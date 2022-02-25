Мишустин нашел способ снизить цены в условиях санкций

Товарооборот внутри Евразийского экономического союза превысил допандемийные показатели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

статья из сюжета Цены на продукты в России

Правительство РФ нашло вариант снижения цен на продукты в России в условиях новых санкций. Для этого вводится инструмент, который позволит быстро ввозить овощи и фрукты в РФ — «Евразийский агроэкспресс». Проект анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане 25 февраля. Эксперты объясняют, что с помощью налаживания транспортной логистики с другими странами власти смогут насытить рынок продуктами и избежать их дефицита.

На предыдущем заседании ЕАЭС в Армении в ноябре 2021 года обсуждались меры по борьбе с коронавирусом, вопрос восстановления товарооборота на фоне пандемии. В Нур-Султане же актуальная повестка была скорректирована: поднималась тема расширения промышленного сотрудничества в гражданском авиастроении, таможенные вопросы, запуск совместного проекта «Евразийский агроэкпресс», отвечающего за железнодорожные перевозки сельхозпродукции.

В России налаживают ускоренную доставку сельхозпродукции из союзных стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В 2021 году достигнуты рекордные значения по социально-экономическим показателям Союза. Объем товарооборота между странами увеличился на треть, экспорт союзной продукции — на 42,5%. Взаимная торговля выросла на 18%, а внешняя — на 12,6%. Эти цифры превысили допандемийные показатели. Такие результаты стали возможными благодаря слаженным действиям интеграционных структур Союза. Необходимо и в дальнейшем находить оптимальные решения для стимулирования роста экономик», — сказал Мишустин в своем выступлении на заседании совета.

Глава правительства подчеркнул, что реализация «Евразийского агроэкспресса» позволит быстро доставлять железнодорожным транспортом союзную сельхозпродукцию в азиатские и европейские государства. «Причем по конкурентным с морскими перевозками тарифам и скоростям. Этот проект с высокой интеграционной составляющей вновь подтверждает востребованность Евразийского экономического союза», — добавил премьер-министр.

Скоропортящиеся товары в Россию будут доставлять по железной дороге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Запуск «Евразийского агроэкпресса» позволит возить скоропортящиеся продукты быстрее и сделает их дешевле, объясняет доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. «Железнодорожное сообщение — это принципиально важный вопрос для рынка и не связан с сегодняшней внешнеполитической ситуацией. У нас в рамках Союза должен существовать единый рынок продовольствия, которое надо доставлять без барьеров. Возможность перевозить большие партии скоропортящихся грузов — серьезное подспорье для наших рынков. Надо, чтобы товары как можно быстрее, дешевле и в наиболее сохранном состоянии доходили из точки А в точку Б», — пояснил собеседник.

Главное в продовольственной кооперации стран ЕАЭС — улучшение инфраструктуры: часто бывает, что продукция у аграриев есть, а с перевозкой возникают проблемы, отмечает директор центр конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Аграрную продукцию иногда нужно в течение 24 часов доставить до потребителя, ведь это не мебель и не ботинки.

Быстрая доставка означает снижение издержек. А любой рост конкуренции, объема товара по законам экономики всегда приводит к падению стоимости», — заявил эксперт.

Быстрая транспортировка продуктов из соседних стран поможет российскому продовольственному рынку, отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Ускорение доставки импортной продукции с помощью железнодорожного транспорта в любом случае поможет продовольственному рынку. Это внесет и разнообразие, и объемы», — резюмировал экономист.

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