Путин показал, чем Россия ответит на агрессию НАТО

Президенту готовят проект по нетрадиционным видам оружия

04 апреля 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Новая госпрограмма вооружений поможет России ответить на агрессию НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин показал, каким оружием может ответить на агрессию НАТО. Так, эксперты прокомментировал встречу главы государства 4 апреля в Кремле с зампредом правительства Юрием Борисовым. Этот сигнал североатлантическому альянсу показывает, что Россия готова к обороне по всем фронтам, даже в условиях спецоперации на Украине, считают опрошенные URA.RU аналитики. На совещании Борисов, курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса [ОПК], рассказал Путину о состоянии этой сферы, функционировании системообразующих отраслей промышленности, а также их поддержки в условиях санкций, сообщили в пресс-службе Кремля. По словам зампреда правительства, гособоронзаказ является приоритетом для российского оборонно-промышленного комплекса. В прошлом году он был выполнен на 98%, а в 2022 году идет с опережением по ряду показателей. Зампред правительства Юрий Борисов рассказал президенту о создании нетрадиционных видов оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU На встрече с президентом Борисов анонсировал новую госпрограмму вооружений [ГПВ]. Работа над ней будет закончена в середине 2023 года, тогда же ее представят Путину. «Новая государственная программа вооружений будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы», — заявил Борисов. Госпрограмма вооружений корректируется, поскольку России нужно противостоять НАТО не только в классических видах оружия, но и в перспективных разработках, объяснил URA.RU главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он подчеркнул, что главным источником нестабильности является североатлантический альянс. «Президент понимает, что мир меняется и необходимо адаптироваться к новым типам вызовов и угроз. Запуск новых видов вооружений позволит обеспечивать национальную безопасность на ближайшие несколько десятилетий. Самодостаточность России в перспективных и передовых видах вооружений — это всегда статус государства и безопасность страны и народа», — считает эксперт. Эксперт: Россия обладает техническим потенциалом, чтобы создать перспективные виды вооружения, и ответить НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU На фоне спецоперации на Украине коллективный Запад пытается бряцать оружием, а Россия предупреждает, что кроме традиционных видов вооружений, обладает перспективными разработками: не только воздушного, но и космического базирования, и сможет ответить в случае агрессии, считает бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Это предупреждение для наших недругов. Идет спецоперация, против нас объявлена экономическая и информационная война. Мы готовы к обороне по всем фронтам всеми видами оружия», — отметил он. Статья по теме Путин предложил США и Китаю гонку лазерных вооружений Это совещание у президента демонстрирует, что Россия обладает техническим и интеллектуальным потенциалом для создания перспективных систем вооружения, а госпрограмма позволяет это реализовать, говорит военный обозреватель Дмитрий Литовкин. «РФ должна иметь современное вооружение, способное конкурировать с иностранным. Госпрограмма вооружений показывает нашим противникам [НАТО], что мы будем обладать более эффективным оружием», — подчеркнул эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин показал, каким оружием может ответить на агрессию НАТО. Так, эксперты прокомментировал встречу главы государства 4 апреля в Кремле с зампредом правительства Юрием Борисовым. Этот сигнал североатлантическому альянсу показывает, что Россия готова к обороне по всем фронтам, даже в условиях спецоперации на Украине, считают опрошенные URA.RU аналитики. На совещании Борисов, курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса [ОПК], рассказал Путину о состоянии этой сферы, функционировании системообразующих отраслей промышленности, а также их поддержки в условиях санкций, сообщили в пресс-службе Кремля. По словам зампреда правительства, гособоронзаказ является приоритетом для российского оборонно-промышленного комплекса. В прошлом году он был выполнен на 98%, а в 2022 году идет с опережением по ряду показателей. На встрече с президентом Борисов анонсировал новую госпрограмму вооружений [ГПВ]. Работа над ней будет закончена в середине 2023 года, тогда же ее представят Путину. «Новая государственная программа вооружений будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы», — заявил Борисов. Госпрограмма вооружений корректируется, поскольку России нужно противостоять НАТО не только в классических видах оружия, но и в перспективных разработках, объяснил URA.RU главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он подчеркнул, что главным источником нестабильности является североатлантический альянс. «Президент понимает, что мир меняется и необходимо адаптироваться к новым типам вызовов и угроз. Запуск новых видов вооружений позволит обеспечивать национальную безопасность на ближайшие несколько десятилетий. Самодостаточность России в перспективных и передовых видах вооружений — это всегда статус государства и безопасность страны и народа», — считает эксперт. На фоне спецоперации на Украине коллективный Запад пытается бряцать оружием, а Россия предупреждает, что кроме традиционных видов вооружений, обладает перспективными разработками: не только воздушного, но и космического базирования, и сможет ответить в случае агрессии, считает бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Это предупреждение для наших недругов. Идет спецоперация, против нас объявлена экономическая и информационная война. Мы готовы к обороне по всем фронтам всеми видами оружия», — отметил он. Это совещание у президента демонстрирует, что Россия обладает техническим и интеллектуальным потенциалом для создания перспективных систем вооружения, а госпрограмма позволяет это реализовать, говорит военный обозреватель Дмитрий Литовкин. «РФ должна иметь современное вооружение, способное конкурировать с иностранным. Госпрограмма вооружений показывает нашим противникам [НАТО], что мы будем обладать более эффективным оружием», — подчеркнул эксперт.