Мишустин представил новый Шелковый путь для обхода санкций

Он изменит систему поставок и спасет регионы от бедности

25 апреля 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин нашел новый путь обхода западных санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Развитие автодорожной сети в России избавит регионы от бедности, а и дорога Европа — Западный Китай станет новым Шелковым путем и позволит РФ обойти санкции. Транспортные коридоры расширят логистические связи, а также повысят надежность поставок товаров из России и внутри страны, комментируют эксперты заявление председателя правительства РФ Михаила Мишустина на совещании с вице-премьерами 25 апреля. Экономисты считают, что это изменит позиции РФ в геополитической экономике. Открывая совещание, Мишустин заявил, что на развитие автодорожной инфраструктуры в этом году дополнительно выделено 120 млрд рублей. Из них большую часть — 86 млрд рублей — получат 63 субъекта РФ. Это позволит сохранить «набранные темпы строительства, чтобы обеспечить связанность страны, повысить качество внутренних сообщений для удобства людей и бизнеса». Строительство автодорог стимулирует развитие регионов, убежден Михаил Мишустин Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Финансирование инфраструктурных проектов стимулирует развитие регионов, заявил Мишустин. Например, строительство обходов городов позволяет вывести грузовой трафик из населенных пунктов и разгрузить их от пробок. «Современные и качественные, рационально спроектированные дороги должны быть по всей стране. И решение такой задачи остается для нас одним из важнейших приоритетов», — сказал в заключении премьер. Правительство направит деньги на то, чтобы максимально быстро привести в нормативное состояние более 2,5 тысячи километров региональных дорог. «Еще 34 млрд рублей предусмотрены на строительство, реконструкцию и капремонт крупных трасс, в том числе Золотого кольца. А также — на маршруте Европа — Западный Китай, который пройдет через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск. И его продолжение до границы с Монголией и Китаем», — пояснил Мишустин. Обновленный Шелковый путь станет основным для России в XXI веке, считают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автомобильный коридор через Россию в Китай станет одним из основных для экономики России в XXI веке, считает китаевед, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов. «РЖД не справляются с объемами грузоперевозок. А строительство новых железнодорожных маршрутов, в том числе из-за санкций, осложнено, поэтому автомобильные пути становятся приоритетными. Китай вытеснил США с позиции крупнейшего партнера ЕС. Товарооборот с Китаем скоро превысит 1 трлн, но большая часть грузов доставлялась морем. Сейчас морской путь имеет геополитические риски и не может быть полностью реализован. Автокоридор через РФ, как и хочет Мишустин, сократит сроки доставки, обеспечит их надежность и поменяет геоэкономику», — комментирует эксперт. Строительство и ремонт дороги улучшит транспортную доступность регионов, там появятся новые логистические и производственные центры, отмечают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам Вавилова, с помощью этого проекта российские власти дадут второе дыхание регионам. Это улучшит транспортную доступность субъектов РФ, где появятся новые логистические и производственные кластеры. Вместе с тем для развития сухопутного транзита грузов в Китай и из Китая не только по железнодорожному, но и по автомобильному пути, России нужно ремонтировать и строить заново автодороги, чем и занимаются власти, отмечает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Мишустин ранее говорил, что профицита бюджета не будет, потому что эти средства пойдут в том числе на строительство дороги на Восток. У Китая, возможно, будут проблемы с морским транзитом, потому что им препятствуют США. Но сухопутный путь полностью не заменит морской транзит, хорошо, если возьмет 3-4%. Чтобы автомобильный транзит пошел даже в таких объемах, надо строить дороги», — уточняет Адамидов. Статья по теме Мишустин дал старт буму строительства автодорог в России Вложения в строительство автодороги Европа — Западный Китай оправдают себя в будущем, полагает независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Рогожин. «Россия будет получать деньги за транзит этих товаров, плату за аренду земли под инфраструктурными