Свердловская элита выяснила, когда Куйвашеву продлят полномочия

У него впереди долгожданный разговор с Путиным и экзамен в партии. Но все может сорваться

14 апреля 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Будущее Евгения Куйвашева как губернатора решится в течение следующих двух месяцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Будущее свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который ждет от Москвы вердикта о своем новом сроке, прояснится в течение ближайшего месяца. Как транслируют собеседники URA.RU в областной власти, глава региона должен получить согласование Кремля до 23 мая — в том случае, если губернаторские выборы пройдут в традиционной форме и в прежний срок. Но всего одно решение федеральных властей может вернуть команду Куйвашева в состояние неопределенности. Формат проведения предстоящих губернаторских выборов обсуждается на федеральном уровне последние полтора месяца. Борьбу между собой ведут два лагеря — сторонники отмены всенародного голосования и приверженцы его сохранения. URA.RU подробно описывало аргументы обеих групп. Одно время считалось, что верх одерживает первый лагерь, затем преимущество перехватили оппоненты. Окончательного решения, как проводить выборы, нет до сих пор. Полномочия Евгения Куйвашева истекают в этом году — и его команда ждет какого-либо решения Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За ситуацией пристально следят представители свердловского истеблишмента. Полномочия губернатора Куйвашева истекают в этом году, и его команда хочет определенности о будущем шефа. Ожидалось, что перспективы прояснятся еще осенью 2021 года: тогда, по слухам, готовилась личная встреча с президентом Владимиром Путиным — обязательная для переизбрания. Однако разговор откладывался несколько раз и пока так и не состоялся. Пребывая в растерянности, представители свердловской власти пытаются выяснить, в какие даты Куйвашев получит согласование. По данным URA.RU, основная ставка делается на дни до 23 мая. Статья по теме Куйвашев возвращается в Екатеринбург с губернаторской кампанией Все дело в праймериз «Единой России» — обязательной партийной процедуре для выдвижения кандидата. Во властных кругах логику описывают следующим образом. Если в этом году всенародные губернаторские выборы все же будут сохранены, то праймериз ЕР пройдут традиционно до объявления голосования. Праймериз, в свою очередь, четко регламентированы — они стартуют с 23 мая, а заявки участников принимаются до 28 апреля. Считается, что Путин примет будущих губернаторов именно до начала праймериз, а кандидаты, заручившись поддержкой начальника, включатся во внутрипартийное голосование и в результате выдвинутся на выборы. По такой схеме избрание получали главы регионов и в предыдущие годы. Например, 2019-м через этот порядок прошел Владимир Владимиров (Ставропольский край), а в 2020-м Рустам Минниханов (Татарстан), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край). Праймериз ЕР еще не назначены ни в одном регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU В настоящий момент «губернаторские» праймериз не объявлены еще ни в одном регионе из 12, где у первых лиц истекают полномочия. Пауза, объясняют источники URA.RU в «Единой России», связана с тем, что согласия по формату выборов по-прежнему нет. «Все ждут решения администрации президента. Никаких указаний [из Москвы] объявлять праймериз пока не было», — делится статусный свердловский единоросс. Впрочем, известны и случаи, когда праймериз проводились позднее, чем в мае. Один из ярких примеров — губернаторские выборы 2018 года в Тюменской области. Тогдашний глава Владимир Якушев сложил полномочия 18 мая, за год до их истечения, получив впоследствии пост министра строительства РФ. Уже через две недели, 29 мая, мэра Тюмени Александра Моора вызвал на разговор президент Путин и назначил его врио губернатора. Тюменские единороссы объявили внеочередные праймериз: 25 июня Моор представил свою программу, а 18 июля официально стал кандидатом от партии. 6 августа Путин повторно принял будущего победителя выборов. Во власти не исключают, что в этот раз праймериз во всех 12 регионах тоже могут быть перенесены, а порядок их проведения — изменен. В 2016 году федеральный центр уже экспериментировал с разными форматами партийного голосования: тогда в четырех регионах праймериз прошли по так называемой «закрытой» модели (за кандидатов голосовали только партийные выборщики), а в одном регионе, Забайкальском крае, всенародно. Позднее, весной 2017-го, опыт «закрытого» формата переняла Свердловская область. Тогда будущий победитель праймериз Куйвашев получил аудиенцию Путина еще в январе и вовсю вел подготовку к выборам. На сегодняшний день из 12 губернаторов, которым предстоит переизбрание, президент принял только одного. 