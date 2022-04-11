Мишустин упростил регистрацию лекарств в России

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Правительство запустило программу поддержки фармпредприятий Фото:

Давление со стороны других стран и нарушение цепочек доставок может привести к проблемам с получением лекарств. В связи с этим правительство объявило о запуске программы, направленной на поддержку фармацевтических предприятий, дистрибьютеров и аптечных сетей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами, трансляция которого велась на «России 24».

Помимо этого принято решение упростить и ускорить процедуру регистрации в РФ иностранных лекарств, подчеркнул Мишустин. Это касается тех препаратов, которых не хватает в стране. Также для этого власти разрешат ввозить и продавать препараты в упаковках, предназначенных для реализации в иностранных государствах.

Ранее Мишустин на встрече с «Единой Россией» подробно рассказал о намерении России сохранить уровень жизни россиян в условиях западных санкций. Правительство наметило масштабный план работы по сохранению доступности зарубежных препаратов и возможному импортозамещению.

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Давление со стороны других стран и нарушение цепочек доставок может привести к проблемам с получением лекарств. В связи с этим правительство объявило о запуске программы, направленной на поддержку фармацевтических предприятий, дистрибьютеров и аптечных сетей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами, трансляция которого велась на «России 24». Помимо этого принято решение упростить и ускорить процедуру регистрации в РФ иностранных лекарств, подчеркнул Мишустин. Это касается тех препаратов, которых не хватает в стране. Также для этого власти разрешат ввозить и продавать препараты в упаковках, предназначенных для реализации в иностранных государствах. Ранее Мишустин на встрече с «Единой Россией» подробно рассказал о намерении России сохранить уровень жизни россиян в условиях западных санкций. Правительство наметило масштабный план работы по сохранению доступности зарубежных препаратов и возможному импортозамещению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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