями. Комментируя информацию, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков лишь заявлял, что в руководстве страны «пока никаких решений не принималось». Решение о будущем губернаторов пока поставлено на паузу, утверждает часть источников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Источники URA.RU утверждали, что вариант с избранием губернатора через заксобрание сейчас является наиболее вероятным. Подтверждением этого считалось выступление депутата Госдумы Максима Иванова, 21 марта написавшего в своем telegram-канале, что в условиях спецоперации на Украине такой порядок выборов был бы разумным. Истеблишмент находил заявление неслучайным: Иванов осведомлен о ходе обсуждения в Кремле и продемонстрировал глубокое понимание предмета. Однако консенсус в высших эшелонах власти на сегодняшний день не достигнут. Собеседники URA.RU фиксируют: об изменении правил проведения губернаторских выборов «идут тяжелейшие споры». Статья по теме Куйвашеву обнулят губернаторские сроки В этом году полномочия истекают у 12 губернаторов, прежде избираемых всенародно. Это Антон Алиханов (Калининградская область), Дмитрий Миронов (Ярославская область), Игорь Васильев (Кировская область), Алексей Цыденов (Бурятия), Андрей Никитин (Новгородская область), Николай Любимов (Рязанская область), Артур Парфенчиков (Карелия), Сергей Жвачкин (Томская область), Валерий Радаев (Саратовская область), Александр Бречалов (Удмуртия), Александр Евстифеев (Марий Эл) и Евгений Куйвашев (Свердловская область). Политическая группа, выступающая за изменение характера выборов, настаивает, что голосование в прежнем — всенародном — формате станет серьезным и непозволительным отвлечением административных ресурсов. По убеждению лоббистов, систему избрания «лучше быстро изменить», поскольку это позволит избежать негативных последствий от западных санкций. Эффект от них — растущая безработица, падение доходов — ожидают как раз осенью, в преддверии голосования. В этой связи сторонники непрямых выборов предрекают проблему: пребывающий в апатии электорат проголосует непредсказуемо, а внешнее давление на россиян в виде информационной войны еще усложнит ситуацию. На возражения, что избрание главы региона через парламент ставит его легитимность под сомнение, приверженцы сценария приводят пример: в кремлевском рейтинге доверия власти, презентованном на семинаре для вице-губернаторов в 2021 году, в топ-5 попали сразу два субъекта, где руководителей утверждает парламент — Ямало-Ненецкий автономный округ и Адыгея. «К тому же [непрямой порядок избрания губернатора] сэкономит бюджетные средства», — пересказывает собеседник аргументы этого лагеря. Для электората голосование считается необходимым способом «выпуска пара» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU До недавнего времени обсуждалось, что именно эта группа лоббистов одерживает верх. Но в последние дни, по данным URA.RU, активизировались противники смены формата выборов. Как рассказали сразу три собеседника во власти, возможное переустройство встретило ожесточенное сопротивление — в том числе, на уровне совещаний в администрации президента. Сторонники сохранения выборов указывают, что при любых обстоятельствах всенародное голосование — это форма выпуска пара для электората. «И этот процесс важнее, чем деньги, которые будут потрачены на проведение кампании», — полагают последователи этого варианта. Так называемый выпуск пара — важный ритуал для избирателей, отнимать который рискованно, соглашается Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Впрочем, возражает ему политолог и член Общественной палаты РФ Евгений Забродин, потребность в таком ритуале зависит от конкретного региона — ситуация неодинакова даже в территориях УрФО, точные данные должны замерять социологи. Кроме того, у сторонников сохранения прямых выборов есть и более весомый аргумент — политический. Считается, что решение об изменении правил проведения выборов плохо тем, что не только указывает на политический кризис, но и приводит к ситуации, когда в 12 регионах России ответственным за все становится напрямую президент. «Потому что именно президент выдвинул определенного гражданина на пост губернатора», — объясняют логику источники. В этом случае сам глава региона несет меньшую ответственность, потому что политически такой сценарий означает прямое президентское подчинение. Политологи: Владимир Путин является для губернаторов источником власти независимо от формы их избрания Фото: Владимир Андреев © URA.RU У этого довода, впрочем, видят изъян. Эксперт по региональной политике Виталий Иванов указывает, что президент в любом случае — независимо от формы выборов — является источником власти губернатора, а значит, тоже разделяет ответственность с властью на местах. Несмотря на продолжающееся противоборство идей, информация о ходе обсуждения в Кремле сильно разнится. Часть собеседников URA.RU утверждают, что решение о непрямых выборах было принято еще на прошлой неделе, но оно не является окончательным. Другие настаивают, что решение должны были принять со дня на день, но неожиданно отложили — из-за включившейся группы противников. Наиболее популярным в кулуарах остается мнение, что точка в вопросе еще не поставлена, и повлияют на исход более глобальные аргументы, нежели представленные двумя лагерями. «Не стоит забывать, что сыграют роль различные лоббистские интересы. Финансово-политические игроки, которые имеют свои интересы в субъектах, еще будут отстаивать свои цели», — предрек Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Евгения Куйвашева ждут на выборах при любом сценарии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Как бы то ни было, в команде действующего свердловского губернатора Евгения Куйвашева, у которого истекают полномочия, готовятся к любому итогу обсуждения. У областного истеблишмента нет сомнений, что глава региона примет участие в выборах независимо от формы их проведения: юридически возвращение системы назначения через парламент обнулит его губернаторские сроки, позволив затем баллотироваться вновь. «Евгений Владимирович готов выполнить любое поручение президента», — заверяет источник в администрации губернатора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В федеральной власти разворачивается тяжелейшая полемика о правилах проведения