22 марта Путин встретился с главой Новгородской области Андреем Никитиным, наделив того поддержкой Кремля на выборах. Остальные же губернаторы, включая Куйвашева, продолжают ждать разговора. Считается, что приближение сроков праймериз означает, что Путину придется раньше определяться с кандидатами — сейчас же президент временит с личными встречами из-за плотной международной повестки. Недавнее большое совещание ЕР в Екатеринбурге принесло свердловским чиновника разочарование Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кроме того, команда Куйвашева держит в уме и другую дату — 12 июня. Именно до этого дня губернаторские выборы-2022 должны быть официально назначены — того требует федеральное законодательство (ФЗ-67, статья 10). Тогда же будет закреплен порядок голосования. И, если выборы все же не перенесут и не устроят в ином формате, команда Куйвашева рассчитывает знать ответ о новом сроке уже к 12 июня. Затишье на федеральном уровне по поводу формата выборов заметно нервирует свердловскую элиту, и отдельные ее представители трактуют повисшую паузу как сигнал. В частности, активизировались слухи, что голосование будет перенесено на более поздний срок, а все 12 губернаторов, включая Куйвашева, просто получат на этот период статус исполняющих обязанности. Однако этот сценарий лишит свердловскую элиту всяческой определенности — и 23 мая, и 12 июня станут неактуальными датами. О формате проведения выборов до сих пор идут споры Фото: Размик Закарян © URA.RU Один из собеседников URA.RU, допускающий этот сценарий, считает, что решение о переносе уже могло быть кулуарно принято. На это, по его мнению, указывает пассивность партий — еще ни одна не включилась в электоральный процесс. В частности, показательным стало совещание уральских секретарей «Единой России», прошедшее 8 апреля в Екатеринбурге. Предполагалось, что встречу лично посетит секретарь генсовета Андрей Турчак и, возможно, передаст свердловским партийцам вводные по губернаторским выборам, однако визит отменился. В итоге никакие установки не прозвучали. Сохранение всенародных выборов этой осенью возможно, но на итоговое решение может повлиять быстроменяющаяся политическая обстановка, полагает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. «Борются две тенденции внутри федеральных органов власти. И та, и другая имеют свои плюсы и минусы, но в условиях необычной стрессовой ситуации для избирателя все-таки нужен спокойный вариант», — уверен политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Будущее свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который ждет от Москвы вердикта о своем новом сроке, прояснится в течение ближайшего месяца. Как транслируют собеседники URA.RU в областной власти, глава региона должен получить согласование Кремля до 23 мая — в том случае, если губернаторские выборы пройдут в традиционной форме и в прежний срок. Но всего одно решение федеральных властей может вернуть команду Куйвашева в состояние неопределенности. Формат проведения предстоящих губернаторских выборов обсуждается на федеральном уровне последние полтора месяца. Борьбу между собой ведут два лагеря — сторонники отмены всенародного голосования и приверженцы его сохранения. URA.RU подробно описывало аргументы обеих групп. Одно время считалось, что верх одерживает первый лагерь, затем преимущество перехватили оппоненты. Окончательного решения, как проводить выборы, нет до сих пор. За ситуацией пристально следят представители свердловского истеблишмента. Полномочия губернатора Куйвашева истекают в этом году, и его команда хочет определенности о будущем шефа. Ожидалось, что перспективы прояснятся еще осенью 2021 года: тогда, по слухам, готовилась личная встреча с президентом Владимиром Путиным — обязательная для переизбрания. Однако разговор откладывался несколько раз и пока так и не состоялся. Пребывая в растерянности, представители свердловской власти пытаются выяснить, в какие даты Куйвашев получит согласование. По данным URA.RU, основная ставка делается на дни до 23 мая. Все дело в праймериз «Единой России» — обязательной партийной процедуре для выдвижения кандидата. Во властных кругах логику описывают следующим образом. Если в этом году всенародные губернаторские выборы все же будут сохранены, то праймериз ЕР пройдут традиционно до объявления голосования. Праймериз, в