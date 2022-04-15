Новые выплаты показали приоритеты правительства РФ

Мишустин изменил подход к распределению денег россиянам

15 апреля 2022 в 23:03 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин поменял подход к раздаче бюджетных денег россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство показало, что социальные обязательства остаются для властей приоритетом, несмотря на экономическую войну с Западом. Как объяснили URA.RU эксперты, это продемонстрировало решение премьер-министра Михаила Мишустина о расширении списка пособий, которые будут оформляться в упрощенном порядке. Новый формат распределения денег более удобен для россиян, отмечают политологи. Согласно постановлению, которое подписал Мишустин, для получения выплаты на детей с 8 до 17 лет нужно будет лишь подать заявление на портале Госуслуги. «Речь идет о пособиях малообеспеченным семьям. Их размер составит 50%, 75% или 100% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем — от 6 до 12 тысяч рублей в месяц в зависимости от конкретного субъекта РФ и финансовой ситуации в семье», — уточнил премьерс15 апреля на совещании по реализации мер социальной поддержки. Этот подход к назначению мер социальной поддержки Мишустин запустил во время пандемии. Благодаря ему россияне смогут узнавать о том, какие им полагаются льготы, выплаты и пособия, и получать их без сбора справок, по одному обращению в МФЦ или на сайте «Госуслуги», а в ряде случаев — вообще без заявлений. Социальное казначейство — это новый подход к назначению мер социальной поддержки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Именно так оформляется материнский капитал — просто по факту рождения ребенка. В беззаявительном порядке в прошлом году начислялись и единовременные президентские выплаты на детей, пенсионеров. Людям не надо было в разгар пандемии стоять в очередях, ходить по кабинетам и добиваться того, что им и так положено», — напомнил премьер. Проект «социальное казначейство» предусмотрен Концепцией цифровой трансформации социальной сферы, которую правительство утвердило в феврале 2021 года. В рамках этого подхода правительство организовало оформление ежемесячных пособий по одному заявлению семьям с малышами от трех до семи лет, а также нуждающимся будущим мамам и родителям, которые в одиночку воспитывают детей от восьми до 17 лет. «Это освобождает им время, чтобы провести его с ребенком, а не собирать справки по инстанциям», — подчеркнул Мишустин. Новые выплаты положены семьям с детьми от 8 до 17 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На новые выплаты правительство направило почти 363 млрд рублей. «Всего же на эти цели в текущем году выделим 505 млрд рублей, чтобы до конца года средства получили родители более 5 млн детей. Введение такого пособия — важный этап выстраивания целостной системы поддержки семей с детьми всех возрастов», — добавил премьер. Решение правительства упростить оформление новых выплат говорит о готовности государства выполнять свои социальные обязательства, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), политолог и социолог Виктор Потуремский. «Государство показывает, что даже в условиях беспрецедентного давления извне социальные обязательства остаются для него приоритетными. Другими словами, власть работает в интересах людей. Ярко это проявилось еще в пандемию, когда правительство нашло новые инструменты поддержки населения, подтверждается и сейчас», — сказал эксперт. Статья по теме Мишустин ввел выплаты для борьбы с безработицей Мишустин занимается ликвидацией барьеров между государством и россиянами, опираясь на современные технологии, отмечает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Не секрет, что многие наши сограждане надеются на финансовую поддержку от государства, но при этом очень неохотно общаются с чиновниками, даже если нуждаются в помощи. Для решения этой проблемы и придумано социальное казначейство. Благодаря цифровизации процессов назначение выплат упрощается, не надо сидеть в очередях или собирать справки, потому что все данные в системе уже есть. Это снимает раздражение у людей. Можно сказать, что государство тем самым убирает барьеры, идет навстречу ожиданиям населения», — сказал он. Социальное казначейство — сложный механизм, который позволяет государству распределять деньги справедливее, объяснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Распределение пособий населению через социальное казначейство благодаря цифровым инструментам происходит