Жители Мариуполя: ВСУ и националисты грабили и бомбили магазины. Видео

01 апреля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Некоторым жителям Мариуполя приходится месяц жить в подвалах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатальоны грабили, а позже взрывали магазины в Мариуполе. Об этом корреспондентам URA.RU на Донбассе рассказали местные жители, которые теперь вынуждены прятаться в подвалах домов от обстрелов ВСУ. «Сами военные грабили магазины, вскрывали их. Лично видела. Я сама лично видела, как выскакивали три ВСУ-шника, может это и „Азовцы“ (батальон „Азов“, признан экстремистским и запрещен на территории России) или националисты. Они заезжали в магазины на военных автомобилях и вытаскивали все, что можно. Потом они еще бомбили эти магазины из танков. И говорили после этого: „Вот, посмотрите, как выглядит этот ваш русский мир“», — рассказывает Нина, которая прячется от обстрелов ВСУ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатальоны грабили, а позже взрывали магазины в Мариуполе. Об этом корреспондентам URA.RU на Донбассе рассказали местные жители, которые теперь вынуждены прятаться в подвалах домов от обстрелов ВСУ. «Сами военные грабили магазины, вскрывали их. Лично видела. Я сама лично видела, как выскакивали три ВСУ-шника, может это и „Азовцы“ (батальон „Азов“, признан экстремистским и запрещен на территории России) или националисты. Они заезжали в магазины на военных автомобилях и вытаскивали все, что можно. Потом они еще бомбили эти магазины из танков. И говорили после этого: „Вот, посмотрите, как выглядит этот ваш русский мир“», — рассказывает Нина, которая прячется от обстрелов ВСУ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.