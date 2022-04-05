Путин направил санкции на защиту России от продуктового кризиса

Страна сможет прокормить не только себя, но и союзников

05 апреля 2022 в 23:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин показал, что России не грозит наступающий мировой кризис продовольствия Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин дал понять, что наступающий мировой продовольственный кризис России не грозит. Как он заявил на совещании 5 апреля, с момента первых серьезных санкций 2014 года из-за возвращения Крыма в Россию, сельское хозяйство воспользовалось освобождением внутреннего рынка и сделало рывок в развитии. Благодаря этому, страна готова не только прокормить себя, но и экспортировать продукты, объяснили URA.RU эксперты. В начале совещания по развитию агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных с ними отраслей, президент напомнил, что за последние два года на глобальном рынке продовольствия резко выросли цены. Это случилось из-за ошибок властей развитых стран в энергетической, экономической и продовольственной политике, заметил Путин. Он подчеркнул, что ситуация в последние недели только усугубляется. Внутренний рынок страны полностью обеспечен собственным производством сельхозпродукции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «На фоне минимальных запасов продовольствия в мире вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на газ, что является тоже результатом их деятельности на самом деле — наших „партнеров“ на Западе», — заявил глава государства. Неизбежен дефицит удобрений на глобальном рынке, не все страны смогут их купить, что приведет к снижению урожайности, подчеркнул российский лидер. По его словам, в этой ситуации развитые страны будут пытаться перетянуть на себя потоки продовольствия, используя механизм финансовой эмиссии [выпуска денег или ценных бумаг]. Все это обострит дефицит продуктов в бедных регионах, поднимет цены еще выше и спровоцирует новые потоки миграции, добавил Путин. Владимир Путин поручил увеличить выпуск качественных и доступных продуктов, включая рыбу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Подобный сценарий более чем реален, и нам — нам с вами здесь, в России, — нужно быть к нему готовыми. Это означает, что необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан, увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов, включая рыбу. Это ключевая задача на текущий год», — заявил глава государства. Президент напомнил о важности сокращения импортных закупок в агропромышленном комплексе по всей цепочке «от поля до прилавка». «С учетом потенциала отечественного агропромышленного комплекса (АПК), нашей науки, промышленности все возможности для этого у нас есть», — заметил российский лидер. Западные санкции в 2014 году освободили внутренний рынок страны, и сельхозпроизводители при поддержке государства и правительства получили мощный импульс развития, отметил глава государства. По его словам, за последние семь лет выпуск сельхозпродукции увеличился на 15%, а продуктов — на 25%. Путин подчеркнул, что внутренний рынок страны полностью обеспечен собственным производством. Санкции Запада в 2014 году дали толчок к развитию сельского хозяйства в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «По итогам 2020 года наша страна стала нетто-экспортером продукции АПК, то есть мы продаем за рубеж больше продуктов и сельхозпродукции, чем покупаем. Еще 20 лет назад это казалось абсолютно невозможным, невероятным, а сегодня наши поставки охватывают около 160 стран мира. Подчеркну: такого результата удалось добиться в том числе в условиях пандемии, когда во всем мире были нарушены производственно-логистические связи. Но наши аграрии достойно справились с этим испытанием и даже усилили свои позиции», — заявил глава государства. Выросшие объемы производства обеспечат цены на продукты внутри страны ниже, чем на мировом рынке, отметил Путин. Он назвал продовольственную самодостаточность реальным конкурентным преимуществом России. Президент заметил, что жители страны должны быть защищены от скачков цен на глобальном рынке продовольствия. Глава государства также призвал на фоне глобального дефицита продовольствия рачительнее поставлять продукты за рубеж, в частности в страны, которые ведут по отношению к России явно враждебную политику. Эксперт: в России нет проблем с продовольствием, по основным группам товаров есть собственное производство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Считаю, что мы должны поставить вполне реальный, обоснованный ориентир. В ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста — вы сами говорите об этом, конечно, я не могу с этим не согласиться — выше 3% в год», — сказал российский лидер. Он также обратил внимание на важность комплексного развития сельских территорий, включающее строительство социальных объектов, жилья, автомобильных дорог и другой инфраструктуры. «Очень важно, чтобы люди, которые работают на селе, кормят страну, жили в комфортных, современных условиях», — добавил глава государства. Путин показал, что в стране нет проблем с продовольствием, объяснил URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, продовольственная безопасность в РФ обеспечена проектом по развитию агропромышленного комплекса. «Посыл президента в том, что ситуация с дефицитом решаема: и сахар, и гречка снова появились на прилавки магазинов в регионах страны, и не стоит думать, что у нас может наступить какой-то кризис в сфере продовольствия», — отметил эксперт. Статья по теме Путин лишил Запад возможности ввести новые санкции России не грозит нехватка продуктов, согласен