после оценки реальных доходов гражданина, легальных и теневых, с учетом его имущества. Там есть целый ряд параметров и критериев, которые делают эту оценку справедливее. Хотя их надо постоянно донастраивать с учетом меняющихся условий, это шаг в сторону более эффективного государственного управления», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство показало, что социальные обязательства остаются для властей приоритетом, несмотря на экономическую войну с Западом. Как объяснили URA.RU эксперты, это продемонстрировало решение премьер-министра Михаила Мишустина о расширении списка пособий, которые будут оформляться в упрощенном порядке. Новый формат распределения денег более удобен для россиян, отмечают политологи. Согласно постановлению, которое подписал Мишустин, для получения выплаты на детей с 8 до 17 лет нужно будет лишь подать заявление на портале Госуслуги. «Речь идет о пособиях малообеспеченным семьям. Их размер составит 50%, 75% или 100% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем — от 6 до 12 тысяч рублей в месяц в зависимости от конкретного субъекта РФ и финансовой ситуации в семье», — уточнил премьерс15 апреля на совещании по реализации мер социальной поддержки. Этот подход к назначению мер социальной поддержки Мишустин запустил во время пандемии. Благодаря ему россияне смогут узнавать о том, какие им полагаются льготы, выплаты и пособия, и получать их без сбора справок, по одному обращению в МФЦ или на сайте «Госуслуги», а в ряде случаев — вообще без заявлений. «Именно так оформляется материнский капитал — просто по факту рождения ребенка. В беззаявительном порядке в прошлом году начислялись и единовременные президентские выплаты на детей, пенсионеров. Людям не надо было в разгар пандемии стоять в очередях, ходить по кабинетам и добиваться того, что им и так положено», — напомнил премьер. Проект «социальное казначейство» предусмотрен Концепцией цифровой трансформации социальной сферы, которую правительство утвердило в феврале 2021 года. В рамках этого подхода правительство организовало оформление ежемесячных пособий по одному заявлению семьям с малышами от трех до семи лет, а также нуждающимся будущим мамам и родителям, которые в одиночку воспитывают детей от восьми до 17 лет. «Это освобождает им время, чтобы провести его с ребенком, а не собирать справки по инстанциям», — подчеркнул Мишустин. На новые выплаты правительство направило почти 363 млрд рублей. «Всего же на эти цели в текущем году выделим 505 млрд рублей, чтобы до конца года средства получили родители более 5 млн детей. Введение такого пособия — важный этап выстраивания целостной системы поддержки семей с детьми всех возрастов», — добавил премьер. Решение правительства упростить оформление новых выплат говорит о готовности государства выполнять свои социальные обязательства, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), политолог и социолог Виктор Потуремский. «Государство показывает, что даже в условиях беспрецедентного давления извне социальные обязательства остаются для него приоритетными. Другими словами, власть работает в интересах людей. Ярко это проявилось еще в пандемию, когда правительство нашло новые инструменты поддержки населения, подтверждается и сейчас», — сказал эксперт. Мишустин занимается ликвидацией барьеров между государством и россиянами, опираясь на современные технологии, отмечает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Не секрет, что многие наши сограждане надеются на финансовую поддержку от государства, но при этом очень неохотно общаются с чиновниками, даже если нуждаются в помощи. Для решения этой проблемы и придумано социальное казначейство. Благодаря цифровизации процессов назначение выплат упрощается, не надо сидеть в очередях или собирать справки, потому что все данные в системе уже есть. Это снимает раздражение у людей. Можно сказать, что государство тем самым убирает барьеры, идет навстречу ожиданиям населения», — сказал он. Социальное казначейство — сложный механизм, который позволяет государству распределять деньги справедливее, объяснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Распределение пособий населению через социальное казначейство благодаря цифровым инструментам происходит после оценки реальных доходов гражданина, легальных и теневых, с учетом его имущества. Там есть целый ряд параметров и критериев, которые делают эту оценку справедливее. Хотя их надо постоянно донастраивать с учетом меняющихся условий, это шаг в сторону более эффективного государственного управления», — заключил эксперт.