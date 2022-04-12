Правительство поможет россиянам сэкономить на покупке продуктов

Власти возрождают подзабытую жителями городов привычку

12 апреля 2022 в 21:28 Размер текста - 17 +

Правительство поможет россиянам сэкономить на продуктах. Для этого власти РФ упростили процедуру предоставления участков для подсобного хозяйства, садоводства и огородничества. На заседании оперативного штаба по борьбе с западными санкциями 12 апреля об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперты объяснили URA.RU, что мера поддержки позволит россиянам обеспечить себя фруктами и овощами с грядок и даже получить дополнительный доход. Начиная заседание, Мишустин отметил, что «правительство продолжает работу по повышению устойчивости нашей экономики в условиях санкций». По его словам, утвержден дополнительный перечень мер поддержки экономики. Мишустин подчеркнул, что некоторые меры уже утверждены. Так, подписано постановление правительства об упрощении процедур предоставления земельных участков частным лицам и предприятиям. «Наши граждане получат возможность без торга выкупить землю, которую раньше они арендовали у государства для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества», — уточнил Мишустин. Сделка состоится при условии, что органы земельного надзора не выявили никаких нарушений в обращении с землей, говорится в постановлении правительства РФ. «Это существенно упростит жизнь граждан, которые имели участки, находящиеся на государственных или муниципальных землях», — уточняется в постановлении. Работа в подсобных хозяйствах, садах и огородах, стимулирует самозанятость россиян, позволит людям прокормить себя, а также получить небольшой доход от продажи излишков урожая, отмечает доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод. «Упрощение процедуры предоставления земельных участков правительством РФ, подтолкнет развитие садоводства и огородничества. Люди будут копошиться в земле и таким образом займут себя, а также получат доход, продавая урожай на рынке», — считает эксперт. Развитие садоводства и огородничества укрепит продовольственную безопасность страны, соглашается член комитета по аграрным вопросам Госдумы Ренат Сулейманов. «Увлечение садоводством — подспорье для семей, особенно для семей с детьми с точки зрения обеспечения овощами и некоторыми фруктами», — подчеркнул депутат. Доступность дач и садов для горожан в условиях ограничения выезда на заграничные курорты открывает дополнительные возможности для отдыха на природе, добавляет директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Этот маневр правительства облегчит семьям с детьми приобретение участков для отдыха. Это вопрос не повышения уровня жизни, а улучшения ее качества. Люди будут отдыхать на дачах и в садах, не все планируют садить редиску и картошку», — резюмировал эксперт.