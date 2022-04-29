Мишустин гарантировал россиянам новые выплаты

Он нашел способ помочь как семьям с детьми, так и экономике

29 апреля 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин запустил новый тип выплат россиянам Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU статья из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Власти РФ упростили механизм получения социальной помощи и пособий. Внедрение системы электронных сертификатов гарантирует, что господдержка дойдет до каждого, кто в ней нуждается, комментируют эксперты встречу премьер-министра Михаила Мишустина 29 апреля с руководителем Федерального казначейства (ФК) Романом Артюхиным. Новый инструмент доказал свою эффективность в работе с инвалидами, и его могут распространить на другие социальные группы, говорят эксперты. Система электронных сертификатов в России заработала в конце 2021 года. На встрече с главой ФК Мишустин отметил социальную направленность этого проекта и особую роль в нем федерального казначейства. «От казначейства в целом зависит то, насколько быстро и качественно осуществляются все государственные платежи, в том числе выплаты. Главное, чтобы это эффективно реализовывалось», — сказал премьер. Михаил Мишустин поручил руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину взять под личный контроль перевод системы социальных выплат в цифровую форму Пресс-служба правительства России © Government.ru Глава Артюхин сообщил, что над внедрением нового способа социальных выплат ведомство работает совместно с Минтруда и Центробанком на основе платежной карты «Мир». «„Электронный сертификат“ является новым цифровым платежным инструментом, который позволяет гражданам самостоятельно оплатить из перечня назначенных им мер государственной поддержки товары, работы, услуги. То есть уже не государство поставляет тот товар, который оно закупило, а сам человек его выбирает», — рассказал Артюхин. За полгода электронными сертификатами воспользовалось более 1,5 тысячи человек, заметил чиновник. «С 1 января 2023 года в соответствии с законом сертификаты будут применяться также для лекарственного обеспечения населения. Эта мера действительно перспективная, и в предстоящие несколько лет мы будем ее реализовывать», — добавил глава ФК. Внедрение электронных сертификатов ускоряет оказание помощи инвалидам Фото: Илья Московец © URA.RU Пока помощь от государства в виде электронных сертификатов получают только инвалиды, но в дальнейшем планируется распространить этот инструмент на семьи с детьми и другие социальные группы, сообщил URA.RU заместитель главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. «Сейчас это решение работает только по техническим средствам реабилитации инвалидов. Например, раньше люди получали инвалидные коляски или в натуральном виде от Фонда социального страхования, который сам закупал и выдавал, или приобретали на свои деньги, а расходы им компенсировались. Теперь инвалиды могут получить электронный сертификат и расплатиться им [за выбранную ими самими коляску] целиком или частично, добавив собственные средства», — пояснил депутат. По словам Исаева, электронные сертификаты в будущем можно будет использовать и для других видов социальной помощи. «В первую очередь — для покупки детских товаров. Но не только. Важно, что такие выплаты не разгоняют инфляцию», — сказал Исаев. По словам депутата Андрея Исаева, прорабатывается вопрос выдачи электронных сертификатов семьям с детьми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Внедрение электронных сертификатов ускоряет процесс получения помощи от государства, делает его более удобным и тем самым облегчает жизнь людям, уверена профессор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. «Раньше это была длинная история. Получить нужные средства реабилитации инвалиду было непросто, потому что только в соцзащиту нужно было сходить несколько раз. А электронный сертификат оформляется на сайте „Госуслуги“, в использовании он — как банковская карта. Только потратить деньги нецелевым образом с карты нельзя», — объяснила эксперт. Электронные сертификаты уже оценили семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями по здоровью, подтвердила URA.RU руководитель проекта «Инфопомощь» Катерина Косточка. «Родители, воспитывающие детей-инвалидов, уже успели воспользоваться первыми электронными сертификатами и оценить этот способ получения помощи. Это реально удобно и оперативно, впечатления позитивные. Для людей это гораздо лучше, чем ходить в соцзащиту лично», — сказала Косточка. Статья по теме Новые выплаты показали приоритеты правительства РФ Благодаря электронным сертификатам нуждающиеся люди гарантировано получают