выборов губернаторов, намеченных на сентябрь. Как заявили URA.RU сразу несколько источников, в обсуждение о том, что избрание должно вестись через парламент, вмешались противники этого сценария. Из-за этого, по одной из версий, практически принятое решение отложено. Тема изменения порядка губернаторских выборов активно обсуждается с начала марта; в публичном поле — после выхода заметки газеты «Коммерсант» о том, что голосование может быть перенесено позже Единого дня голосования-2022, отменено или проведено по иной схеме. В частности, упоминался возврат к назначению губернатора региональным парламентом по представлению президента РФ после консультаций его полпреда с партиями. Комментируя информацию, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков лишь заявлял, что в руководстве страны «пока никаких решений не принималось». Источники URA.RU утверждали, что вариант с избранием губернатора через заксобрание сейчас является наиболее вероятным. Подтверждением этого считалось выступление депутата Госдумы Максима Иванова, 21 марта написавшего в своем telegram-канале, что в условиях спецоперации на Украине такой порядок выборов был бы разумным. Истеблишмент находил заявление неслучайным: Иванов осведомлен о ходе обсуждения в Кремле и продемонстрировал глубокое понимание предмета. Однако консенсус в высших эшелонах власти на сегодняшний день не достигнут. Собеседники URA.RU фиксируют: об изменении правил проведения губернаторских выборов «идут тяжелейшие споры». В этом году полномочия истекают у 12 губернаторов, прежде избираемых всенародно. Это Антон Алиханов (Калининградская область), Дмитрий Миронов (Ярославская область), Игорь Васильев (Кировская область), Алексей Цыденов (Бурятия), Андрей Никитин (Новгородская область), Николай Любимов (Рязанская область), Артур Парфенчиков (Карелия), Сергей Жвачкин (Томская область), Валерий Радаев (Саратовская область), Александр Бречалов (Удмуртия), Александр Евстифеев (Марий Эл) и Евгений Куйвашев (Свердловская область). Политическая группа, выступающая за изменение характера выборов, настаивает, что голосование в прежнем — всенародном — формате станет серьезным и непозволительным отвлечением административных ресурсов. По убеждению лоббистов, систему избрания «лучше быстро изменить», поскольку это позволит избежать негативных последствий от западных санкций. Эффект от них — растущая безработица, падение доходов — ожидают как раз осенью, в преддверии голосования. В этой связи сторонники непрямых выборов предрекают проблему: пребывающий в апатии электорат проголосует непредсказуемо, а внешнее давление на россиян в виде информационной войны еще усложнит ситуацию. На возражения, что избрание главы региона через парламент ставит его легитимность под сомнение, приверженцы сценария приводят пример: в кремлевском рейтинге доверия власти, презентованном на семинаре для вице-губернаторов в 2021 году, в топ-5 попали сразу два субъекта, где руководителей утверждает парламент — Ямало-Ненецкий автономный округ и Адыгея. «К тому же [непрямой порядок избрания губернатора] сэкономит бюджетные средства», — пересказывает собеседник аргументы этого лагеря. До недавнего времени обсуждалось, что именно эта группа лоббистов одерживает верх. Но в последние дни, по данным URA.RU, активизировались противники смены формата выборов. Как рассказали сразу три собеседника во власти, возможное переустройство встретило ожесточенное сопротивление — в том числе, на уровне совещаний в администрации президента. Сторонники сохранения выборов указывают, что при любых обстоятельствах всенародное голосование — это форма выпуска пара для электората. «И этот процесс важнее, чем деньги, которые будут потрачены на проведение кампании», — полагают последователи этого варианта. Так называемый выпуск пара — важный ритуал для избирателей, отнимать который рискованно, соглашается Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Впрочем, возражает ему политолог и член Общественной палаты РФ Евгений Забродин, потребность в таком ритуале зависит от конкретного региона — ситуация неодинакова даже в территориях УрФО, точные данные должны замерять социологи. Кроме того, у сторонников сохранения прямых выборов есть и более весомый аргумент — политический. Считается, что решение об изменении правил проведения выборов плохо тем, что не только указывает на политический кризис, но и приводит к ситуации, когда в 12 регионах России ответственным за все становится напрямую президент. «Потому что именно президент выдвинул определенного гражданина на пост губернатора», — объясняют логику источники. В этом случае сам глава региона несет меньшую ответственность, потому что политически такой сценарий означает прямое президентское подчинение. У этого довода, впрочем, видят изъян. Эксперт по региональной политике Виталий Иванов указывает, что президент в любом случае — независимо от формы выборов — является источником власти губернатора, а значит, тоже разделяет ответственность с властью на местах. Несмотря на продолжающееся противоборство идей, информация о ходе обсуждения в Кремле сильно разнится. Часть собеседников URA.RU утверждают, что решение о непрямых выборах было принято еще на прошлой неделе, но оно не является окончательным. Другие настаивают, что решение должны были принять со дня на день, но неожиданно отложили — из-за включившейся группы противников. Наиболее популярным в кулуарах остается мнение, что точка в вопросе еще не поставлена, и повлияют на исход более глобальные аргументы, нежели представленные двумя лагерями. «Не стоит забывать, что сыграют роль различные лоббистские интересы. Финансово-политические игроки, которые имеют свои интересы в субъектах, еще будут отстаивать свои цели», — предрек Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Как бы то ни было, в команде действующего свердловского губернатора Евгения Куйвашева, у которого истекают полномочия, готовятся к любому итогу обсуждения. У областного истеблишмента нет сомнений, что глава региона примет участие в выборах независимо от формы их проведения: юридически возвращение системы назначения через парламент обнулит его губернаторские сроки, позволив затем баллотироваться вновь. «Евгений Владимирович готов выполнить любое поручение президента», — заверяет источник в администрации губернатора.