свою очередь, четко регламентированы — они стартуют с 23 мая, а заявки участников принимаются до 28 апреля. Считается, что Путин примет будущих губернаторов именно до начала праймериз, а кандидаты, заручившись поддержкой начальника, включатся во внутрипартийное голосование и в результате выдвинутся на выборы. По такой схеме избрание получали главы регионов и в предыдущие годы. Например, 2019-м через этот порядок прошел Владимир Владимиров (Ставропольский край), а в 2020-м Рустам Минниханов (Татарстан), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край). В настоящий момент «губернаторские» праймериз не объявлены еще ни в одном регионе из 12, где у первых лиц истекают полномочия. Пауза, объясняют источники URA.RU в «Единой России», связана с тем, что согласия по формату выборов по-прежнему нет. «Все ждут решения администрации президента. Никаких указаний [из Москвы] объявлять праймериз пока не было», — делится статусный свердловский единоросс. Впрочем, известны и случаи, когда праймериз проводились позднее, чем в мае. Один из ярких примеров — губернаторские выборы 2018 года в Тюменской области. Тогдашний глава Владимир Якушев сложил полномочия 18 мая, за год до их истечения, получив впоследствии пост министра строительства РФ. Уже через две недели, 29 мая, мэра Тюмени Александра Моора вызвал на разговор президент Путин и назначил его врио губернатора. Тюменские единороссы объявили внеочередные праймериз: 25 июня Моор представил свою программу, а 18 июля официально стал кандидатом от партии. 6 августа Путин повторно принял будущего победителя выборов. Во власти не исключают, что в этот раз праймериз во всех 12 регионах тоже могут быть перенесены, а порядок их проведения — изменен. В 2016 году федеральный центр уже экспериментировал с разными форматами партийного голосования: тогда в четырех регионах праймериз прошли по так называемой «закрытой» модели (за кандидатов голосовали только партийные выборщики), а в одном регионе, Забайкальском крае, всенародно. Позднее, весной 2017-го, опыт «закрытого» формата переняла Свердловская область. Тогда будущий победитель праймериз Куйвашев получил аудиенцию Путина еще в январе и вовсю вел подготовку к выборам. На сегодняшний день из 12 губернаторов, которым предстоит переизбрание, президент принял только одного. 22 марта Путин встретился с главой Новгородской области Андреем Никитиным, наделив того поддержкой Кремля на выборах. Остальные же губернаторы, включая Куйвашева, продолжают ждать разговора. Считается, что приближение сроков праймериз означает, что Путину придется раньше определяться с кандидатами — сейчас же президент временит с личными встречами из-за плотной международной повестки. Кроме того, команда Куйвашева держит в уме и другую дату — 12 июня. Именно до этого дня губернаторские выборы-2022 должны быть официально назначены — того требует федеральное законодательство (ФЗ-67, статья 10). Тогда же будет закреплен порядок голосования. И, если выборы все же не перенесут и не устроят в ином формате, команда Куйвашева рассчитывает знать ответ о новом сроке уже к 12 июня. Затишье на федеральном уровне по поводу формата выборов заметно нервирует свердловскую элиту, и отдельные ее представители трактуют повисшую паузу как сигнал. В частности, активизировались слухи, что голосование будет перенесено на более поздний срок, а все 12 губернаторов, включая Куйвашева, просто получат на этот период статус исполняющих обязанности. Однако этот сценарий лишит свердловскую элиту всяческой определенности — и 23 мая, и 12 июня станут неактуальными датами. Один из собеседников URA.RU, допускающий этот сценарий, считает, что решение о переносе уже могло быть кулуарно принято. На это, по его мнению, указывает пассивность партий — еще ни одна не включилась в электоральный процесс. В частности, показательным стало совещание уральских секретарей «Единой России», прошедшее 8 апреля в Екатеринбурге. Предполагалось, что встречу лично посетит секретарь генсовета Андрей Турчак и, возможно, передаст свердловским партийцам вводные по губернаторским выборам, однако визит отменился. В итоге никакие установки не прозвучали. Сохранение всенародных выборов этой осенью возможно, но на итоговое решение может повлиять быстроменяющаяся политическая обстановка, полагает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. «Борются две тенденции внутри федеральных органов власти. И та, и другая имеют свои плюсы и минусы, но в условиях необычной стрессовой ситуации для избирателя все-таки нужен спокойный вариант», — уверен политолог.