гендиректор АНО «Центр изучения проблем международных санкционных режимов» Марат Баширов. «Наша страна в высокой степени защищена в части продовольственной безопасности, по основным группам товаров у нас есть собственное производство, мы обеспечены техникой и удобрениями», — заметил политолог. Россия — это одна из крупнейших в мире стран-сельхозпроизводителей в мире, имеющая свои минеральные удобрения. «Это позволит защититься от глобальных проблем с продовольствием», — резюмировал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что наступающий мировой продовольственный кризис России не грозит. Как он заявил на совещании 5 апреля, с момента первых серьезных санкций 2014 года из-за возвращения Крыма в Россию, сельское хозяйство воспользовалось освобождением внутреннего рынка и сделало рывок в развитии. Благодаря этому, страна готова не только прокормить себя, но и экспортировать продукты, объяснили URA.RU эксперты. В начале совещания по развитию агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных с ними отраслей, президент напомнил, что за последние два года на глобальном рынке продовольствия резко выросли цены. Это случилось из-за ошибок властей развитых стран в энергетической, экономической и продовольственной политике, заметил Путин. Он подчеркнул, что ситуация в последние недели только усугубляется. «На фоне минимальных запасов продовольствия в мире вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на газ, что является тоже результатом их деятельности на самом деле — наших „партнеров“ на Западе», — заявил глава государства. Неизбежен дефицит удобрений на глобальном рынке, не все страны смогут их купить, что приведет к снижению урожайности, подчеркнул российский лидер. По его словам, в этой ситуации развитые страны будут пытаться перетянуть на себя потоки продовольствия, используя механизм финансовой эмиссии [выпуска денег или ценных бумаг]. Все это обострит дефицит продуктов в бедных регионах, поднимет цены еще выше и спровоцирует новые потоки миграции, добавил Путин. «Подобный сценарий более чем реален, и нам — нам с вами здесь, в России, — нужно быть к нему готовыми. Это означает, что необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан, увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов, включая рыбу. Это ключевая задача на текущий год», — заявил глава государства. Президент напомнил о важности сокращения импортных закупок в агропромышленном комплексе по всей цепочке «от поля до прилавка». «С учетом потенциала отечественного агропромышленного комплекса (АПК), нашей науки, промышленности все возможности для этого у нас есть», — заметил российский лидер. Западные санкции в 2014 году освободили внутренний рынок страны, и сельхозпроизводители при поддержке государства и правительства получили мощный импульс развития, отметил глава государства. По его словам, за последние семь лет выпуск сельхозпродукции увеличился на 15%, а продуктов — на 25%. Путин подчеркнул, что внутренний рынок страны полностью обеспечен собственным производством. «По итогам 2020 года наша страна стала нетто-экспортером продукции АПК, то есть мы продаем за рубеж больше продуктов и сельхозпродукции, чем покупаем. Еще 20 лет назад это казалось абсолютно невозможным, невероятным, а сегодня наши поставки охватывают около 160 стран мира. Подчеркну: такого результата удалось добиться в том числе в условиях пандемии, когда во всем мире были нарушены производственно-логистические связи. Но наши аграрии достойно справились с этим испытанием и даже усилили свои позиции», — заявил глава государства. Выросшие объемы производства обеспечат цены на продукты внутри страны ниже, чем на мировом рынке, отметил Путин. Он назвал продовольственную самодостаточность реальным конкурентным преимуществом России. Президент заметил, что жители страны должны быть защищены от скачков цен на глобальном рынке продовольствия. Глава государства также призвал на фоне глобального дефицита продовольствия рачительнее поставлять продукты за рубеж, в частности в страны, которые ведут по отношению к России явно враждебную политику. «Считаю, что мы должны поставить вполне реальный, обоснованный ориентир. В ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста — вы сами говорите об этом, конечно, я не могу с этим не согласиться — выше 3% в год», — сказал российский лидер. Он также обратил внимание на важность комплексного развития сельских территорий, включающее строительство социальных объектов, жилья, автомобильных дорог и другой инфраструктуры. «Очень важно, чтобы люди, которые работают на селе, кормят страну, жили в комфортных, современных условиях», — добавил глава государства. Путин показал, что в стране нет проблем с продовольствием, объяснил URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, продовольственная безопасность в РФ обеспечена проектом по развитию агропромышленного комплекса. «Посыл президента в том, что ситуация с дефицитом решаема: и сахар, и гречка снова появились на прилавки магазинов в регионах страны, и не стоит думать, что у нас может наступить какой-то кризис в сфере продовольствия», — отметил эксперт. России не грозит нехватка продуктов, согласен гендиректор АНО «Центр изучения проблем международных санкционных режимов» Марат Баширов. «Наша страна в высокой степени защищена в части продовольственной безопасности, по основным группам товаров у нас есть собственное производство, мы обеспечены техникой и удобрениями», — заметил политолог. Россия — это одна из крупнейших в мире стран-сельхозпроизводителей в мире, имеющая свои минеральные удобрения. «Это позволит защититься от глобальных проблем с продовольствием», — резюмировал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.