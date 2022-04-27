Мишустин закрыл тему нехватки лекарств из-за санкций

Власти гарантируют качество и доступность препаратов

27 апреля 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росздравнадзору контролировать оборот лекарств Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Проблема с качеством и доступностью лекарственных препаратов, которая возникла после введения санкций, решена. Этому способствовал перенос производства жизненно важных лекарств в Россию, поясняют эксперты, комментируя встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой 27 апреля. Также эффект дало упрощение правил импорта, сказали эксперты URA.RU. Контроль за оборотом лекарственных препаратов Мишустин назвал особенно востребованным в условиях санкционного давления на Россию. «Для людей крайне важна возможность приобретения лекарств для себя, для своих близких, особенно сейчас, когда санкции накладывают самые разные ограничения по поставке жизненно важных препаратов», — сказал премьер. Лекарств, на которые в марте был ажиотаж, достаточно в аптеках по всей России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Еще месяц назад в России наблюдался ажиотажный спрос на лекарства, отметил Мишустин. «В ряде регионов возникли сложности с приобретением лекарств в шаговой доступности, хотя запасы их там были достаточны», — добавил он. Самойлова подтвердила, что лекарств, которые в марте раскупали особенно активно, достаточно в аптеках по всей стране, а Росздравнадзор ведет ежедневный мониторинг их доступности. «Система мониторинга движения лекарственных препаратов, в полной мере заработала в период пандемии. Благодаря этой системе мы можем сказать, какой лекарственный препарат, где и в каком количестве имеется, сколько, каких лекарственных препаратов было ввезено и выпущено в оборот. Можем точно спрогнозировать возможные дефициты и перебои с поставками», — пояснила глава ведомства. Михаил Мишустин поручил главе Росздравнадзора Алле Самойловой тщательно следить за ситуацией с лекарствами Пресс-служба правительства России © Government.ru Мишустин напомнил, что правительство упростило ввоз зарубежных аналогов лекарств, в том числе в иностранной упаковке. По его словам, если добросовестные поставщики идут на российский рынок, работа с ними должна вестись без ущерба качеству. «Мы отдаем приоритет дружественным странам. Стратегические задачи — наладить производство у себя. Но если добросовестные поставщики идут на наш рынок, конечно, эта работа должна вестись аккуратно», — поручил он Самойловой. По словам главы Росздравнадзора, за качеством препаратов в России следят специалисты в сети из 13 лабораторных комплексов по всей стране. «Мы гарантируем, что ни один лекарственный препарат не будет допущен на российский рынок, если он не пройдет контроль качества», — пообещала Самойлова. Все лекарства из списка жизненно важных производятся внутри России Фото: Анна Майорова © URA.RU Решение Мишустина разрешить ввоз в Россию препаратов в иностранной упаковке существенно упрощает логистику, по которой ударили санкции, пояснил URA.RU главврач Московской областной детской психоневрологической больницы, главный детский невролог Подмосковья Олег Лапочкин. «Раньше требовались упаковка и инструкция на русском языке, их нужно было до поставки сделать. А так импортные препараты быстрее доходят до пациентов. Сейчас с лекарственным обеспечением детей с неврологической патологией нет», — отметил Лапочкин. Санкции не сказались ни на качестве, ни на доступности лекарств в России благодаря переносу их производства в Россию при содействии правительства, считает эксперт фармрынка Ирина Булыгина. «Производства фармпрепаратов были локализованы. Изначально это зарубежные компании, и пока нет информации, чтобы они массово закрывали свои российские подразделения. Есть случаи, когда локализованные аналоги получались хуже оригинальных, но они единичные. Минпромторг выделял на это гранты, в результате все лекарства из списка жизненно важных в стране есть», — сказала эксперт. Статья по теме Мишустин минимизировал рост цен на лекарства в России Профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев подтвердил URA.RU, что «все основные препараты выпускаются в России, в том числе дженерики (аналоги импортных лекарств)». «Это удалось сделать благодаря мерам по борьбе с COVID-19, которые курировал кабмин. Благодаря этому Россия может противодействовать санкциям», — заключил профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Проблема с качеством и доступностью лекарственных препаратов, которая возникла после введения санкций, решена. Этому способствовал перенос производства жизненно важных лекарств в Россию, поясняют эксперты, комментируя встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой 27 апреля. Также эффект дало упрощение правил импорта, сказали эксперты URA.RU. Контроль за оборотом лекарственных препаратов Мишустин назвал особенно востребованным в условиях санкционного давления на Россию. «Для людей крайне важна возможность приобретения лекарств для себя, для своих близких, особенно сейчас, когда санкции накладывают самые разные ограничения по поставке жизненно важных препаратов», — сказал премьер. Еще месяц назад в России наблюдался ажиотажный спрос на лекарства, отметил Мишустин. «В ряде регионов возникли сложности с приобретением лекарств в шаговой доступности, хотя запасы их там были достаточны», — добавил он. Самойлова подтвердила, что лекарств, которые в марте раскупали особенно активно, достаточно в аптеках по всей стране, а Росздравнадзор ведет ежедневный мониторинг их доступности. «Система мониторинга движения лекарственных препаратов, в полной мере заработала в период пандемии. Благодаря этой системе мы можем сказать, какой лекарственный препарат, где и в каком количестве имеется, сколько, каких лекарственных препаратов было ввезено и выпущено в оборот. Можем точно спрогнозировать возможные дефициты и перебои с поставками», — пояснила глава ведомства. Мишустин напомнил, что правительство упростило ввоз зарубежных аналогов лекарств, в том числе в иностранной упаковке. По его словам, если добросовестные поставщики идут на российский рынок, работа с ними должна вестись без ущерба качеству. «Мы отдаем приоритет дружественным странам. Стратегические задачи — наладить производство у себя. Но если добросовестные поставщики идут на наш рынок, конечно, эта работа должна вестись аккуратно», — поручил он Самойловой. По словам главы Росздравнадзора, за качеством препаратов в России следят специалисты в сети из 13 лабораторных комплексов по всей стране. «Мы гарантируем, что ни один лекарственный препарат не будет допущен на российский рынок, если он не пройдет контроль качества», — пообещала Самойлова. Решение Мишустина разрешить ввоз в Россию препаратов в иностранной упаковке существенно упрощает логистику, по которой ударили санкции, пояснил URA.RU главврач Московской областной детской психоневрологической больницы, главный детский невролог Подмосковья Олег Лапочкин. «Раньше требовались упаковка и инструкция на русском языке, их нужно было до поставки сделать. А так импортные препараты быстрее доходят до пациентов. Сейчас с лекарственным обеспечением детей с неврологической патологией нет», — отметил Лапочкин. Санкции не сказались ни на качестве, ни на доступности лекарств в России благодаря переносу их производства в Россию при содействии правительства, считает эксперт фармрынка Ирина Булыгина. «Производства фармпрепаратов были локализованы. Изначально это зарубежные компании, и пока нет информации, чтобы они массово закрывали свои российские подразделения. Есть случаи, когда локализованные аналоги получались хуже оригинальных, но они единичные. Минпромторг выделял на это гранты, в результате все лекарства из списка жизненно важных в стране есть», — сказала эксперт. Профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев подтвердил URA.RU, что «все основные препараты выпускаются в России, в том числе дженерики (аналоги импортных лекарств)». «Это удалось сделать благодаря мерам по борьбе с COVID-19, которые курировал кабмин. Благодаря этому Россия может противодействовать санкциям», — заключил профессор.