Куда пойти в майские праздники в Екатеринбурге. Афиша

Чтобы вы не заскучали на майских праздниках, URA.RU подготовило подборку мероприятий

30 апреля 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

Россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая. Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении официальных массовых мероприятий в честь Праздника Весны и Труда. URA.RU подготовило афишу, которая поможет вам определиться с планами на первомайские праздники, которые продлятся с 30 апреля по 3 мая. Демонстрация Первомайская демонстрация начнется в 9.30 Фото: Анна Майорова © URA.RU Традиционная первомайская демонстрация начнется 1 мая в 9.30 от здания Главпочтамта на проспекте Ленина, 39 и завершится возле памятника В.И. Ленину на площади 1905 года. Время предварительного сбора участников гостей 9.00. Следом в 10.00 начнется митинг, посвященный Празднику Весны и Труда, в котором ожидается до 25 000 человек, среди которых будут сотрудники различных предприятий и организаций Свердловской области. Концерты 1 мая состоится концерт групп «Ва-Банкъ» и «7 Б» на сцене стадиона «Екатеринбург Арена». Вход на мероприятие будет бесплатным. Зайти на площадку жители Екатеринбурга смогут с 16.00. В этот же день в 19.00 в концерт-холле «Свобода» с большим сольным концертом выступит группа The Hatters. Любителей музыки 1990-х смогут направиться в 19.00 в «МТС Live Холл», где пройдет «Диско 90-х». На концерте выступят группа Краски (Оксана Ковалевская), Фактор—2, Стрелки (золотой состав), Света, Турбомода, Динамит (Илья Зудин), Revoльvers и другие. Мероприятия Два дня будет длиться ярмарка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU 30 апреля и 1 мая с 9.00 до 17.00 в Банковском переулке пройдет выставка-ярмарка «Сделано в России. Сделано в Свердловской области». Здесь посетители смогут подобрать для себя изысканные сыры, йогурты, творог, домашние сливки, мясные деликатесы и колбасы. Также 30 апреля в ЦПКиО имени В.В. Маяковского пройдет празднование «Дня пожарной охраны России». Мероприятия начнется в 12.00 в фан-зоне, где гостей будут ждать награждение сотрудников МЧС, показательные выступления, танцующий оркестр «ЕК бэнд» под управлением Александра Павлова и концерт кавер-группы «Лимонад». Гости праздника в течение дня смогут посмотреть пожарную технику — от ретро-экземпляров до современных роботов, посетить фудкорт и попробовать традиционную полевую кухню. Люди, предпочитающие прогулки, смогут 2 мая прийти в «Ельцин Центр» и стать участником пешеходной экскурсии «Главная площадь». Сбор группы будет в 14.00 в сквере у гимназии № 9 (пр. Ленина, 33). Билет обойдется в 400 рублей. Эстафеты 2 мая пройдет шестой легкоатлетический забег «Майская гроза». Участники смогут прибежать два маршрута на выбор: «любитель» на 3 километра и «профи» на 10 километров. Забег стартует от сквера рядом со Свердловским академическим театром драмы. Ожидается, что в мероприятии поучаствует до 2500 человек. В тот же день в 84-й раз состоится эстафета «Весна Победы». В забеге примут участие смешанные команды по 12 человек (7 мужчин и 5 женщин). Старт начнется от площадь 1905 года. Кино В майские праздники есть шанс посмотреть итальянские короткометражки Фото: Размик Закарян © URA.RU 30 апреля и 1 мая в «Ельцин Центре» покажут фильм «Сталкер» по прозе братьев Стругацких. Показ будет приурочен к 90-летию режиссера Андрея Тарковского. Фильм покажут в Кино-конференц-зал «Ельцин Центра» в 14. 00. Стоимость билета — 300 рублей. Также с 30 апреля по 4 мая в «Ельцин Центре» покажут сборник итальянских короткометражных фильмов «Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии». Все фильмы будут показаны на языках оригинала с русскими субтитрами. Театры 1 мая в Театре балета «Щелкунчик» пройдет показ спектакля для детей «Маленькая Баба-Яга». История расскажет о том, как Баба-Яга и ее друг — ученый ворон Абрахас побывали на балу горных, лесных и болотных ведьм, на экзамене по колдовству и выручили из беды друзей. 3 мая Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета покажет оперу «Турандот». В этот же день в 18.00 в концертном зале «Синара Холл» покажут спектакль «У войны не женское лицо» по мотивам книги Светланы Алексиевич. Музеи В музеях также ждут гостей на экскурсии Фото: Размик Закарян © URA.RU Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» ждет екатеринбуржцев на (выставку «Антика. Западноевропейское искусство XV — начала XX века», Свердловский областной краеведческий музей — на выставку «Шигирская кладовая», Международный центр искусств «Главный проспект» представит минералы и палеонтологию В Доме-музее П.П. Бажова пройдет экскурсии по постоянной экспозиции. 