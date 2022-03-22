Мишустин минимизировал рост цен на лекарства в России

Власти сделали ставку на импорт

22 марта 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин нашел способ сдержать рост цен в аптеках Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти сдержат рост цен на лекарства. На это направлены меры поддержки фармотрасли, которые 22 марта на заседании оперативного штаба по борьбе с санкциями Запада озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как объяснили URA.RU эксперты, Россия не сможет быстро наладить выпуск аналогов западных лекарств, поэтому власти ищут способы снижения издержек для импорта. Во вступительном слове на совещании оперативного штаба Мишустин рассказал о новых инициативах правительства по поддержке экономики в условиях санкций. За неделю сформирован еще один пакет предложений. Власти доработают программу по стимулированию разработки российскими предприятиями конструкторской документации и введут так называемых офсетные контракты для малого и среднего бизнеса, отметил премьер. Сформирован еще один пакет мер поддержки для российского бизнеса, сообщил Михаил Мишустин Фото: Анна Майорова © URA.RU Особое внимание Мишустин уделил теме импорта фармацевтической продукции и медицинских изделий. По его словам, правительство предлагает упростить регистрацию препаратов, закупочные процедуры, субсидировать процентные ставки по кредитам производителей или дистрибьюторов. Кроме того, «есть идеи по реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий». «У людей должна быть возможность приобретать необходимые препараты, несмотря на санкции. Это крайне важно как для всех граждан нашей страны, так и для профильного бизнеса», — подчеркнул Мишустин. Власти запретили вывозить из России импортные медизделия, сообщили в пресс-службе правительства РФ Фото: Илья Московец © URA.RU В пресс-службе правительства РФ напомнили, что ранее, в качестве одной из мер поддержки фармотрасли, в России введен временный запрет на вывоз иностранных медизделий. 5 марта соответствующее постановление подписал Мишустин. Правительство разработало меры по поддержке импорта, поскольку Россия сегодня не готова оперативно начать выпускать аналоги западных препаратов, объясняет доктор фармацевтических наук, доцент кафедры экспертизы в допинг- и наркоконтроле Российского химико-технологического университета Евгений Абизов. «Лекарства, которые производились в России еще с советских времен будут производить, а вот аналоги зарубежных препаратов необходимо разрабатывать. Доля импортных лекарств в России превышает 50%. Налаживание выпуска аналогов потребует времени и больших средств. Может понадобится пять, а может быть 10 лет», — уточнил эксперт. Российским властям выгодно поддерживать импорт лекарств, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вопрос не в дефиците лекарств, а в их стоимости, на которую будут влиять девальвация рубля, курс доллара, сложности доставки и другие издержки, отмечает руководитель общественной организации по защите прав пациентов «Здравоохранение» Максим Стародубцев. «Ситуация чрезвычайная. Но пока ни один из поставщиков медтехники и лекарств не прервал поставки в Россию. Западные компании ограничили развитие, но прежние контракты работают и будут работать. В таких условиях власти принимают максимальные меры по упрощению всех процедур», — пояснил Стародубцев. Статья по теме Правительство определило новые правила для российского бизнеса Правительственная поддержка сделает рынок устойчивым, даст уверенность, что лекарства и медтехника не пропадут, что оказание медпомощи населению продолжится в штатном режиме, полагает директор Институт экономики здравоохранения НИУ-ВШЭ Лариса Попович. «В регулируемом сегменте пока инфляция не сильно отразилась на ценах препаратов. Есть подорожавшие позиции, но стоимость не вышла за пределы максимально допустимых цен. Что касается не регулируемого, ритейлового, сегмента [аптеки], то там власти готовятся принять дополнительные меры, чтобы снизить неизбежный подъем цен, связанный с курсом доллара и логистическими проблемами», — подытожила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти сдержат рост цен на лекарства. На это направлены меры поддержки фармотрасли, которые 22 марта на заседании оперативного штаба по борьбе с санкциями Запада озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как объяснили URA.RU эксперты, Россия не сможет быстро наладить выпуск аналогов западных лекарств, поэтому власти ищут способы снижения издержек для импорта. Во вступительном слове на совещании оперативного штаба Мишустин рассказал о новых инициативах правительства по поддержке экономики в условиях санкций. За неделю сформирован еще один пакет предложений. Власти доработают программу по стимулированию разработки российскими предприятиями конструкторской документации и введут так называемых офсетные контракты для малого и среднего бизнеса, отметил премьер. Особое внимание Мишустин уделил теме импорта фармацевтической продукции и медицинских изделий. По его словам, правительство предлагает упростить регистрацию препаратов, закупочные процедуры, субсидировать процентные ставки по кредитам производителей или дистрибьюторов. Кроме того, «есть идеи по реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий». «У людей должна быть возможность приобретать необходимые препараты, несмотря на санкции. Это крайне важно как для всех граждан нашей страны, так и для профильного бизнеса», — подчеркнул Мишустин. В пресс-службе правительства РФ напомнили, что ранее, в качестве одной из мер поддержки фармотрасли, в России введен временный запрет на вывоз иностранных медизделий. 5 марта соответствующее постановление подписал Мишустин. Правительство разработало меры по поддержке импорта, поскольку Россия сегодня не готова оперативно начать выпускать аналоги западных препаратов, объясняет доктор фармацевтических наук, доцент кафедры экспертизы в допинг- и наркоконтроле Российского химико-технологического университета Евгений Абизов. «Лекарства, которые производились в России еще с советских времен будут производить, а вот аналоги зарубежных препаратов необходимо разрабатывать. Доля импортных лекарств в России превышает 50%. Налаживание выпуска аналогов потребует времени и больших средств. Может понадобится пять, а может быть 10 лет», — уточнил эксперт. Вопрос не в дефиците лекарств, а в их стоимости, на которую будут влиять девальвация рубля, курс доллара, сложности доставки и другие издержки, отмечает руководитель общественной организации по защите прав пациентов «Здравоохранение» Максим Стародубцев. «Ситуация чрезвычайная. Но пока ни один из поставщиков медтехники и лекарств не прервал поставки в Россию. Западные компании ограничили развитие, но прежние контракты работают и будут работать. В таких условиях власти принимают максимальные меры по упрощению всех процедур», — пояснил Стародубцев. Правительственная поддержка сделает рынок устойчивым, даст уверенность, что лекарства и медтехника не пропадут, что оказание медпомощи населению продолжится в штатном режиме, полагает директор Институт экономики здравоохранения НИУ-ВШЭ Лариса Попович. «В регулируемом сегменте пока инфляция не сильно отразилась на ценах препаратов. Есть подорожавшие позиции, но стоимость не вышла за пределы максимально допустимых цен. Что касается не регулируемого, ритейлового, сегмента [аптеки], то там власти готовятся принять дополнительные меры, чтобы снизить неизбежный подъем цен, связанный с курсом доллара и логистическими проблемами», — подытожила эксперт.