объектами. Кое-какой товар, возможно, будет доставляться в Европу под видом российско-китайского происхождения. Проект затратный, денег потребуется много, а это означает создание рабочих мест, но в основном будет использоваться не квалифицированный труд. Неслучайно массовое строительство было палочкой-выручалочкой в периоды кризиса в других странах», — резюмировал Рогожин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Развитие автодорожной сети в России избавит регионы от бедности, а и дорога Европа — Западный Китай станет новым Шелковым путем и позволит РФ обойти санкции. Транспортные коридоры расширят логистические связи, а также повысят надежность поставок товаров из России и внутри страны, комментируют эксперты заявление председателя правительства РФ Михаила Мишустина на совещании с вице-премьерами 25 апреля. Экономисты считают, что это изменит позиции РФ в геополитической экономике. Открывая совещание, Мишустин заявил, что на развитие автодорожной инфраструктуры в этом году дополнительно выделено 120 млрд рублей. Из них большую часть — 86 млрд рублей — получат 63 субъекта РФ. Это позволит сохранить «набранные темпы строительства, чтобы обеспечить связанность страны, повысить качество внутренних сообщений для удобства людей и бизнеса». Финансирование инфраструктурных проектов стимулирует развитие регионов, заявил Мишустин. Например, строительство обходов городов позволяет вывести грузовой трафик из населенных пунктов и разгрузить их от пробок. «Современные и качественные, рационально спроектированные дороги должны быть по всей стране. И решение такой задачи остается для нас одним из важнейших приоритетов», — сказал в заключении премьер. Правительство направит деньги на то, чтобы максимально быстро привести в нормативное состояние более 2,5 тысячи километров региональных дорог. «Еще 34 млрд рублей предусмотрены на строительство, реконструкцию и капремонт крупных трасс, в том числе Золотого кольца. А также — на маршруте Европа — Западный Китай, который пройдет через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск. И его продолжение до границы с Монголией и Китаем», — пояснил Мишустин. Автомобильный коридор через Россию в Китай станет одним из основных для экономики России в XXI веке, считает китаевед, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов. «РЖД не справляются с объемами грузоперевозок. А строительство новых железнодорожных маршрутов, в том числе из-за санкций, осложнено, поэтому автомобильные пути становятся приоритетными. Китай вытеснил США с позиции крупнейшего партнера ЕС. Товарооборот с Китаем скоро превысит 1 трлн, но большая часть грузов доставлялась морем. Сейчас морской путь имеет геополитические риски и не может быть полностью реализован. Автокоридор через РФ, как и хочет Мишустин, сократит сроки доставки, обеспечит их надежность и поменяет геоэкономику», — комментирует эксперт. По словам Вавилова, с помощью этого проекта российские власти дадут второе дыхание регионам. Это улучшит транспортную доступность субъектов РФ, где появятся новые логистические и производственные кластеры. Вместе с тем для развития сухопутного транзита грузов в Китай и из Китая не только по железнодорожному, но и по автомобильному пути, России нужно ремонтировать и строить заново автодороги, чем и занимаются власти, отмечает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Мишустин ранее говорил, что профицита бюджета не будет, потому что эти средства пойдут в том числе на строительство дороги на Восток. У Китая, возможно, будут проблемы с морским транзитом, потому что им препятствуют США. Но сухопутный путь полностью не заменит морской транзит, хорошо, если возьмет 3-4%. Чтобы автомобильный транзит пошел даже в таких объемах, надо строить дороги», — уточняет Адамидов. Вложения в строительство автодороги Европа — Западный Китай оправдают себя в будущем, полагает независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Рогожин. «Россия будет получать деньги за транзит этих товаров, плату за аренду земли под инфраструктурными объектами. Кое-какой товар, возможно, будет доставляться в Европу под видом российско-китайского происхождения. Проект затратный, денег потребуется много, а это означает создание рабочих мест, но в основном будет использоваться не квалифицированный труд. Неслучайно массовое строительство было палочкой-выручалочкой в периоды кризиса в других странах», — резюмировал Рогожин.