Россия применила скрытый ресурс в войне за торговый путь будущего

Михаил Мишустин рассказал о необходимости развития Северного морского пути Фото: Владимир Жабриков ©URA.RU

Российские власти запустили ключевой инфраструктурный проект, который обеспечит регулярную навигацию по Северному морскому пути. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росгидромета Игорем Шумаковым 4 февраля поставил задачу усилить метеорологическую службу в Арктике. Эксперты объясняют, что с помощью синоптиков Севморпуть станет альтернативой Суэцкому каналу и поможет перехватить грузопоток у Европы.

На встрече Мишустина с Шумаковым обсуждались вопросы участия России в международных климатических проектах, научных исследований на Северном и Южном полюсах, модернизации наблюдательной сети службы, а также цифровизации ведомства. Мишустин отметил, что в Арктике уже началось создание инфраструктуры.

Глава Росгидромета Игорь Шумаков рассказал Михаилу Мишустину об испытаниях научно-исследовательского судна Фото: Официальный сайт правительства России/ Government.ru

«Мы неоднократно в правительстве об этом говорим и участвуем в принятии очень важных решений, в том числе о построении инфраструктуры для работы в Арктике. Сегодня такая инфраструктура может позволить выполнять масштабные научные и исследовательские задачи. И конечно, развивать Северный морской путь — наш основной транспортный коридор, который очень серьезно на сегодняшний день развивается», — сказал Мишустин.

По словам Шумакова, ранее для создания точной климатической картины в Арктике создавались так называемые экспедиции «Северный полюс» на льдине. Но в последние несколько лет экспедиции не удается организовать из-за отсутствия безопасных льдин. Точные метеопрогнозы на Северном полюсе необходимы, «чтобы удовлетворять потребности, в частности, участников грузоперевозок по Северному морскому пути и иных потребителей».

В Арктике начали создавать инфраструктуру, обеспечивающую работу Севморпути Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Росгидромет нашел замену безопасным льдинам — ледостойкая самодвижущаяся платформа. Судно построено на 92% и проходит испытания. «Адмиралтейские верфи планируют передать нам это судно в июле. Поднятие флага на таком уникальном научно-исследовательском судне станет значимым событием не только для судостроителей, потому что такого никто никогда не строил, но и для широкой международной научной общественности», — подчеркнул Шумаков.

Эксперты считают, что за счет улучшения качества метеопрогнозов и работы информационно-ледовой системы «Север» будет обеспечена безопасность и регулярность судоходства по Севморпути. Часть гидрометеорологических станций, работающих в Арктике, модернизирована в прошлом десятилетии, однако сохраняется потребность в обновлении оборудования и расширении их сети, рассказал профессор, проректор по международному сотрудничеству и информационной политике Северного (Арктического) федерального университета Константин Зайков.

Ледовую информационную систему «Север» необходимо обновить, считают эксперты Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

«Система «Север» отвечает за мониторинг ледовой обстановки. Не секрет, что в прошлом году у нас была достаточно тяжелая ледовая обстановка на Севморпути. Порядка 20 судов застряли во льдах, и их надо было эвакуировать. Чтобы избежать таких ситуаций необходим качественный мониторинг и прогноз ледовой обстановки. Система «Север» создавалась в 90-х годах, сегодня требуется ее технологическая доработка.

Качественный и отточенный метеопрогноз является крайне важной составляющей для организации постоянного и безопасного судоходства», — уточнил эксперт.

Оперативное строительство метеорологической инфраструктуры позволит сделать судоходство регулярным и составить конкуренцию Суэцкому каналу, полагает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «В принципе суда могут ходить сейчас, но пока это неудобно и в перспективе судов должно стать больше. Этому будет способствовать в том числе и строительство новой метеорологической инфраструктуры. Мы хотим развить Севморпуть до конкурента южному пути [Суэцкому каналу] и отчасти сухопутному. Речь идет о том, что мы оттянем на себя часть грузов», — резюмировал эксперт.

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