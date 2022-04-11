Мишустин упростил регистрацию лекарств в России

11 апреля 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Правительство запустило программу поддержки фармпредприятий Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Давление со стороны других стран и нарушение цепочек доставок может привести к проблемам с получением лекарств. В связи с этим правительство объявило о запуске программы, направленной на поддержку фармацевтических предприятий, дистрибьютеров и аптечных сетей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами, трансляция которого велась на «России 24». Помимо этого принято решение упростить и ускорить процедуру регистрации в РФ иностранных лекарств, подчеркнул Мишустин. Это касается тех препаратов, которых не хватает в стране. Также для этого власти разрешат ввозить и продавать препараты в упаковках, предназначенных для реализации в иностранных государствах. Ранее Мишустин на встрече с «Единой Россией» подробно рассказал о намерении России сохранить уровень жизни россиян в условиях западных санкций. Правительство наметило масштабный план работы по сохранению доступности зарубежных препаратов и возможному импортозамещению. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Давление со стороны других стран и нарушение цепочек доставок может привести к проблемам с получением лекарств. В связи с этим правительство объявило о запуске программы, направленной на поддержку фармацевтических предприятий, дистрибьютеров и аптечных сетей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами, трансляция которого велась на «России 24». Помимо этого принято решение упростить и ускорить процедуру регистрации в РФ иностранных лекарств, подчеркнул Мишустин. Это касается тех препаратов, которых не хватает в стране. Также для этого власти разрешат ввозить и продавать препараты в упаковках, предназначенных для реализации в иностранных государствах. Ранее Мишустин на встрече с «Единой Россией» подробно рассказал о намерении России сохранить уровень жизни россиян в условиях западных санкций. Правительство наметило масштабный план работы по сохранению доступности зарубежных препаратов и возможному импортозамещению.