помощь от государства, так как влияние человеческого фактора минимально, заметила член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. «Плюсов много — это быстро, нет необходимости оформлять бумажные документы и проводить госзакупки, ходить тоже больше никуда не надо. Но сертификаты не исключают, а дополняют прежние формы оказания поддержки, желающие могут получать ее по-старому через Фонд социального страхования», — заключила Тополева-Солдунова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Власти РФ упростили механизм получения социальной помощи и пособий. Внедрение системы электронных сертификатов гарантирует, что господдержка дойдет до каждого, кто в ней нуждается, комментируют эксперты встречу премьер-министра Михаила Мишустина 29 апреля с руководителем Федерального казначейства (ФК) Романом Артюхиным. Новый инструмент доказал свою эффективность в работе с инвалидами, и его могут распространить на другие социальные группы, говорят эксперты. Система электронных сертификатов в России заработала в конце 2021 года. На встрече с главой ФК Мишустин отметил социальную направленность этого проекта и особую роль в нем федерального казначейства. «От казначейства в целом зависит то, насколько быстро и качественно осуществляются все государственные платежи, в том числе выплаты. Главное, чтобы это эффективно реализовывалось», — сказал премьер. Глава Артюхин сообщил, что над внедрением нового способа социальных выплат ведомство работает совместно с Минтруда и Центробанком на основе платежной карты «Мир». «„Электронный сертификат“ является новым цифровым платежным инструментом, который позволяет гражданам самостоятельно оплатить из перечня назначенных им мер государственной поддержки товары, работы, услуги. То есть уже не государство поставляет тот товар, который оно закупило, а сам человек его выбирает», — рассказал Артюхин. За полгода электронными сертификатами воспользовалось более 1,5 тысячи человек, заметил чиновник. «С 1 января 2023 года в соответствии с законом сертификаты будут применяться также для лекарственного обеспечения населения. Эта мера действительно перспективная, и в предстоящие несколько лет мы будем ее реализовывать», — добавил глава ФК. Пока помощь от государства в виде электронных сертификатов получают только инвалиды, но в дальнейшем планируется распространить этот инструмент на семьи с детьми и другие социальные группы, сообщил URA.RU заместитель главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. «Сейчас это решение работает только по техническим средствам реабилитации инвалидов. Например, раньше люди получали инвалидные коляски или в натуральном виде от Фонда социального страхования, который сам закупал и выдавал, или приобретали на свои деньги, а расходы им компенсировались. Теперь инвалиды могут получить электронный сертификат и расплатиться им [за выбранную ими самими коляску] целиком или частично, добавив собственные средства», — пояснил депутат. По словам Исаева, электронные сертификаты в будущем можно будет использовать и для других видов социальной помощи. «В первую очередь — для покупки детских товаров. Но не только. Важно, что такие выплаты не разгоняют инфляцию», — сказал Исаев. Внедрение электронных сертификатов ускоряет процесс получения помощи от государства, делает его более удобным и тем самым облегчает жизнь людям, уверена профессор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. «Раньше это была длинная история. Получить нужные средства реабилитации инвалиду было непросто, потому что только в соцзащиту нужно было сходить несколько раз. А электронный сертификат оформляется на сайте „Госуслуги“, в использовании он — как банковская карта. Только потратить деньги нецелевым образом с карты нельзя», — объяснила эксперт. Электронные сертификаты уже оценили семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями по здоровью, подтвердила URA.RU руководитель проекта «Инфопомощь» Катерина Косточка. «Родители, воспитывающие детей-инвалидов, уже успели воспользоваться первыми электронными сертификатами и оценить этот способ получения помощи. Это реально удобно и оперативно, впечатления позитивные. Для людей это гораздо лучше, чем ходить в соцзащиту лично», — сказала Косточка. Благодаря электронным сертификатам нуждающиеся люди гарантировано получают помощь от государства, так как влияние человеческого фактора минимально, заметила член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. «Плюсов много — это быстро, нет необходимости оформлять бумажные документы и проводить госзакупки, ходить тоже больше никуда не надо. Но сертификаты не исключают, а дополняют прежние формы оказания поддержки, желающие могут получать ее по-старому через Фонд социального страхования», — заключила Тополева-Солдунова.