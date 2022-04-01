Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) 16 марта взорвали в Мариуполе драмтеатр, где люди в тот момент получали гуманитарную помощь. Об этом корреспондентам URA.RU на Донбассе рассказали местные жители, которые теперь вынуждены прятаться в подвалах домов от обстрелов ВСУ.
«Мы уже месяц живем в этом подземелье почти безвылазно. Украинская армия еще в конце февраля начала безжалостно уничтожать жилые кварталы. Сначала они подогнали „Грады“ (система залпового огня — прим. ред.) на выезд из города и начала лупить по Черемушкам. Затем уничтожили микрорайон Восточный. Там они покуражились на славу. Заезжали на танках и били по жилым домам. Затем они просто взяли и взорвали наш драмтеатр, а сказали, что это [российские] самолеты. Мы точно знаем, что это был подрыв. Никаких самолетов тогда не летало над городом. Сначала произошла детонация, а потом взорвался [театр]. Половина драмтеатра [сложилась]. Очень много людей погибло. Кучами собирали людей, а милиция просто увозила [их] оттуда. Они были без рук, без ног», — рассказала местная жительница Людмила, которая живет в подвале дома.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) 16 марта взорвали в Мариуполе драмтеатр, где люди в тот момент получали гуманитарную помощь. Об этом корреспондентам URA.RU на Донбассе рассказали местные жители, которые теперь вынуждены прятаться в подвалах домов от обстрелов ВСУ. «Мы уже месяц живем в этом подземелье почти безвылазно. Украинская армия еще в конце февраля начала безжалостно уничтожать жилые кварталы. Сначала они подогнали „Грады“ (система залпового огня — прим. ред.) на выезд из города и начала лупить по Черемушкам. Затем уничтожили микрорайон Восточный. Там они покуражились на славу. Заезжали на танках и били по жилым домам. Затем они просто взяли и взорвали наш драмтеатр, а сказали, что это [российские] самолеты. Мы точно знаем, что это был подрыв. Никаких самолетов тогда не летало над городом. Сначала произошла детонация, а потом взорвался [театр]. Половина драмтеатра [сложилась]. Очень много людей погибло. Кучами собирали людей, а милиция просто увозила [их] оттуда. Они были без рук, без ног», — рассказала местная жительница Людмила, которая живет в подвале дома. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.