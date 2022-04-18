Мишустин ввел новую тактику борьбы с ростом цен

У россиян появятся более свежие и дешевые продукты, чем в магазинах

18 апреля 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о создании оптовых продовольственных рынков Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU статья из сюжета Цены на товары в России Правительство России приняло механизм, который позволит не допустить значительного роста цен на продукты. Для этого по всей стране организуют оптовые продовольственные рынки, заявил на совещании с вице-премьерами 18 апреля глава правительства Михаил Мишустин. Эксперты объясняют URA.RU, что эти торговые площадки создадут дополнительную конкуренцию, за счет чего цены на них будут ниже, чем в магазинах. Во вступительном слове, Мишустин подчеркнул, что правительство утвердило концепцию развития оптовых продовольственных рынков. «Подготовлен перечень шагов по ее реализации. Президент назвал ключевой задачей на год увеличение выпуска и поставок качественных, доступных по цене продуктов. Реализовывать эти указания правительство будет, в том числе создавая систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать продукцию как можно ближе к потребителю — в крупных городах», — добавил премьер. На оптовых рынках можно будет купить продукты в розницу, уточнил Михаил Мишустин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На рынках, помимо оптовых продаж, можно будет купить продукты в розницу, сказал Мишустин. «Люди смогут сами выбирать, где им выгоднее и удобнее закупаться. Необходимо будет скорректировать законодательство, а также внести изменения в национальные стандарты. Дмитрий Юрьевич [вице-премьер РФ Григоренко], прошу организовать работу совместно с министерством промышленности и торговли, взять этот вопрос под личный контроль», — заключил Мишустин. Объем продуктов, который возник в результате поддержки правительством сельхозпроизводителей, потребовал организации новых каналов для их сбыта, отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Поддержка сельского хозяйства привела к увеличению предложения и потребовались каналы для сбыта продукции. Формат рынков выгоден и фермерам, и тем, кто занимается подсобным хозяйством. Расширение предложения на рынке приводит к стабилизации цен на продукты и это гораздо лучше, чем их фиксирование или административное вмешательство», — комментирует эксперт. Цены на торговых площадках будут ниже, чем в магазинах, считают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Визуальная конкуренция, которая возникает на таких рынках, не позволяет поставщикам поднимать цены, и очень многие продукты можно купить в несколько раз дешевле, чем в магазинах, уверен доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод. По его словам, это подтверждают несколько крупных оптовых торговых площадок, которые уже работают вокруг Москвы. «Рынки, о развитии которых заявило правительство, позволяют организовать конкурентную торговлю, в результате которой цены снижаются. Благодаря им упрощается контакт производителей и конечных потребителей, сокращаются любые трансакционные издержки [расходы на транспортировку, зарплаты, материалы]. В составе того же борщевого набора не такие дорогие продукты, но трансакционные издержки могут быть весьма высоки», — сказал эксперт. Статья по теме Правительство поможет россиянам сэкономить на покупке продуктов В форс-мажорных обстоятельствах необходимо освобождать торговлю от любых административных воздействий, чтобы у людей был доступ к товарам, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «До сих пор у нас оптовики больше работали с розничными компаниями, а сейчас к ним будут допущены люди, то есть спрос на продукцию повысится, цена опустится и не будет дефицита. В 90-х годах, когда экономика упала, от дефицита продуктов людей как раз спасли рынки», — добавил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство России приняло механизм, который позволит не допустить значительного роста цен на продукты. Для этого по всей стране организуют оптовые продовольственные рынки, заявил на совещании с вице-премьерами 18 апреля глава правительства Михаил Мишустин. Эксперты объясняют URA.RU, что эти торговые площадки создадут дополнительную конкуренцию, за счет чего цены на них будут ниже, чем в магазинах. Во вступительном слове, Мишустин подчеркнул, что правительство утвердило концепцию развития оптовых продовольственных рынков. «Подготовлен перечень шагов по ее реализации. Президент назвал ключевой задачей на год увеличение выпуска и поставок качественных, доступных по цене продуктов. Реализовывать эти указания правительство будет, в том числе создавая систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать продукцию как можно ближе к потребителю — в крупных городах», — добавил премьер. На рынках, помимо оптовых продаж, можно будет купить продукты в розницу, сказал Мишустин. «Люди смогут сами выбирать, где им выгоднее и удобнее закупаться. Необходимо будет скорректировать законодательство, а также внести изменения в национальные стандарты. Дмитрий Юрьевич [вице-премьер РФ Григоренко], прошу организовать работу совместно с министерством промышленности и торговли, взять этот вопрос под личный контроль», — заключил Мишустин. Объем продуктов, который возник в результате поддержки правительством сельхозпроизводителей, потребовал организации новых каналов для их сбыта, отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Поддержка сельского хозяйства привела к увеличению предложения и потребовались каналы для сбыта продукции. Формат рынков выгоден и фермерам, и тем, кто занимается подсобным хозяйством. Расширение предложения на рынке приводит к стабилизации цен на продукты и это гораздо лучше, чем их фиксирование или административное вмешательство», — комментирует эксперт. Визуальная конкуренция, которая возникает на таких рынках, не позволяет поставщикам поднимать цены, и очень многие продукты можно купить в несколько раз дешевле, чем в магазинах, уверен доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод. По его словам, это подтверждают несколько крупных оптовых торговых площадок, которые уже работают вокруг Москвы. «Рынки, о развитии которых заявило правительство, позволяют организовать конкурентную торговлю, в результате которой цены снижаются. Благодаря им упрощается контакт производителей и конечных потребителей, сокращаются любые трансакционные издержки [расходы на транспортировку, зарплаты, материалы]. В составе того же борщевого набора не такие дорогие продукты, но трансакционные издержки могут быть весьма высоки», — сказал эксперт. В форс-мажорных обстоятельствах необходимо освобождать торговлю от любых административных воздействий, чтобы у людей был доступ к товарам, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «До сих пор у нас оптовики больше работали с розничными компаниями, а сейчас к ним будут допущены люди, то есть спрос на продукцию повысится, цена опустится и не будет дефицита. В 90-х годах, когда экономика упала, от дефицита продуктов людей как раз спасли рынки», — добавил собеседник.