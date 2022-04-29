Мишустин упростил получение детских выплат

29 апреля 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

Новые правила начисления выплат помогут расширить круг получателей пособий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Доход члена семьи, который был уволен и признан безработным после 1 марта 2022 года, не будет учитываться при начислении детских пособий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новые правила распространяются на выплаты на детей от 3 до 7 лет и новые пособия на детей от 8 до 17 лет. «Доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года и признанного безработным, не будет учитываться при расчете нуждаемости для получения выплат на детей. Это позволит не только расширить круг получателей мер социальной поддержки, но и повысить ее размер», — сообщается на официальном сайте правительства РФ. По новым правилам будут начисляться пособия на детей от 3 до 7 лет, а также ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. На них могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума в регионе. Также доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года, не будет учитываться при назначении нового пособия на детей от 8 до 17 лет. Новые выплаты на детей от восьми до 17 лет могут достигать до 100% от прожиточного минимума. В среднем по России они будут составлять от 6 до 12 тысяч рублей, сообщил министр труда РФ Антон Котяков. Такое пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход не превышает данного показателя. О новой мере поддержки объявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с 8 марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Доход члена семьи, который был уволен и признан безработным после 1 марта 2022 года, не будет учитываться при начислении детских пособий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новые правила распространяются на выплаты на детей от 3 до 7 лет и новые пособия на детей от 8 до 17 лет. «Доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года и признанного безработным, не будет учитываться при расчете нуждаемости для получения выплат на детей. Это позволит не только расширить круг получателей мер социальной поддержки, но и повысить ее размер», — сообщается на официальном сайте правительства РФ. По новым правилам будут начисляться пособия на детей от 3 до 7 лет, а также ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. На них могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума в регионе. Также доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года, не будет учитываться при назначении нового пособия на детей от 8 до 17 лет. Новые выплаты на детей от восьми до 17 лет могут достигать до 100% от прожиточного минимума. В среднем по России они будут составлять от 6 до 12 тысяч рублей, сообщил министр труда РФ Антон Котяков. Такое пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход не превышает данного показателя. О новой мере поддержки объявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с 8 марта.