2 мая в 17.00 в музее «Сделано в СССР» в честь 25-летия фильм «Брат» подготовили программу, в которой художник будет рисовать иллюстрации к фильму при помощи песка под музыку из «Брата» и «Брата 2». Также посетители смогут послушать лекцию о том, как создавали фильм, подбирали ему музыкальное сопровождение и актеров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении официальных массовых мероприятий в честь Праздника Весны и Труда. URA.RU подготовило афишу, которая поможет вам определиться с планами на первомайские праздники, которые продлятся с 30 апреля по 3 мая. Демонстрация Традиционная первомайская демонстрация начнется 1 мая в 9.30 от здания Главпочтамта на проспекте Ленина, 39 и завершится возле памятника В.И. Ленину на площади 1905 года. Время предварительного сбора участников гостей 9.00. Следом в 10.00 начнется митинг, посвященный Празднику Весны и Труда, в котором ожидается до 25 000 человек, среди которых будут сотрудники различных предприятий и организаций Свердловской области. Концерты 1 мая состоится концерт групп «Ва-Банкъ» и «7 Б» на сцене стадиона «Екатеринбург Арена». Вход на мероприятие будет бесплатным. Зайти на площадку жители Екатеринбурга смогут с 16.00. В этот же день в 19.00 в концерт-холле «Свобода» с большим сольным концертом выступит группа The Hatters. Любителей музыки 1990-х смогут направиться в 19.00 в «МТС Live Холл», где пройдет «Диско 90-х». На концерте выступят группа Краски (Оксана Ковалевская), Фактор—2, Стрелки (золотой состав), Света, Турбомода, Динамит (Илья Зудин), Revoльvers и другие. Мероприятия 30 апреля и 1 мая с 9.00 до 17.00 в Банковском переулке пройдет выставка-ярмарка «Сделано в России. Сделано в Свердловской области». Здесь посетители смогут подобрать для себя изысканные сыры, йогурты, творог, домашние сливки, мясные деликатесы и колбасы. Также 30 апреля в ЦПКиО имени В.В. Маяковского пройдет празднование «Дня пожарной охраны России». Мероприятия начнется в 12.00 в фан-зоне, где гостей будут ждать награждение сотрудников МЧС, показательные выступления, танцующий оркестр «ЕК бэнд» под управлением Александра Павлова и концерт кавер-группы «Лимонад». Гости праздника в течение дня смогут посмотреть пожарную технику — от ретро-экземпляров до современных роботов, посетить фудкорт и попробовать традиционную полевую кухню. Люди, предпочитающие прогулки, смогут 2 мая прийти в «Ельцин Центр» и стать участником пешеходной экскурсии «Главная площадь». Сбор группы будет в 14.00 в сквере у гимназии № 9 (пр. Ленина, 33). Билет обойдется в 400 рублей. Эстафеты 2 мая пройдет шестой легкоатлетический забег «Майская гроза». Участники смогут прибежать два маршрута на выбор: «любитель» на 3 километра и «профи» на 10 километров. Забег стартует от сквера рядом со Свердловским академическим театром драмы. Ожидается, что в мероприятии поучаствует до 2500 человек. В тот же день в 84-й раз состоится эстафета «Весна Победы». В забеге примут участие смешанные команды по 12 человек (7 мужчин и 5 женщин). Старт начнется от площадь 1905 года. Кино 30 апреля и 1 мая в «Ельцин Центре» покажут фильм «Сталкер» по прозе братьев Стругацких. Показ будет приурочен к 90-летию режиссера Андрея Тарковского. Фильм покажут в Кино-конференц-зал «Ельцин Центра» в 14. 00. Стоимость билета — 300 рублей. Также с 30 апреля по 4 мая в «Ельцин Центре» покажут сборник итальянских короткометражных фильмов «Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии». Все фильмы будут показаны на языках оригинала с русскими субтитрами. Театры 1 мая в Театре балета «Щелкунчик» пройдет показ спектакля для детей «Маленькая Баба-Яга». История расскажет о том, как Баба-Яга и ее друг — ученый ворон Абрахас побывали на балу горных, лесных и болотных ведьм, на экзамене по колдовству и выручили из беды друзей. 3 мая Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета покажет оперу «Турандот». В этот же день в 18.00 в концертном зале «Синара Холл» покажут спектакль «У войны не женское лицо» по мотивам книги Светланы Алексиевич. Музеи Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» ждет екатеринбуржцев на (выставку «Антика. Западноевропейское искусство XV — начала XX века», Свердловский областной краеведческий музей — на выставку «Шигирская кладовая», Международный центр искусств «Главный проспект» представит минералы и палеонтологию В Доме-музее П.П. Бажова пройдет экскурсии по постоянной экспозиции. 2 мая в 17.00 в музее «Сделано в СССР» в честь 25-летия фильм «Брат» подготовили программу, в которой художник будет рисовать иллюстрации к фильму при помощи песка под музыку из «Брата» и «Брата 2». Также посетители смогут послушать лекцию о том, как создавали фильм, подбирали ему музыкальное сопровождение и актеров.